Ілон Маск не вважає себе зрадником, "бо Конгрес не оголошував війну Росії"

Ілон Маск заявив, що він не зрадник, тому що США не оголошували війну Росії. Про це він написав у мережі Х (у минулому Twitter) ймовірно у відповідь на критику на його адресу через позицію бізнесмена щодо України.

"Я є громадянином Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадливий, то це ті, хто називає мене таким. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", - написав Ілон Маск 11 вересня.

Раніше американський письменник Волтер Айзексон у новій біографії Ілона Маска написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, що зірвало українську атаку підводними дронами по півострову. Маск, мовляв, боявся застосування Росією ядерної зброї у відповідь і пояснив, що його стурбованість ґрунтується на приватних розмовах із високопосадовцями уряду РФ.

Пізніше Айзексон та Маск уточнили, що Ілон Маск не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів ЗСУ у Чорному морі, натомість він відмовився його там активізувати на запит України. За словами Маска, це "був екстрений запит від державних органів (України) на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя". Бізнесмен визнав, що відмовив тоді Києву через побоювання "ескалації конфлікту".

"Ні я, ні хтось зі SpaceX жодного разу не обіцяли покриття Криму", - написав Ілон Маск у мережі Х 8-го вересня.

"Наші умови обслуговування чітко забороняють використовувати Starlink з метою наступальних військових дій, оскільки ми є цивільною системою, тому вони (українці - ред.) знову вимагали щось, що було прямо заборонено", - написав Маск.

В Україні тоді різко відреагували на позицію Маска. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк у мережі Х звинуватив Маска в тому, що той дозволив Росії обстрілювати українські міста.

"Інколи помилка - значно більше, ніж просто помилка. Не дозволивши українським дронам зруйнувати частину російського військового (!) флоту через втручання до Starlink, Ілон Маск дозволив цьому флотові стріляти ракетами Калібр по українських містах", - написав Подоляк.