Папа закликав до діалогу, а не до капітуляції України, вважають Архиєпископ Нью-Йорка кардинал Тімоті Долан, та глава УКГЦ Святослав Шевчук

Заявивши днями, що Україна повинна мати мужність "білого прапора" і домовитися про припинення війни з Росією, Папа Римський Франциск не мав на увазі капітуляцію України, а радше закликав до діалогу і примирення.

Про це в інтерв’ю кореспондентці Голосу Америки Ірині Соломко 10 березня заявили Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук та Архиєпископ Нью-Йорка Тімоті Долан, пославшись на роз’яснення слів Папи, надані Святим Престолом після його висловлювань.

“Я був шокований, мабуть, як і весь український народ, але ми теж просили пояснення. І Богу дякувати, що ці пояснення були, що справді Папа мав на увазі готовність до перемовин”, - зазначив Блаженніший Святослав Шевчук.

“А Україна з самого початку була готовою з усіма розмовляти. Але проблема була та, що російська агресивна влада не має нас за співрозмовника. Ми для них не є суб’єктом перемовин. Україна для них не має сенсу, рації до існування. Тому з самого початку було видно, що єдиний спосіб, як нам лишитися живими – це є оборонятися. І це є той меседж який ми сьогодні доносимо до цілого світу, в тому числі до святішого отця”, - додав він у розмові з Голосом Америки.

Своєю чергою Архієпископ Тімоті Долан так прокоментував слова Папи: “Завжди важко, поки не прочитаєш весь текст. Тому що, коли Папа щось говорить, це має свої нюанси. А Святий Престол потім пояснив: ні, він знову просив діалогу, примирення. І це те, що українці робили, і це те, чого вони кажуть, що хочуть. Тож у жодному разі, я маю на увазі, я не читав заяви, але я не бачу, щоб це відбувалося. Тож український народе – зберігайте мужність, бо за це вами захоплюється світ”.

У неділю, 10 березня, кардинал Тімоті Долан, Архиєпископ Нью-Йорка разом з главою УКГЦ Святославом Шевчуком провели спільну службу у Соборі Святого Патріка в Нью-Йорку, трансляцію наживо якої, за повідомленнями, дивилися 6 мільйонів людей у США.

“Ми зустрічалися [з Папою], зустрічаємося і ще будемо зустрічатися, тому що справді наша церква сьогодні має особливу місію. Ми є голосом не лише греко-католицької церкви, але всього українського народу. Голосом не тільки перед апостольською столицею, але перед світовою громадськістю. Тому ми дальше будем це невтомно робити в імені нашого зболеного, але нескореного народу”, - додав Блаженніший Святослав Шевчук в розмові з Іриною Соломко.

Як повідомив раніше Голос Америки, в інтерв’ю, яке в суботу транслював швейцарський громадський мовник РТС, але яке, за словами Ватикану, було зроблено в лютому, понтифік закликав сторони війни в Україні "набратися сміливості для переговорів" і зробити це, "поки ситуація не погіршиться".

"Я вважаю, що найсильніші ті, хто бачить ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", — сказав папа. "Слова вести переговори – сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи не йдуть, мати мужність вести переговори".

Франциск сказав, що українці не повинні боятися вести переговори про мирну угоду, поки ситуація не погіршиться. "Сьогодні, наприклад, коли війна в Україні, є багато тих, хто хоче виступати посередником. Туреччина наприклад. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше".

Директор із комунікацій Ватикану Маттео Бруні опублікував заяву, в якій намагався роз’яснити слова Папи. Він сказав, що Франциск використав термін "білий прапор", "щоб позначити припинення бойових дій, перемир’я, досягнуте за допомогою сміливості переговорів". Він повторив заклик Понтифіка до "дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру" в Україні, яку Франциск назвав "мученицькою".

Деякі політики та коментатори в Європі різко розкритикували заяву понтифіка.

Наш прапор жовто-блакитний, це прапор, під яким ми живемо, вмираємо і перемагаємо, - написав у мережі X міністр закордоннх справ України Дмитро Кулеба.