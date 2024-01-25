ГУР: На борту Іл-76 мали бути російські VIP-персони, але в останній момент вони не сіли у літак

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

Про це у коментарі Радіо Свобода розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

ГУР: "Можемо припустити будь-які сценарії"

Також він припустив, що російська сторона могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння для ракетних комплексів.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", – сказав представник ГУР.

Він нагадав, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну. Напередодні ГУР України підтвердив, що у середу мав відбутися обмін полоненими, який не стався.

Юсов припустив, що Росія могла сама збити цей літак. За його словами, наприклад, російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак – це одна з версій.

З'ясувати всі факти

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Генштаб ЗСУ, ГУР та СБУ намагаються з'ясувати всі обставини падіння літака, й наголосив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

"Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем", - зауважив Зеленський.

Також у середу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі заявив, що Вашингтон поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з Іл-76 та чи були на ньому українські військовополонені. В Державному департаменті США закликали як Росію, так і Україну "провести власні відповідні розслідування та встановити факти".

Викликати невдоволення в Україні та недовіру Заходу

Тим часом Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН, закликав організацію негайно скликати надзвичайне засідання Ради Безпеки для обговорення катастрофи в Бєлгороді, яку він назвав "українським злочинним актом". У четвер Радбез проведе відповідне засідання.

Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та викликати недовіру до українського уряду з боку Заходу, що узгоджується з кількома іншими інформаційними зусиллями Росії, спрямованими на послаблення України всередині країни, пише вашингтонський Інститут дослідження війни.

Його оглядачі кажуть, що обмін військовополоненими є делікатною темою як в Росії, так і в Україні, тож згадки про військовополонених викликають передбачувано емоційну реакцію. Крім того, російські офіційні особи висунули необґрунтовані заяви про те, що Україна вразила Іл-76 ракетними системами, наданими США чи Німеччиною, ймовірно, намагаючись перешкодити західним партнерам України надавати Україні системи ППО, критично важливі для подальшої оборони України.

В інтерв'ю Радіо Свобода авіаексперт Костянтин Криволап зазначив, що українська сторона дуже обережно коментує ситуацію, саме тому, що йдеться про військовополонених. "Але за всіма протоколами, які вже напрацьовані, на цей час, зазвичай повідомляють, яким маршрутом і яким чином будуть направлені військовополонені на обмін, тому що жодна сторона жодній не довіряє, - сказав Криволап. - І якби там були військовополонені, наша розвідка повинна була б знати про це. Тому мені версія, що це збили наші зенітники, не складається. Мені здається, що це збили все ж російські ППО". Як й інші оглядачі, він також вказав на відсутність значної кількості решток тіл на кадрах із місця падіння літака, які могли б свідчити про велику кількість людей на борті.

Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, заявив, що "Повітряні сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був". Він додав: "Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора".