Дональд Трамп використав підсумкове слово на суді у справі про фінансове шахрайство для виголошення політичної промови

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив прокурорку та суддю у тому, що вони намагаються зірвати його президентську кампанію 2024 року.

Про це він заявив у своєї підсумковій промові у четвер, 11 січня, на цивільному судовому процесі щодо фінансового шахрайства у його бізнесі на ринку нерухомості в Нью-Йорку.

Прокурори стверджують, що Трамп та уповноважені особи компанії регулярно завищували вартість майна та компанії, щоб отримати вигідні ставки за новими банківськими кредитами.

Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон у середу, 10 січня, заборонив Трампу виступати з власним кінцевим словом у справі проти нього та його рієлторської компанії Trump Organization. Та у четвер, 11 січня, суддя таки поступився і дозволив Трампу виступити після того, як його адвокат Крістофер Кайс завершив свою офіційну кінцеву промову, в якій спростовував звинувачення проти свого клієнта.

Енгорон напряму запитав Трампа, чи той у своїй промові дотримуватиметься суто фактів справи.

“Гадаю, ваша честь, я вважаю, що ця справа виходить за межі лише фактів”, - відповів Трамп і майже відразу почав гнівні напади на генеральну прокурорку штату Нью-Йорк Летицію Джеймс.

“Вони хочуть переконатися, що я більше ніколи не виграю”, – заявив він. -“[Генеральна прокурорка] ненавидить Трампа... і якщо я не можу про це говорити, це ведмежа послуга”.

Енгорон спробував перервати обвинуваченого, закликавши його завершити свою заяву. На що Трамп відповів: “У вас є свій порядок денний. Ви не можете слухати більше однієї хвилини. Це шахрайство щодо мене. Те, що тут сталося, пане, є шахрайством щодо мене”.

Пізніше Трамп також звинуватив суддю Енгорона в тому, що він не слухав його, Трампа, промову. “Я знаю, що вам це нудно”, — сказав він.

Натомість суддя закликав адвоката Трампа “контролювати свого клієнта”. Після цього Енгорон обірвав Трампа та оголосив перерву на обід.

Після ранкового судового засідання Трамп провів пресконференцію в одній зі своїх будівель в Нью-Йорку за адресою 40 Волл-стріт, спірна вартість якої стала одним з наріжних каменів справи щодо нього. Трамп здебільшого виголосив подібні тези, що й під час судового засідання. Колишній президент називає справи проти себе "полюванням на відьом" та заявляє, що ні в чому не винен.

“Все це спланували Байден і демократи. Це їхній новий спосіб ошукувати”, - підсумував Дональд Трамп.

Слухання у четвер, 11 січня, відбулися лише через декілька годин після того, як правоохоронців викликали до резиденції судді Енгорона, яку нібито замінували. Вибухівки не виявили.

На суді в Нью-Йорку прокурори вимагають оштрафувати Трампа та його компанію на 370 мільйонів доларів і заборонити їм вести бізнес нерухомості у Нью-Йорку.

Справа проти Трампа є цивільною, відтак колишньому президенту не загрожує ув’язнення у разі визнання його винним, на відміну від його інших справ, зокрема, про спроби скасувати результати минулих президентських виборів, коли переміг Джо Байден.

Також у даній справі відсутні присяжні, й остаточне рішення у ній ухвалюватиме одноосібно суддя Енгорон. Раніше Енгорон вже постановив, що Трамп вчинив шахрайство за деякими звинуваченнями, які висувають прокурори, але ще не виніс рішення щодо інших. Суддя зазначив, що винесе рішення до кінця січня цього року.

Протягом усієї справи, даючи свідчення, Трамп часто зневажав Енгорона, а також у середу, 10 січня, у повідомленні в соцмережах звинуватив суддю в тісній співпраці з генеральною прокуроркою Нью-Йорка з метою “ошукати мене”. Раніше, під час розгляду справи, суддя оштрафував Трампа на 15 тисяч доларів за ігнорування наказу про заборону словесних нападів на працівників суду.