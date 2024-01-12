Гантер Байден визнав себе невинним у кримінальній справі про несплату податків

Відповідач вдався до чотирирічної схеми не платити принаймні 1,4 мільйона доларів у вигляді самонарахованих федеральних податків, які він заборгував за податкові роки з 2016 по 2019

Син президента США Гантер Байден визнав себе невинним у скоєнні 3 податкових злочинів і 6 проступків під час першого судового слухання у четвер, 11 січня, у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у кримінальній судовій справі про несплату податків.

Суддя Марк Скарсі призначив наступне засідання суду для розгляду справи на 20 червня. Про це повідомляє ABC News.

Юридичний аналітик Джонатан Терлі, який свого часу свідчив на захист Дональда Трампа під час першого імпічменту колишнього президента, написав у мережі X (колишня Twitter), що дату судового розгляду призначено “прямо посередині сезону кампанії президента Байдена”, цитує видання Newsweek.

За словами Терлі, суддя Скарсі, якого на цю посаду призначили при адміністрації Трампа, раніше засудив іншого підозрюваного до двох років ув'язнення за ухиляння від несплати податків у розмірі 1,6 мільйона доларів протягом п’яти років – злочин, подібний до того, який інкримінують Гантеру Байдену.

Видання USA Today також зазначає, що судові справи Гантера є важливими, бо вони можуть вплинути на перебіг президентської кампанії цього року, у якій батько Гантера, чинний президент Джо Байден, намагається вдруге вибороти посаду президента США.

Згідно з обвинувальним актом, поданим до окружного суду Центрального округу штату Каліфорнія, 53-річного Гантера Байдена звинувачують у 3 податкових злочинах і 6 проступках, а також закидають йому витрату “мільйонів доларів на екстравагантний стиль життя”, замість виплати своїх податкових зобов’язань, цитує агентство AP заяву спеціального прокурора Девіда Вайсса. В разі визнання винним, молодшому Байдену загрожує до 17 років позбавлення волі, хоча, як зауважує USA Today, максимальні вироки рідко виносять у таких справах.

“Відповідач вдався до чотирирічної схеми не платити принаймні 1,4 мільйона доларів у вигляді самонарахованих федеральних податків, які він заборгував за податкові роки з 2016 по 2019”, — йдеться в обвинувальному висновку, який цитує агентство Reuters.

Натомість Байден-молодший, за версією прокурора, витрачав великі суми “на наркотики, ескорт і подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру". Він також витратив понад 70 000 доларів на реабілітацію від наркозалежності, з якою, за зізнанням самого Гантера, він боровся протягом цих років.

Згідно з документами справи, а також власними мемуарами Гантера, наркозалежність Байдена-молодшого погіршилася після смерті його брата Бо Байдена у 2015 році. Однак у мемуарах він стверджує, що позбавився залежності у 2019 році, зауважує AP.

У поданні до суду прокурори також вказали, що податки, які завинив Байден-молодший, були відтоді повністю виплачені “третьою стороною”, зауважує AP з посиланням на мережу ABC News, яка встановила, що це був адвокат і довірена особа Гантера Байдена Кевін Морріс.

Якби прізвище Гантера було іншим, ніж Байден, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б висунуті

Своєю чергою, адвокат Гантера Байдена Аббе Лоуелл звинуватив Вайсса у тому, що той “піддався тиску республіканців” й зазначив, що “якби прізвище Гантера було іншим, ніж Байден, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б висунуті”.

У своєму поданні до суду прокурори згадали про роль Байдена-молодшого в українській енергетичній компанії “Бурісма”, де він входив до ради директорів. Згідно з поданням, між 2016 роком та жовтнем 2020 року Гантер загалом отримав понад 7 мільйонів доларів доходу, з яких майже 2,3 мільйона доларів надійшли від його діяльності в “Бурісмі” між 2016 та 2019 роками.

Республіканські законодавці давно критикували діяльність Гарнера у “Бурісмі”, закидаючи йому використання прізвища Байденів задля отримання вигоди у бізнесі. Також нові звинувачення щодо Гантера з’явилися у той час, коли республіканці у Конгресі ведуть розслідування щодо потенційного імпічменту президента Байдена, у якому вони подібно закидають чинному президенту, що він брав участь разом з Гантером у схемах торгівлі впливом.

Наразі немає жодних доказів того, що Джо Байден коли-небудь зловживав своєю посадою, хоча поставали питання щодо етики міжнародного бізнесу родини Байденів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у середу, 11 січня, республіканці Палати представників в США проголосували за резолюцію, в якій звинуватили Гантера Байдена у неповазі до Конгресу через те, що він не дав свідчень у розслідуванні імпічменту свого батька Джо Байдена.

Гантер був особисто присутній під час слухань у середу і заявив про готовність свідчити в Конгресі публічно. Цю ідею законодавці відхилили, наполягаючи на закритих свідченнях. Адвокат Лоуелл побачив в цих вимогах республіканців "тактику", "яку неодноразово застосовували республіканці, щоб вибірково оприлюднювати інформацію і спотворювати покази свідків".

Ще одна справа проти Гантера Байдена – щодо незаконного володіння зброєю - триває у штаті Делавер, де, власне, проживає родина Байденів.

Згідно з цією справою, у 2018 році Байден-молодший приховав свою наркозалежність з метою придбати револьвер, який він мав у власності приблизно 11 днів.

Як пише агентство AP, відповідно до федеральних законів США, “постійні споживачі наркотиків” не мають права володіти зброєю, хоча це рідко розглядають як окреме звинувачення, яке також було поставлено під сумнів федеральним апеляційним судом. Гантер не визнав себе винним у цій справі у жовтні цього року.