Підтримувані Іраном бойовики зменшили кількість нападів після загибелі трьох військових США

Атаки підтримуваних Іраном сил сповільнилися після атаки безпілотників у січні, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців у Йорданії поблизу сирійського кордону.

З 2 лютого, коли Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по цілях у Сирії та Іраку, у Сирії було лише дві незначні атаки.

Але в середу законодавці США попередили, що затишшя не зменшує ризик регіонального конфлікту.

"Іран не має повного командування та контролю над їхніми операціями, — заявив у середу голова Комітету із закордонних справ Сенату Бен Кардін. — Це робить ситуацію дуже нестабільною, такою, яка вимагає обережного поводження з боку США американського керівництва. Ризики прорахунку призведуть не лише до ще однієї смертоносної атаки на військовослужбовців США, це може призвести до повномасштабної регіональної війни".

Збройні сили США заявили, що американські та коаліційні сили збили п'ять безпілотників хуситів у вівторок увечері в Червоному морі.

Центральне командування США заявило, що безпілотники були запущені з районів Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами, і що безпілотники "представляли безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США та коаліції в регіоні".

Ці удари були останніми за кілька місяців дій, спрямованих на протидію нападам хуситів на судна в Червоному морі. Хусити заявили, що діють на знак солідарності з палестинцями у війні в Газі.

"Іран процвітає через хаос і страждання. Найкращий спосіб підірвати загрозу в довгостроковій перспективі — це запропонувати альтернативу — всеосяжний і міцний мир, який уможливить реальну регіональну інтеграцію. Я розумію, що це непросте завдання, але це не означає, що ми не повинні докладати зусиль", — сказав Кардін.

Білий дім назвав січневу атаку "підлою і абсолютно несправедливою. США вбили лідера угруповання Катаїб Хезболла під час цілеспрямованого авіаудару 8 лютого у відповідь.

Республіканці в Сенаті назвали слабким загальний підхід адміністрації Байдена до відносин з Іраном.

Сенатор Джим Ріш, представник республіканців у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, закликав адміністрацію краще працювати, щоб позбавити Іран ресурсів, які він використовує для здійснення терористичних актів.

"Адміністрація Байдена досі не сформулювала узгоджену політику щодо Ірану поза ядерними переговорами. Настав час змінити курс, — сказав Ріш у середу. — Ми повинні прийняти політику стримування. Іран думає не так, як Захід, і цього не можна навчити або змінити цю поведінку".

Браян Хук, колишній спеціальний представник США з питань Ірану під час адміністрації Трампа, сказав сенаторам: "Я вважаю, що Іран знає, що може безпечно розширити вісь опору, бо адміністрація Байдена цурається оборонних військових дій. Адміністрація Байдена веде деескалацію, щоб досягнути деескалації. Завдяки цій стратегії іранський режим процвітає, але не американські війська".

Комітет із закордонних справ Сенату розглядає законопроєкти Ріша щодо кращого дотримання санкцій США щодо іранської нафти.

"Іран завжди дбатиме, щоб Хезболла отримувала те, що їй потрібно, — сказав Голосу Америки сенатор-демократ Кріс Мерфі. — Їхня підтримка бойовиків - недорогий спосіб провокувати Сполучені Штати. Нерозумно очікувати, що окремі нафтові санкції змінять рішення Ірану фінансувати таку групу, як Хезболла".