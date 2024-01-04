Індія заперечує поставки своїх артилерійських боєприпасів в Україну

Міністерство закордонних справ Індії спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони постачали Україні артилерійські боєприпаси.

"Ми можемо категорично сказати, що ми не відправляли жодного з цих артилерійських боєприпасів в Україну", – сказав журналістам речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал в четвер, 4-го січня.

Індія зберігає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, і заперечує правдивість публікацій в соціальних мережах, де нібито повідомляли про її артилерійські снаряди в Україні.

Як повідомив український сайт "Мілітарний", українські артилеристи почали застосовувати на фронті індійські 155-мм снаряди, які вони отримали з Польщі для самохідних артилерійських установок Krab.

Кадри із застосування цих снарядів в Україні показав аналітик Ukrainian Front, пише "Мілітарний". Експерт припускає, що, ймовірно, ці снаряди були закуплені в індійського оборонного комплексу союзниками України.

Як зазначає видання, продаж боєприпасів через треті країни дозволяє Індії зберегти дружні відносини з Росією. А Україна таким чином отримує гостро дефіцитні боєприпаси.

У вівторок міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар мав телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, яку речник МЗС Індії назвав "корисною".

Сторони обговорили війну в Україні, формулу миру, яку пропонує Київ та шляхи розвитку двосторонніх зв’язків.

Телефонна розмова відбулася через кілька днів після п'ятиденного візиту Джайшанкара до Росії, під час якого він провів широкі переговори з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Тоді глава МЗС РФ повідомив, що сторони обговорили "перспективи військово-технічного співробітництва, включаючи спільне виробництво сучасних видів озброєнь".

Міністр закордонних справ Індії високо оцінив "найвищий" товарообіг між двома країнами, який, за його словами, перевищив 50 мільярдів доларів у 2022 році. Індія стала важливим ринком збуту російської нафти, від якої залежить російська економіка, оскільки західні санкції обмежують постачання російських енергоносіїв.

Під час поїздки до Москви Джайшанкар зустрівся з президентом Володимиром Путіним, який заявив, що відносини між країнами прогресують навіть у неспокійні часи.

Путін схвально відгукнувся про нейтралітет Індії щодо війни проти України, сказавши, що знає про бажання прем’єр-міністра Індії вирішити "цю проблему мирним шляхом".

Раніше в інтерв’ю Голосу Америки посол України в Індії Олександр Поліщук сказав, що Україна та Індія мають "досить активну" програму співробітництва у військово-технічній сфері.

"Ми бачимо велику зацікавленість наших індійських колег у вивченні досвіду застосування систем озброєння, яке відбувається зараз в Україні", – сказав посол у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Тетяною Ворожко у вересні 2023 року.

На його думку, Індія зацікавлена у поступовій переорієнтації своєї військової галузі зі співпраці з Росією, яка триває ще з радянських часів, на співпрацю із західними країнами.

У повідомленні було використано інформацію Reuters, Associated Press.