Байден і Трамп перемогли на внутрішньопартійних виборах у більшості штатів супервівторка

Джо Байден та Дональд Трамп перемогли майже у всіх штатах у супервівторок на попередніх виборах за номінацію кандидата у президенти від Демократичної та Республіканської партій.

Кандидат від демократів - нинішній президент Джо Байден не має серйозних опонентів під час цієї виборчої кампанії. Він здобув голоси делегатів майже в усіх штатах, де були вибори у вівторок, крім Американських Самоа. Ця територія, яка не має статусу штату, не має електоральних голосів на виборах президента, але тут проводяться проміжні вибори, і Демократична партія тут має 11 делегатів. Демократи на Американських Самоа проголосували за маловідомого претендента Джейсона Палмера.

У Республіканській партії Дональд Трамп виграв голоси у більшості штатів. За попередніми даними, лише у штаті Вермонт перемогу здобула колишня посолка США в ООН Ніккі Гейлі, втім, як вважають оглядачі, після супервівторка вона практично не має шансів на отримання номінації кандидата від партії.

На момент написання цієї статті штат Аляска ще не закінчив голосування.

У вівторок 15 штатів та територія Американське Самоа провели внутрішньопартійні вибори кандидатів у президенти від Демократичної та Республіканської партій. Серед них - два найбільш густонаселені штати, Каліфорнія та Техас, які мають велику кількість делегатів.

Загалом кількість делегатів, які отримає кандидат в президенти, залежить від партії та року виборів.

Цього року республіканці мають загалом 2429 делегатів. Щоб бути оголошеним переможцем на номінацію, кандидат від партії має зібрати принаймні 1215 делегатів.

У Демократичній партії цього року 3 934 делегати. Тобто переможець на номінацію має отримати принаймні 1 968 голосів.

У деяких штатах внутрішньопартійні вибори відбулись раніше вівторка.

На виборах у супервівторок у 15-ти штатах та на території Американське Самоа демократи змагаються за 1420 делегатів, а республіканці цього дня можуть максимум отримати 865 делегатів.

Тож фаворити демократів та республіканців - Джо Байден і Дональд Трамп - цього дня зробили великий крок, щоб офіційно отримати номінацію кандидата в президенти на з’їзді їхніх партій влітку цього року.

Після оголошення попередніх результатів у більшості штатів супервівторка Дональд Трамп виступив перед прихильниками, які зібралися в його резиденції Мар-а-Лаго. Колишній президент заявив, що це була “дивовижна ніч”.

“Це був день, якого ми так чекали”, — сказав Дональд Трамп і більшість промови присвятив критиці свого опонента Джо Байдена.

Трамп не згадав у промові свою суперницю Ніккі Гейлі. “У нас чудова Республіканська партія з величезним талантом, і ми хочемо мати єдність, ми збираємося мати єдність, і це станеться дуже швидко”, — сказав про партію Дональд Трамп.

Президент Байден в інтерв’ю радіостанції Power 98 FM, що в Північній Кароліні, сказав, що вибори стали шансом протистояти “надзвичайному розколу та насильству, які просувають республіканці MAGA”.

Акронім MAGA використовує кампанія Дональда Трампа, він розшифровується “Зробимо Америку знову величною”. Цим словом зазвичай називають прихильників Дональда Трампа.

Після оголошення попередніх результатів у вівторок Байден не робив відеозвернення, але оприлюднив заяву, де сказав, що “сьогодні мільйони виборців по всій країні висловилися, показавши, що вони готові дати відсіч екстремальному плану Дональда Трампа повернути нас назад”,

За словами Байдена, його суперник “сповнений рішучості знищити нашу демократію”.

Як показали екзит-поли у штатах Каліфорнія, Північна Кароліна та Вірджинія, більшість американців під час цієї виборчої кампанії найбільше хвилюють питання імміграції та економіки.

Джо Байдену 81 рік, Дональду Трампу – 77 років. За результатами опитування Associated Press-NORC (Центр дослідження зв’язків з громадськістю) обидва ці кандидати мають високий рівень недовіри серед виборців. Понад 50% респондентів опитування сказали, що Трампу "бракує пам’яті та кмітливості для роботи", а щодо Байдена, вони не дуже або зовсім не впевнені в здатності ефективно служити.

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