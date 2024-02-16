Інформатора ФБР звинуватили у брехні щодо ролі Байденів в українському бізнесі

Олександр Смірнов збрехав у своїх свідченнях Федеральному бюро розслідувань про те, що керівництво української енергетичної компанії “Бурісма”, на вимогу сина президента США Гантера Байдена, сплатило хабарі у розмірі 5 мільйонів доларів кожен сину президента й самому президенту США Джо Байдену.

Події, про які відповідач вперше повідомив керівника у червні 2020 року, були вигадками

Звинувачення проти Смірнова були висунуті спеціальним прокурором Девідом Вайссом, згідно з пресрелізом Міністерства юстиції США від 15 лютого.

Смірнова заарештували 14 лютого в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса, повідомлено у пресрелізі на сайті Міністерства юстиції США. Якщо його визнають винним, його загрожує позбавлення волі на строк до 25 років.

Прокурор Вайс також веде справи проти Гантера Байдена, й раніше висунув Байдену-молодшому звинувачення у порушенні правил володіння вогнепальною зброєю та несплаті податків.

Такі заяви 43-річний Смірнов, який був інформатором ФБР протягом принаймні 10 років, вперше зробив у розмові з агентами бюро у червні 2020 року, повідомляє агентство AFP.

Тоді він заявив агентам ФБР, що керівники “Бурісми” найняли Гантера Байдена, щоб “захистити нас через свого батька від усіх видів проблем”.

Смірнов також заявив, що керівники компанії, з якими він спілкувався, сказали, що “вони спеціально заплатили по 5 мільйонів доларів” Джо Байдену та Гантеру Байдену за ці послуги Гантера у 2015 або 2016 році.

Ці нові факти можуть суттєво підірвати справу конгресових республіканців щодо імпічменту чинного президента США та знівелювати суть їх звинувачень, за якими Байден-старший, перебуваючи на посаді віцепрезидента, нібито заробляв гроші на бізнесі свого сина Гантера в Україні, зауважують західні ЗМІ.

У обвинувальному висновку великого журі, поданому у федеральний суд штату Каліфорнія в середу, 14 лютого, йдеться, що Смірнов багато років виступав у якості “конфіденційного джерела” для ФБР, надаючи інформацію для використання в кримінальних розслідуваннях.

“Попри неодноразові застереження про те, що він повинен надавати правдиву інформацію ФБР, і що він не повинен фабрикувати докази, відповідач надав ФБР неправдиву принизливу інформацію про Джо та Гантера Байденів”, — йдеться в заяві.

“Події, про які відповідач вперше повідомив керівника у червні 2020 року, були вигадками, — йдеться в обвинувальному акті. - Відповідач перетворив свої рутинні та звичайні ділові контакти з “Бурісмою” у 2017 році... на звинувачення у хабарництві проти [Джо Байдена]... після того, як висловив упередженість щодо [Байдена] та його кандидатури”.

“Правда в тому, що відповідач мав контакти з керівниками “Бурісми” у 2017 році, після завершення терміну адміністрації Обами-Байдена та після того, як тодішнього генерального прокурора України було звільнено в лютому 2016 року, іншими словами, коли [Джо Байден] не мав можливості впливати на політику США і коли генеральний прокурор більше не перебував на посаді”, – також йдеться в обвинувальному висновку.

Протягом місяців ми попереджали, що республіканці будували свої теорії змови щодо Гантера та його сім’ї на брехні людей із політичними цілями, а не на фактах

Конгресові республіканці близько року використовували свідчення Смірнова як доказ того, що Байдени нібито вдавалися до злочинної діяльності, поклавши ці звинувачення в основу поки що невдалих спроб провести розслідування та оголосити імпічмент президента Джо Байдена.

Республіканці в Конгресі неодноразово заявляли, що Смірнов є джерелом, яке “заслуговує на довіру”, нагадує CNN й цитує колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті, який заявив під час оголошення про початок розслідування щодо імпічменту, що “довірений інформатор ФБР заявив про хабар сім’ї Байденів”.

Своєю чергою Еббі Лоуелл, адвокат Гантера Байдена, у заяві CNN зазначив: “Протягом місяців ми попереджали, що республіканці будували свої теорії змови щодо Гантера та його сім’ї на брехні людей із політичними цілями, а не на фактах”.

Тим часом голова Комітету з нагляду Палати представників республіканець Джеймс Комер, один з ініціаторів справи проти чинного президента, заявив у четвер CNN, що його розслідування щодо президента Байдена не зосереджене на заявах Смірнова.

Натомість “воно засноване на великій кількості доказів, включаючи банківські записи та свідчення свідків, які показують, що Джо Байден знав і брав участь у бізнесі своєї сім’ї”, – сказав Комер.