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США та Індія спільно розвиватимуть оборонні технології. Країни засвідчили, що допомагатимуть Україні в гуманітарній сфері та відбудові

  • Голос Америки
США та Індія продовжують “поглиблювати співробітництво в усьому, починаючи від нових технологій і закінчуючи обороною та зв’язками між людьми”, - держсекретар США Ентоні Блінкен. AFP PHOTO/INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU
США та Індія продовжують “поглиблювати співробітництво в усьому, починаючи від нових технологій і закінчуючи обороною та зв’язками між людьми”, - держсекретар США Ентоні Блінкен. AFP PHOTO/INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін перебувають з робочим візитом у Нью-Делі в Індії.

Метою візиту, як інформує агенція АР, є продемонструвати єдність щодо війни Росії в Україні та запобігти поглибленню розбіжностей щодо війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Сторони обговорили регіональну безпеку, Китай і війни в Україні та Газі.

Американські високопосадовці зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром і міністром оборони Раджнатхом Сінгхом у рамках їхнього щорічного “Діалогу 2+2”, зосередженого на Індо-Тихоокеанському регіоні. Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Американські високопосадовці зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром і міністром оборони Раджнатхом Сінгхом у рамках їхнього щорічного “Діалогу 2+2”, зосередженого на Індо-Тихоокеанському регіоні. Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

"Міністри засвідчили спільне занепокоєння щодо війни в Україні та її трагічних гуманітарних наслідків", - йдеться в заяві міністрів обох країн. Обидві країни зобов'язались продовжувати гуманітарну підтримку народові України і погодились в необхідності повоєнної відбудови України, заявили міністри.

Індія та Сполучені Штати оголосили, пише Reuters, про прогрес у ключових оборонних угодах і заявили, що розширять своє зростаюче партнерство на фоні геополітичних викликів.

Блінкен сказав, що США та Індія продовжують “поглиблювати співробітництво в усьому, починаючи від нових технологій і закінчуючи обороною та зв’язками між людьми”.

Він нагадав про спільну заяву, згідно з якою Індія та Сполучені Штати підтримують Ізраїль у боротьбі проти терористів.

Загалом переговори спрямовані на посилення Індії як регіональної противаги Китаю, а також на отримання підтримки позиції США щодо війни Ізраїлю з ХАМАСом, – пише агенція France Press.

Вашингтон сподівається, свідчать джерела агентства, що більш тісні відносини в сфері оборони допоможуть відлучити Індію від Росії, основного військового постачальника Нью-Делі.

Поїздку Блінкена і Ллойда частково ускладнювало зростання напруги між Індією та іншим близьким партнером США, Канадою. Відносини між ними погіршилися після того, як у вересні прем’єр-міністр Джастін Трюдо публічно пов’язав індійську розвідку з вбивством громадянина Канади Гардіпа Сінгха Ніджара. Ці звинувачення Індія назвала абсурдними.

Сінгх Ніджара виступав за окрему сикхську державу, а індійська влада розшукувала його за звинуваченнями в тероризмі і змові з метою вбивства.

Reuters інформує, що США та Індія працюють над двосторонніми угодами, у тому числі щодо виробництва Сполученими Штатами двигунів для індійських винищувачів.

Далека відстань, обмеження на діяльність. Як українці в Індії допомагають Батьківщині. Відео
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Далека відстань, обмеження на діяльність. Як українці в Індії допомагають Батьківщині. Відео

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