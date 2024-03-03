Ізраїль не надсилатиме перемовників до Каїру, адже не отримав від ХАМАСу списку живих заручників

Ізраїль вирішив не надсилати перемовників до єгипетського Каїру у неділю, 3 березня, на переговори з ХАМАСом за посередництва Єгипту, Катару і США, мотивуючи це тим, що не отримав списку живих та загиблих заручників, а також інформації про те, скільки палестинських в’язнів Ізраїль має звільнити за кожного заручника.

Про це повідомило видання The Times of Israel з посиланням на неназваного ізраїльського посадовця.

За його словами, попри те, що Ізраїль отримав відповідь від ХАМАСу про рамки угоди щодо заручників, яка була укладена в Парижі минулими вихідними, ХАМАС відмовився задовольнити вимоги Ізраїля щодо списків.

За повідомленням мережі CNN, яка також спілкувалася з неназваним ізраїльським посадовцем, рішення не надсилати ізраїльську делегацію до Каїру було прийнято прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу в координації з директором Моссаду Девідом Барнеа, ключовим ізраїльським перемовником, після отримання Барнеа повідомлення про невиконання ХАМАСом умов Ізраїля.

Як повідомляв раніше Голос Америки, на перемовини у Каїрі було покладено суттєві надії щодо досягнення угоди про тимчасове припинення вогню у війні в Газі в обмін на звільнення частини заручників, утримуваних ХАМАСом, та палестинських в’язнів, які перебувають у тюрмах в Ізраїлі.

Делегація ХАМАСу раніше прибула до Каїра для перемовин.