Індійці, яких обманом заманили у військо Росії, гинуть на війні проти України

30-річний Мохаммед Асфан із індійського міста Гайдарабад у листопаді минулого року сказав родині, що їде до Росії, щоб працювати “помічником в армії” і заробляти в рази більше, ніж він отримував як продавець у магазині одягу вдома. Так обіцяло відео на YouTubе від дубайського кадрового агентства.

Але вже наприкінці грудня він повідомив родині телефоном з Ростова-на-Дону, що був змушений пройти тижні військового вишколу та його відправляють на передову.

Рекрутерська агенція обіцяла високу зарплату та дозвіл на постійне проживання в Росії через шість місяців. Асфан подумав, що знайшов спосіб забезпечити майбутнє своєї родини. В агенції його запевняли, що на передову його не відправлять.

А минулої середи родина Асфана отримала повідомлення про його загибель в Україні.

“Коли він розмовляв з нами в грудні, то сказав, що в нього забрали паспорт і примусово відправили на передову в Україні. Відтоді понад два місяці ми не отримували від нього жодних дзвінків чи новин”, — розповів цього тижня журналістам Мохаммед Імран, брат Афсана.

За його словами, напередодні про поранення Асфана родині повідомив інший індійський юнак, який приєднався до російської армії, але пізніше зумів втекти.

Мохаммед Імран каже, що його брат ніколи б не поїхав до Росії, якби знав, що йому доведеться воювати.

“Baba Vlogs, кадрове агентство, обдурило мого брата. Вони несуть відповідальність за смерть мого брата”, – сказав він.

Афсан був другим громадянином Індії, щодо якого було підтверджено, що він загинув під час служби в російській армії.

23-річний Гаміль Мангукія із штату Гуджарат на заході Індії був убитий 21 лютого в охопленій бойовими діями Донецькій області України, підтвердила його родина. Мангукія поїхав до Росії після того, як йому запропонували роботу охоронця, але його забрали на передову і змусили брати участь у війні, повідомила його родина.

За останні два тижні родичі звернулися до уряду Індії від імені деяких із десятків індійських чоловіків, які були обманом змушені воювати на боці російської армії та хочуть повернутися додому. За оцінками, кількість індійців, які проти власної волі опинилися у війні, сягає 100 осіб.

Один з них, 31-річний Аазад Юсуф Кумар приїхав до Дубая в грудні 2023 року зі свого рідного міста після того, як йому пообіцяли “роботу прибиральником у готелі” в ОАЕ.

Будучи молодим батьком, який виріс у бідності, Кумар охоче прийняв пропозицію незалежного “агента з працевлаштування” в надії забезпечити краще життя для свого новонародженого сина.

Сім'я Кумара каже, що після того, як він заплатив агенту близько 3600 доларів, його вивезли в невідоме місце в Росії виконувати “кухонну роботу”. Потім він був змушений пройти військовий вишкіл протягом двох тижнів разом з іншими індійцями.

Саджад Ахмад Кумар, старший брат Аазада Кумара, розповів Голосу Америки, що Аазад був госпіталізований протягом трьох тижнів після того, як у нього потрапила куля під час тренування. Але після лікування його знову відправили на фронт.

“Коли я з ним спілкувався 14-го січня, він сказав, що через день-два його відправлять на передову. Того дня він сильно плакав, говорячи телефоном. Він сказав, що хоче піти з роботи, яка, на його думку, була дуже ризикованою", – сказав Кумар.

Він додав, що брат просив його зробити все можливе, щоб допомогти йому "звільнитися з роботи та повернутися додому”.

"Ми не чули про нього майже вісім тижнів. Ми дуже хвилюємося", – сказав Саджад Кумар.

Уряд Індії оприлюднив заяву в п’ятницю, в якій говориться, що деяких індійців “обдурили” для вступу до російської армії та відправили на передову, і що урядовці звернулися до Москви з вимогою їхнього повернення.

Представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал також заявив, що проти агентів, які завербували цих людей, “було розпочато жорсткі заходи через хибні обіцянки”.

“Проти кількох агентів порушено справу про торгівлю людьми. Ми ще раз звертаємося до громадян Індії з проханням не спокушатися пропозиціям агентів про роботу в російській армії. Це пов’язано з небезпекою та ризиком для життя”, – сказав Джайсвал.

Він додав, що родини близько 20 чоловіків звернулися за допомогою до індійського уряду, який "робить усе можливе, щоб знайти їх і повернути додому".

YouTube-канал Baba Vlogs, який має понад 305 000 підписників, досі обіцяє роботу офіціантами в Дубаї, доставниками їжі в інших країнах та “помічниками в армії” в Росії. Власник каналу не відповів на електронний запит Голосу Америки про коментар.

У лютому телеканал CNN повідомив, що знайшов підтвердження, що Росія рекрутувала близько 15 тисяч громадян Непалу на війну проти України, після того, як російський уряд минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які вступають до російської армії.



За даними CNN, російські рекрутери обіцяли заробітну платню 2 тисячі доларів на місяць та отримання російського громадянства, що є дуже привабливою пропозицією для громадян однієї з найбідніших країн світу.

