Ніккі Гейлі закінчує виборчу кампанію. Дональд Трамп залишається головним кандидатом від республіканців

Ніккі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США.

"Я сповнена вдячності за висловлену підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни, але зараз настав час завершити мою кампанію. Я казала, що хочу зробити так, щоб голоси американців було почуто. Я зробила це. Я ні про що не шкодую", - сказала Гейлі, виступаючи у Південній Кароліні перед своїми прихильниками.

"Світ палає - через відступ Америки"

У своїй короткій промові Гейлі пообіцяла й далі активно просувати своє бачення майбутнього Америки, розкритикувала збільшення федерального боргу США, висловилась за скорочення федерального уряду, а також додала, що "шлях до соціалізму - це шлях до руйнації для Америки" й що "Конгрес - нефункціонуючий ... сповнений послідовників, а не лідерів".

Гейлі підкреслила: "Наш світ палає - через відступ Америки. Підтримка наших союзників в Україні, Ізраїлі і на Тайвані є моральним обов'язком, але це також більше ніж це. Якщо ми відступимо далі, буде більше війн, не менше".

Повторення протистояння Байдена й Трампа

Завершення кампанії Гейлі залишає експрезидента Дональда Трампа провідним кандидатом, що практично гарантує йому висунення від республіканців.

Таким чином 5 листопада 2024 року, найімовірніше, Сполучені Штати знову обиратимуть президента між Дональдом Трампом і Джо Байденом - як це було у 2020 році.

Напередодні у низці американських штатів відбувся так званий "Супервівторок", коли партії провели внутрішні вибори. Байден та Трамп перемогли майже у всіх штатах.

Після оголошення попередніх результатів перед прихильниками, які зібралися в його резиденції Мар-а-Лаго, Трамп заявив, що це була "дивовижна ніч". "Це був день, якого ми так чекали", - сказав експрезидент і більшість промови присвятив критиці свого опонента - чинного глави Білого дому.

Після оголошення попередніх результатів у вівторок Байден не робив відеозвернення, але оприлюднив заяву, де сказав, що "сьогодні мільйони виборців по всій країні висловилися, показавши, що вони готові дати відсіч екстремальному плану Дональда Трампа повернути нас назад".

"Доведеться голосувати за Байдена" - "це точно буде не Байден"

Ніккі Гейлі у своєму зверненні після оголошення про вихід із президентської кампанії сказала: "Скоріш за все, Дональд Трамп буде оголошений кандидатом від республіканців на нашому партійному з'їзді у липні. Я вітаю його і бажаю йому всього доброго. Я бажаю всього доброго будь-кому, хто буде президентом Америки".

Українська служба Голосу Америки опитала деяких виборців Ніккі Гейлі у Вірджинії, Айові та у Південній Кароліні про те, за кого вони голосуватимуть. Частина виборців заявила, що їм "доведеться голосувати за Байдена", адже не можуть підтримувати Трампа, інші ж сказали, що залишаються республіканцями, тож їхній вибір "точно буде не Байден".

Джо Байдену 81 рік, Дональду Трампу – 77 років. За результатами опитування Associated Press-NORC, обидва ці кандидати мають високий рівень недовіри серед виборців. Понад 50% респондентів опитування сказали, що Трампу "бракує пам’яті та кмітливості для роботи", а щодо Байдена, вони не дуже або зовсім не впевнені в здатності ефективно служити.