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Індія поступово виходить з-під російського впливу - посол України в Індії Олександр Поліщук
Посол України в Індії Олександр Поліщук лише нещодавно вручив вірчі грамоти та був офіційно акредитований для роботи в цій країні. Наразі він ще чекає на акредитацію в кілька країн, якими опікується його посольство, зокрема, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал і Мальдіви. Всього у відомості Посольства України в Індії перебувають відносини із країнами, в яких загалом мешкає майже два мільярда людей.
Але, безумовно, найбільша з них - Індія, яка нещодавно стала господаркою саміту G20. По його закінченню журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко, яка працювала на саміті, зустрілася із послом Поліщуком у приміщенні посольства в Нью-Делі, та розпитала, чого чекати Україні від офіційного Делі на Генасамблеї ООН, що відбувається у військово-технічному співробітництві та торгівлі нафтою між Індією та Росією, а також – в реалізації яких саме пунктів Формули миру найбільше зацікавлені допомогти індуси.
Олександр Поліщук — генерал-майор запасу, який до недавнього часу обіймав посаду заступника міністра оборони України. З 2004-2007 роки - заступник військового представника місії України при НАТО.
Інтерв’ю було відредаговано для плинності та чіткості.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: Дякую пане посол, що погодилися з нами зустрітися. Перше таке очевидне питання: чому заступник міністра оборони став послом саме в Індії?
Олександр Поліщук, посол України в Індії: Сама проста відповідь - тому що мене призначив президент України, який очікує, що моє призначення дасть нового поштовху розвитку наших відносин з Індією, в тому числі, і в дуже важливому для нас секторі співробітництва в оборонно-технічній галузі.
Ми будуємо таку систему взаємовідносин, яка допоможе і нам, і нашим індійським партнерам бути спроможними до захисту наших національних інтересів. Вони співпадають в тому плані, що і Індія, і Україна - абсолютно демократичні країни. Ми боремося і виборюємо свою демократію. Індія, наскільки це можливо, підтримує нас і намагається донести свій голос - навіть позиціонувати його як голос Глобального півдня, який консолідується Індією, до всієї міжнародної спільноти.
І за результатами навіть саміту, який відбувся, ми бачимо, що підтримка України є. Чи в тій формі і в тій тональності, які б ми хотіли почути за результатами цього саміту? Мабуть, ні, але ми сподіваємося, що результати його будуть імплементовані, особливо в тій частині, що стосується безпекових аспектів.
Т.В.: Індія не голосувала за резолюції ООН по Україні. І не було офіційного засудження дій Росії в Україні. А чи ви бачите, можливо, якусь еволюцію? Чи може Україна все ж таки очікувати від Індії більше підтримки, розуміння?
О.П.: Звісно, це ж частина моєї роботи. Знову ж таки, повертаючись до саміту, оскільки ми бачимо чітко артикульовані в підсумковому документі формулювання стосовно того, що ми повинні зупинити будь-які прояви агресії, спроби захоплення чужих територій, погрози ядерною зброєю - з цією тезою погодилися всі учасники саміту - очевидним і логічним буде продовження цієї підтримки, своїх слів у голосуваннях, які відбуваються на Генеральній асамблеї ООН.
Т.В.: Одним з питань цієї Генеральної асамблеї буде створення Міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. А чи може Індія зацікавитися цим питанням більше, ніж попередніми резолюціями?
О.П.: Ми багато спілкуємося з нашими індійськими колегами. На сьогоднішній день основні зусилля, які ми спрямовуємо, - це реалізація Формули миру президента Зеленського. І ми маємо чітку підтримку від наших індійських партнерів, наприклад, в питаннях, які стосуються екоциду, що відбувається в Україні. Ми сьогодні провели на базі нашого посольства експертну зустріч, яка була присвячена саме розгляду питань захисту навколишнього середовища в Україні від негативних наслідків війни, а також - гуманітарного розмінування. Індійські партнери мають досить сильні потужності і можливості для того, щоб допомогти Україні здійснювати цю роботу. Ви знаєте, що в нас більше 170 тисяч квадратних кілометрів серйозно заміновані.
Є висока зацікавленість індійського бізнесу в тому, щоб прийти в Україну і допомогти у відновленні, реконструкції.
Т.В.: Зараз є 10 пунктів, по яких працює Україна зі своїми партнерами. А чи можна сказати, що Індія приєдналася до екологічного пункту чи це поки що на рівні намірів?
О.П.: Дивіться, ми сьогодні оцінюємо, приєдналася чи не приєдналася, в сенсі того, наскільки країна проявляє зацікавленість до цих питань. А ми бачимо повну зацікавленість в реалізації пункту 8-го Формули миру, який стосується екологічної безпеки. Це абсолютно зрозуміла історія для наших індійських колег. І ми очікуємо, що Міністерством закордонних справ Індії буде прийнято і підтримано наше звернення щодо надання дозволу індійським компаніям працювати операторами протиминної діяльності на території України.
Ми бачимо зацікавленість Індії в питаннях продовольчої безпеки, оскільки це теж дуже зрозуміло для Індії і дуже зрозуміло з точки зору регіональних проблем, які існують в постачанні і в продовольчій безпеці. Україна - один з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції і, безумовно, є потреба в цьому в Індії.
Щодо решти питань, ми очікуємо, що Індія більш активно долучиться до питань, які стосуються ядерної безпеки. Це також один із тих напрямків, які є зрозумілі в Індії з точки зору і розвитку атомної енергетики тут, і з точки зору несприйняття абсолютно погроз застосуванням ядерної зброї. Індія, як ви знаєте, ядерна держава. Тому є над чим працювати і є можливості для цього.
В Києві проводяться різного рівня зустрічі, дискусії. Наше завдання - в рамках робочих груп, які ми започатковуємо з кожного з цих напрямків, доносити до наших індійських друзів ці проблеми і шукати спільні шляхи їх вирішення. Нам потрібні методики оцінки збитків, які нанесені природі, нам потрібна оцінка збитків, які нанесені інфраструктурі. Я думаю, що Індія своїм експортним середовищем може в цьому допомогти.
Т.В.: Стосовно ООН - також очікується, що, можливо, буде підніматися питання реформи Радбезу ООН. Після зустрічі президента Індії Нарендри Моді і президента США Джо Байдена одним з пунктів підсумкової декларації було те, що обидві країни підтримують реформу ООН, в першу чергу, реформу Радбезу, і що США підтримують участь Індії в Радбезі, у тому числі, як постійного члена Ради безпеки ООН. Як ви думаєте, чи це можливо? І що б це означало для України?
О.П.: Індія в перспективі розвитку наступних 50 років, безумовно, має амбіції і претендує на те, щоби бути членом Ради Безпеки ООН. Теза про необхідні зміни архітектури Ради Безпеки ООН - вона не нова. Вона порушувалась також і в Україні президентом Зеленським, який говорить про те, що нинішня система роботи ООН не змогла запобігти війні в Україні і, мабуть, на сьогоднішній день недостатньо ефективно впливає на агресора для того, щоб зупинити війну, яку він розпочав абсолютно неспровоковано в Україні.
Чи стане Індія повноправним членом Ради Безпеки? Ми будемо спостерігати за цим процесом. Звісно, в цьому контексті потрібно буде Індії міняти свої традиційні підходи. Якщо ти хочеш бути глобальним лідером, ти не можеш залишатися нейтральним. Ти повинен бути свідомий того, що є відповідальним за ті рішення, які ухвалюються в Раді безпеки.
Т.В.: Ми якраз підійшли до теми співпраці у військовій сфері. Індія дуже активно співпрацює з Росією в цій сфері, але я так розумію, що там вже виникають якісь проблеми. Чи може Україна, можливо, вже після закінчення війни, замінити Росію власне як партнер у військовій сфері?
О.П.: У нас досить активно розвивалася і продовжує виконуватися програма співробітництва у військово-технічній сфері. Ми бачимо велику зацікавленість наших індійських колег у вивченні досвіду застосування систем озброєння, яке відбувається зараз в Україні. Як ви знаєте, це не тільки радянські системи. Це і західні системи.
Я би не говорив про те, що сьогодні є такий високий рівень військово-технічного співробітництва між Росією і Індією. Росія не виконує своїх зобов'язань перед нашими індійськими партнерами. І взагалі виникають великі сумніви, як висновок із застосування радянської техніки на полі бою, чи доцільно Індії розвиватися в цьому напрямку. Безумовно, я вважаю, що ті реформи, які відбуваються в індійській армії, вони будуть спрямовані на тіснішу взаємодію із західними партнерами. Ми бачили успішний візит і продовження діалогу навколо питань військово-технічного співробітництва між Індією і Сполученими Штатами. Про такі ж наміри були заявлено президентом Макроном – поглиблення військово-технічного співробітництва з Індією. Тому я думаю, що цей дрейф, він набув такого сталого характеру, і росіянам нема на що тут розраховувати.
Т.В.: Ще така гаряча тема - росіяни поки що розраховують продавати Індії нафту. Не дуже дорого за це платять індуси, але тим не менше, цей експорт триває. Чи ви могли б пояснити нашій аудиторії, що зараз з цим відбувається, наскільки це є проблемою і чи залежить Індія від Росії через постачання нафти?
О.П.: Сьогодні Індія має потужні можливості щодо переробки сирої нафти. Звісно, вона її постачає у вигляді переробленого продукту своїм партнерам по світу. Але ми бачимо чіткий тренд того, що обсяги закупівлі Індією нафти з Російської Федерації ідуть стрімко вниз. І я не вважаю, що є хоч будь-які свідчення того, що буде повернення до постачання нафти в тому обсязі, який був ще майже півроку тому.
Індія усвідомлює свою відповідальність. Це по-перше. А по-друге, з точки зору навіть комерції, це є досить невигідна історія, яку дійсно нікому не вигідно продовжувати, я маю на увазі, в Індії. Фінансування війни Росії або здобуття грошей для продовження війни - це погана історія.
Т.В.: А яким взагалі є ставлення індусів? Може, є якісь соціологічні опитування, як звичайні індуси ставляться до війни Росії в Україні? Чи вони розуміють, що відбувається?
О.П.: Знаєте, все моє спілкування, яке відбулося за місяць від мого призначення сюди з моїми індійськими колегами, друзями, говорить мені про те, що у нас є повна підтримка і розуміння. Я зустрічаюся з простими людьми, і коли вони дізнаються, що я з України, вони всі говорять, слухайте, ми просто вражені, як могла одна країна здійснити таку агресію проти України.
Як ви знаєте, в Індії теж є свої проблеми з сусідами, тому для них становище України абсолютно зрозуміле, і для них не виникає питання, хто тут правий, а хто винуватий, тому що вони чітко усвідомлюють, що це російська агресія проти України.
Разом з тим, на політичному рівні, ми би хотіли більш акцентовано спостерігати засудження з боку Індії тих агресивних дій, які веде сьогодні Росія проти України. Ми бачимо достатньо широку увагу, яку приділяють індійські ЗМІ висвітленню ситуації, яка відбувається в Україні, можливо, не всіх подій, але ключових точно. І ми бачимо, як коментує і реагує найбільш активна частина тих, хто читає ці репортажі, хто бачить і відчуває біль українського народу.
Т.В.: Незабаром в Індії пройдуть вибори. Як внутрішньополітична боротьба може вплинути чи вже впливає на позицію щодо України?
О.П.: Дійсно, індійський уряд сьогодні, по завершенню саміту і досягненню такого успіху на зовнішньополітичній арені, буде зосереджений на внутрішньополітичних питаннях. Я думаю, що досить висока ймовірність того, що продемонстроване лідерство під час саміту і можливості з консолідації міжнародної спільноти навколо тих питань, які є цікавими для Індії, безумовно, будуть мати вплив на внутрішню ситуацію і на результати виборів.
Як і в кожній країні, Індія нічим не відрізняється, тут відбуваються палкі внутрішні дебати, але ми будемо дивитися, чим закінчаться ці дебати. Безумовно, можна з великою впевненістю говорити про те, що Індія не перетвориться на тоталітарну країну і буде залишатися демократією, однією з найбільших у світі.
Т.В.: Ви посол не тільки в Індії. У вашому відомстві також Шрі-Ланка, Бангладеш…
О.П.: Ні, я ще не акредитований. Але посольство також відповідальне за Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку і Мальдіви.
Т.В.: Чи потрібна більша дипломатична присутність? Може, Україні варто мати посла в Бангладеш і посла в Шрі-Ланці?
О.П.: Ми завжди хочемо більшого, але виходимо з наших можливостей. Сьогодні є і інші напрямки, які досить важливі для розвитку наших зовнішньополітичних відносин, зокрема, в Африці, Латинській Америці. Тому, звісно, нам би хотілося збільшити свою чисельність посольства, з огляду на ті завдання, які перед нами стоять, але я дуже дякую своєму колективу за те, що вони навіть в такому невеликому чисельному масштабі роблять великі речі.
Т.В.: Але української діаспори набирається не так багато серед цих майже двох мільярдів людей, правильно? Як відбувається співпраця із діаспорою? Які основні проблеми ви допомагаєте людям вирішувати?
О.П.: Дійсно, українська діаспора в Індії не така, мабуть, велика як в Канаді, але досить чисельна, а найголовніше, вона дуже тепла і завжди відгукується на всі наші прохання і проблеми. Ми разом поділяємо і заходи, які стосуються вшанування пам'яті загиблих героїв.
Я дуже вдячний за те, що індійсько-українська громада тут надала нам велике сприяння в організації заходу, який був присвячений святкуванню і відзначенню Дня незалежності України, - підняття державного прапора. Ми щодня відчуваємо, що українці, які перебувають в Індії, - з нами, і вони завжди готові нас підтримати. Я дуже вдячний за це пані Марині Акрам, яка змогла об'єднати і консолідувати українську громаду в Індії. Це не тільки українці в Індії. Це і індійці, які сприяють нам і підтримують Україну. Я їх не можу відділити від української діаспори, тому що вони - свої, вони відчувають.
Т.В.: І останнє питання. Ви не так давно в Індії. Як проходить ваша адаптація? Що вас найбільше вразило? Що є найбільшим викликом, можливо, просто, як людини, яка сюди приїхала, або як дипломата?
О.П.: Я ніколи до цього не був в Індії. Знаєте, раніше мені всі - не тільки українці, а і мої колеги із Західної Європи, Сполучених Штатів - казали, що в тебе буде два варіанти: або ти полюбиш цю країну, або ти будеш її ненавидіти з першого дня. Я скажу, що закохався в Індію, її природу. Але основне - це люди, дуже гостинні, дуже теплі в спілкуванні.
Індія сьогодні - в п'ятірці найбільших економік світу, і це відчувається. Якщо ви відвідаєте будь-який тут торговий центр, ви не будете бачити різницю між Європою і Індією. А в деяких питаннях тут навіть і краще. Щодо клімату, щодо природи, я думаю, що важко знайти іншу таку країну, де існує такий розумний баланс.
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- Голос Америки
Президенти України та Бразилії вперше особисто зустрінуться на полях Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лула да Сільвою у середу, 20 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН, повідомляє агентство Reuters.
Це буде перша особиста зустріч двох президентів, які дотепер спілкувалися лише відеозв’язком. Зустріч із Зеленським відбудеться після того, як Лула да Сільва проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, за інформацією Reuters, отриманою від неназваних джерел в бразильському уряді.
Зустріч Зеленського з да Сільвою відбудеться на запит української сторони після того, як два президенти не змогли зустрітися під час саміту лідерів країн "Групи семи" у японському місті Хіросіма 19-21 травня цього року нібито через проблеми з розкладом.
У березні цього року Бразилія проголосувала за резолюцію ООН, що закликала до миру в Україні, а також вимагала виведення російських військ з України, нагадує британське видання The Guardian.
Водночас Лула да Сільва у травні цього року заявив, що обидві країни - Росія та Україна - винні у розв’язанні війни, а у серпні заявляв, що ні президент України Зеленський, ні президент Росії Путін не готові до миру, додає Reuters. Його заяви тоді викликали негативну реакцію в Україні та в країн-союзників, зокрема, у США та в європейських державах.
Бразилія є одним з ключових гравців групи країн, що розвиваються, BRICS, куди також входять Китай, Росія, Індія та Південна Африка.
Під час перебування у США Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Байденом у Вашингтоні, спікером Палати представників Конгресу Кевіном МакКарті, а також виступить у Конгресі США.
У своєму Телеграм-каналі Володимир Зеленський 18 вересня написав: "Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі. ... Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність".
- Голос Америки
У США загубився винищувач F-35. Просять місцевих мешканців допомогти у пошуках
Військова база ВПС США у Північному Чарльстоні, штат Південна Кароліна, звернулась до громадськості з проханням допомогти знайти військовий винищувач F-35, який загубився під час польоту.
За повідомленням, під час "позаштатної ситуації" пілот катапультувався, літак залишився в режимі "автопілот". Йдеться про літак-невидимку - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35B Lightning II, що належить 501-й навчально-штурмовій ескадрильї морських винищувачів із 2-го авіакрила морської піхоти.
Наразі авіабаза Чарльстона співпрацює з Корпусом морської піхоти Бофорт, щоб "визначити місцезнаходження F-35B , із яким трапилась нештатна ситуація" у неділю вдень.
"Пілот благополучно катапультувався і був доставлений до місцевого медичного центру в стабільному стані. Команди екстреного реагування все ще намагаються знайти F-35. Громадськість просять співпрацювати з військовою та цивільною владою, оскільки зусилля тривають", - мовиться на ФБ-сторінці авіабази Чарльстона.
Осіб, які мають інформацію про розташування винищувача, просять телефонувати у відділ зв’язків із громадськістю 2-го авіаційного крила морської піхоти.
Видання NBC News повідомляє, що спочатку літак шукали на півночі від авіабази Чарльстона біля озер Молтрі та Маріон, це останнє відоме місцеперебування літака. Пізніше географію пошуку розширили.
На базі Чарльстон повідомили, що після інциденту літак міг залишатись певний час у повітрі, повідомило NBC News. Станом на понеділок військові були впевнені, що винищувач більше не перебуває в повітрі.
"Зусилля з пошуку літака тривають, і ми вдячні агентствам, які допомагають у цьому. За фактом інциденту зараз триває розслідування", — сказав у коментарі NBC News капітан Джо Лейтнер, речник 2-го авіаційного крила морської піхоти.
Компанія-виробник літака Lockheed Martin описує цю серію винищувачів F-35B як найдосконаліші, найсмертоносніші літаки-невидимки та з найбільшою здатністю виживати.
Експорт українського зерна: у чому полягають претензії Польщі? Відео
Одною з тем переговорів української делегації на Генасамблеї ООН стане експорт українського зерна. Нині ж міністр сільського господарства Польщі заявив, що Варшава потенційно може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо зернове питання не вирішать.
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