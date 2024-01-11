Суд у справі сина президента США. Гантер Байден може визнати себе винним у податкових порушеннях

Син президента США Гантер Байден має постати у федеральному суді Лос-Анджелеса в четвер, 11 січня. Як очікується, він визнає винним у податкових порушеннях, пов’язаних із діловими операціями, які, серед іншого, стали приводом для розслідування в рамках справи імпічменту його батька - президента Джо Байдена.

53-річного Гантера Байдена звинувачують у 3 податкових злочинах і 6 порушеннях, а також закидають йому витрату “мільйонів доларів на екстравагантний стиль життя”, замість сплати податків. В документах обвинувачення йдеться про період з 2016 по 2019 рік і податки загальним обсягом 1,4 мільйона доларів.

В разі визнання винним, молодшому Байдену загрожує до 17 років позбавлення волі. Втім його адвокат переконує, що податки були виплачені третьою особою, а обвинувачення пов’язує із тиском на його батька.

За словами прокурора, Байден-молодший витрачав великі суми “на наркотики, ескорт і подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру". Він також витратив понад 70 000 доларів на реабілітацію від наркозалежності, з якою, за зізнанням самого Гантера, він боровся протягом цих років.

Адвокат Гантера Байдена Аббе Лоуелл звинуватив прокурорів у тому, що вони “піддалися тиску республіканців”, мовляв, “якби прізвище Гантера не було Байден”, звинувачення щодо нього не були б висунуті.

У середу, 11 січня, республіканці Палати представників в США проголосували за резолюцію, в якій звинуватили Гантера Байдена у неповазі до Конгресу через те, що він не дав свідчень у розслідуванні імпічменту свого батька Джо Байдена.

Гантер був особисто присутній під час слухань у середу і заявив про готовність свідчити в Конгресі публічно. Цю ідею законодавці відхилили, наполягаючи на закритих свідченнях. Лоуелл побачив в цих вимогах республіканців "тактику", "яку неодноразово застосовували республіканці, щоб вибірково оприлюднювати інформацію і спотворювати покази свідків".

Республіканці у Палаті представників стверджують, що президент і його сім'я неправомірно отримували прибуток від політичних дій, у яких брав участь Байден, коли він був віцепрезидентом США з 2009 по 2017 рік. Білий дім і Гантер Байден заперечують ці закиди.

Наразі немає жодних доказів того, що Джо Байден коли-небудь зловживав своєю посадою, хоча поставали питання щодо етики міжнародного бізнесу родини Байденів.

Ще одна справа – щодо незаконного володіння зброєю - щодо Гантера Байдена триває у штаті Делавер, де власне проживає родина Байденів.

Згідно зі справою у 2018 році Байден-молодший приховав свою наркозалежність з метою придбати револьвер, який він мав у власності приблизно 11 днів.

Як пише видання AP, відповідно до федеральних законів США, “постійні споживачі наркотиків” не мають права володіти зброєю, хоча це рідко розглядають як окреме звинувачення, яке також було поставлено під сумнів федеральним апеляційним судом. Гантер не визнав себе винним у цій справі у жовтні цього року.