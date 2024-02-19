“Грандіозне шоу” Трампа і “ключовий козир” Байдена. Очікування від виборів у США – в інтерв’ю із Сергієм Куделею

До президентських виборів у США – трохи більше восьми місяців. Офіційно Демократична та Республіканська партії оголосять своїх кандидатів влітку, на партійних з'їздах. Однак, найімовірніший сценарій, – це повторення 2020-го року – боротьби між президентом США Джо Байденом і колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Після партійних виборів в штатах Айова та Нью-Гемпшир, і напередодні голосування у Південній Кароліні, Юлія Ярмоленко поспілкувалася із професором політології Університету Бейлор Сергієм Куделею, аби проаналізувати чинний стан перегонів, дізнатися, для чого політик від республіканської партії Ніккі Гейлі, яка поки не здобула перемоги в жодному штаті над Трампом, продовжує свою кампанію, кого може обрати своїм віцепрезидентом Дональд Трамп, чи є стратегія перемоги у Джо Байдена, і як виборчий рік позначиться на допомозі Україні.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Юлія Ярмоленко, журналістка Голосу Америки: Президентська кампанія у США – в самому розпалі. Які ваші перші підсумки цієї президентської кампанії?

Сергій Куделя, професор політології університету Бейлор:

Про Нью-Гемпшир (де Ніккі Гейлі, як і в Айові, програла праймеріз Трампу - ред.) варто зазначити, що дехто очікував сюрпризи. Через те, що на відміну від Айови, Нью-Гемпшир вважається поміркованим штатом, в Нью-Гемпширі дозволяли брати участь у голосуванні безпартійним, і навіть демократам. І тому вважали, що в Ніккі Гейлі є шанс – якщо не перемогти Трампа, то принаймні продемонструвати дуже серйозний результат, і в принципі вона його продемонструвала. Тобто 40% плюс – це досить непоганий результат, тільки проблема в тому, що Трамп показав рекордну перемогу, отримав понад 50% і в Нью-Гемпширі, і в Айові, тобто очевидно що на його боці зараз динаміка кампанії. Він виступає беззаперечним лідером, і в мало кого вже залишаються сумніви, що він буде офіційним кандидатом від Республіканської партії.

Трамп виступає беззаперечним лідером, і в мало кого вже залишаються сумніви, що він буде офіційним кандидатом на Республіканської партії.

Попередні голосування – і в Нью-Гемпширі, і в Айові - продемострували декілька цікавих трендів. Перший тренд – це те, що за Трампа все ж таки голосує ядро його виборців, які традиційно його підтримували, водночас помірковані виборці, які дотримуються більш традиційної республіканської платформи – вони не готові за нього голосувати в таких кількостях. І дехто вважає це показником слабкості Трампа під час загальнонаціональної кампанії. Тобто ми розуміємо, що ті результати, які ми бачимо зараз – це рівень підтримки Трампа всередині Республіканської партії, але очевидно, що цього буде недостатньо для того, щоб перемогти на загальнонаціональних виборах, і для перемоги над Байденом йому потрібна підтримка більшості центристів, саме поміркованих виборців, якої зараз в нього як ми бачимо недостатньо.

Ю.Я.: Цієї підтримки не бракує Ніккі Гейлі, але так виглядає, що найбільше ентузіазму щодо кандидатури Ніккі Гейлі, – у незалежних, у демократів, а не республіканців, і можливо в людей, які дивляться за передвиборчою кампанією в Києві, а не у тих, хто голосує безпосередньо в Айові і в Нью-Гемпширі. Чи є у неї шлях, як вона може скоротити відставання? Вона зараз продовжує активну кампанію в Південній Кароліні. Навіщо?

С.К.: Мені здається, що в Південній Кароліні вона продовжує кампанію, тому що це її штат. Вона має продемонструвати добрий результат там, вона не може відмовитися від участі в цих перегонах в Південній Кароліні. Це ризиковано для неї, тому що ми знаємо, що Південна Кароліна набагато консервативніша, ніж Нью-Гемпшир, підтримка Трампа там за останніми опитуваннями понад 60%. Якщо вона продемонструє гірший результат в Південній Кароліні, аніж в Нью-Гемпширі – то це фактично буде означати кінець її передвиборчої кампанії, навіть якщо вона захоче її продовжувати. Мені здається причина, чому вона залишається в цій передвиборчій кампанії – це позиціонувати себе на виборах 2028 року як кандидат-лідер…

Ю.Я.: 2028-го року?

Причина, чому вона залишається в цій передвиборчій кампанії…щоби люди сприймали її як майбутнього кандидата номер один 2028-го року.

С.К.: Так. Зрозуміло, що навіть якщо Трамп переможе цього року, або якщо Байден переможе цього року, ані Трамп як кандидат, ані Трамп як президент не зможе балотуватися знову в 2028-му році, і буде абсолютно відкритий новий праймеріз, в якому Гейлі може виступати в якості лідера. Мені здається, що вона займає саме цю позицію, щоби люди сприймали її як майбутнього кандидата номер один 2028-го року.

Ю.Я.: Тобто вона вже працює на кампанію 28-го року, і незалежно від результатів цієї кампанії, вона все одно матиме, що показати, на відміну від інших кандидатів, як от Рон Десантіс?

С.К.: Абсолютно.

Ю.Я.: Чи є вірогідність, що Ніккі Гейлі лишається в цій кампанії, тому що невідомо, що станеться із судовими справами проти Дональда Трампа, і, можливо, на з’їзді Республіканської партії у неї з'явиться можливість стати кандидатом, тому що у неї буде бодай трошки голосів виборників, на відміну від інших кандидатів, які знялися з перегонів раніше?

Цілком ймовірно, що влітку почнуться судові справи проти Трампа, і більшу частину часу він буде змушений проводити не виступаючи перед виборцями, а виступаючи в суді перед членами журі.

С.К.: Так звісно. Справи, які зараз відкриті проти Трампа, необхідність для нього постійно з'являтися в суді, – це все додає невизначеності кампанії. Ми розуміємо, що календар судових слухань такий, що цілком ймовірно, що влітку почнуться власне судові справи проти Трампа, і більшу частину часу він буде змушений проводити не виступаючи перед виборцями, а виступаючи в суді перед членами журі. Водночас, як відзначають багато юридичних аналітиків, в Америці легко відтермінувати ці судові слухання, і перенести їх на досить невизначений час. І очевидно, що зараз адвокатська команда Дональда Трампа саме дотримується цієї стратегії. Вони намагаються знайти будь-які приводи для того, щоби відтермінувати судові слухання на довгий час, вже після фактично дати виборів президента. Безперечно для Ніккі Гейлі – це також можливість і додатковий аргумент, чому вона має залишатися в цій передвиборчій кампанії. Це кандидат «Б» на випадок, якщо з Трампом щось станеться. Ми не маємо ніякої точної інформації про те, як це буде.

Але я би хотів ще відзначити один момент. Після поразки Трампа три роки тому всередині Республіканської партії відбулася внутрішня дискусія, і частина республіканців вважали, що потрібно зберегти правопопулістську платформу, яка була успішна для Трампа, але знайти молодшого кандидата, яскравішого кандидата, не пов'язаного зі всім негативним багажем, який пов'язаний з Трампом, не такого токсичного. І власне губернатор штату Флорида Рон Десантіс був цим уособленням цієї частини…

Ю.Я.: Але виявилося, що у нього не має харизми.

С.К.: Виявилося багато речей. Друга частина республіканців вважала, що потрібно повернутися до консервативних традицій, які з одного боку не є такими популістськими, які пов'язані з емпатією, – ми пам’ятаємо Рональд Рейган, Джордж Буш, відомі президенти, які підкреслювали емпатію в своєму ставленні до громадян Сполучених Штатів. І це також платформа Республіканської партії, пов'язана з відстоюванням демократичних цінностей у світі, жорсткому відстоюванні, виступі проти авторитарних режимів і таке інше.

І уособленням цього крила Республіканської партії стала Ніккі Гейлі. І ми побачили, що в останній рік кампанії відбулося чітке позиціонування виборців. Трамп зберігає понад 50% підтримки всередині Республіканської партії, Десантіс провалився, його кампанія провалилася, тому що немає попиту на цього нового кандидата.

Як виявилося, правопопулістська платформа забрендована Трампом. Його ідея МАГА (гасло кампанії Трампа "Повернімо Америці велич") пов'язується саме з ним, і дуже важко якійсь іншій людині, не маючи такої харизми, яка є в Трампа, раптом підняти цей прапор і йти з ним вперед.

Водночас близько 30% членів Республіканської партії хочуть повернутися до традицій старої консервативної Республіканської партії. Це люди, які голосують за Ніккі Гейлі. І тому виникає проблема, якщо навіть Трамп з якоїсь причини знімається з виборів, і він не може балотуватися, на з'їзді Республіканської партії більшість буде підтримувати правопопулістську платформу, а не платформу, з якою виступає Ніккі Гейлі. І тому, навіть якщо вона залишиться в цих перегонах як кандидат «Б», навряд чи вона буде мати необхідну легітимність для того, щоби перейняти цей «прапор» в Трампа і йти з ним вперед, і воювати далі з Джо Байденом. Саме тому, що її сприймають як частину старого істеблішменту, який відстоює старі цінності, і частково її навіть підозрюють у співпраці і колаборації з демократами, тому що, як ми знаємо, частина донорів-демократів дають гроші їй, і це викликає дуже багато підозри в тому, наскільки вона готова залишатися вірною республікацям.

Ю.Я.: Зараз Ніккі Гейлі вибрала таку нову стратегію, це розпочалося в Нью-Гемпширі, вона говорить про ментальні спроможності і Джо Байдена, чинного президента, і колишнього президента Дональда Трампа. Вона каже: подивіться на них, вони обидва – старші люди, неспроможні бути президентом в наступні чотири роки. Чи може це спрацювати?

С.К.: Це не буде працювати. Ми бачимо, що це не працює. З одного боку ми бачимо опитування у Сполучених Штатах, які демонструють, що більшість американців – їм не подобається ідея того, що Байден і Трамп будуть знову балотуватися в президенти. Більшість американців шукають нових кандидатів. Водночас, всередині самої Республіканської партії, серед традиційних прихильників республіканців, залишається вірність своєму кандидатові Дональду Трампу, і це є власне перешкодою для того, щоби ці нові люди з'являлися на загальнодержавних перегонах.

З точки зору Байдена, мені здається, що це може більше працювати, оскільки він, все ж таки, старший, і навіть демократи говорять про те, що йому буде складно відпрацювати цілий термін. А оскільки віцепрезидентка Камала Гарріс не є такою популярною як Байден, багато хто серед виборців може не підтримувати Байдена саме через те, що їм не подобається Камала Гарріс. Тобто це ще одна проблема для демократів, але водночас ми бачимо, що всередині Демократичної партії є загальний консенсус, що Байден має залишатися і далі, і балотуватися, знову бути кандидатом від демократичної партії. Тому навряд-чи ми побачимо якісь зміни.

Ю.Я.: Ви заговорили про віцепрезидентів. Кого ви бачите віце-президентом для Дональда Трампа? Відомо, що Дональду Трампу не бракує популярності серед його бази, але йому бракує підтримки серед людей, які вагаються, і саме оці виборці можуть і вирішити вибори 2024-го. Що може зробити Дональд Трамп, кого він може обрати, щоб привернути увагу цих виборців?



С.К.: Це важливе питання. Ми чули від Дональда Трампа, що він, ніби-то, вже вирішив хто буде його кандидатом. Він зберігає інтригу, і напевно буде довго її тримати. Коли Трамп балотувався вперше, в 2016-му році, він обрав Майка Пенса з прагматичних міркувань. Майк Пенс уособлював істеблішмент Республіканської партії. Він вважався моральним авторитетом всередині Республіканської партії, і він давав йому голоси таких усталених республіканців, які були не впевнені в тому, наскільки Трамп до кінця готовий іти з республіканською партією.

Мені здається, він буде шукати людину, яка є Трампом на стероїдах…І Такер Карлсон, за багатьма параметрами, підходить.

Водночас зараз йому це непотрібно, оскільки він вже створив дуже чітку репутацію, він є уособленням Республіканської партії, зараз йому непотрібно шукати кандидатів, які представлятимуть республіканський естаблішмент. І з цієї точки зору, мені здається, він буде шукати людину, яка є Трампом на стероїдах. Тобто він шукатиме людину, яка відстоює його ідеї, але ще більш жорстко, ще більше епатажно, ще більш сміливо. Говорять про Такера Карлсона. І Такер Карлсон, за багатьма параметрами, підходить. Він є дуже публічною особою, він є дуже популярною особою в русі МАГА, який створив Дональд Трамп, і він, як ми бачили, послідовно відстоював ідеї Дональда Трампа, його підтримував, саме за це він поплатився своєю посадою, втратив своє шоу на FOX News.

Цілком можливо, що він може бути таким кандидатом. Можливо, він знайде когось всередині Конгресу. Ми знаємо є цей "Кокус Свободи", який зараз є дуже впливовою групою конгресменів, завдяки якому фактично з'явився новий спікер в Палаті представників. Цілком можливо, що один із цих членів Палати представників, які допомагали, відстоювали Трампа під час імпічменту, можуть бути кандидатом також у віцепрезиденти.

Ю.Я.: Чи може це бути спікер Палати представників?

С.К.: Я думаю, що спікер Майк Джонсон потрібен Трампу на цій посаді. Він Він виконує свою функцію добре. Водночас, мені здається, що він шукатиме когось яскравішого, ніж Майк Джонсон. Цілком можливо що ми побачимо людей які балотувалися на спікера. Джей Ді Венс не балотувався, але він також відома людина, яка з'являється на всіх цих медіашоу, пов'язаних з рухом Трампа.

Ю.Я.: Чи це не відштовхне загальний електорат?

В мене складається враження, що для Трампа це є остання передвиборча кампанія. Він це розуміє. І він хоче зробити грандіозне шоу.

С.К.: В мене складається враження, що для Трампа це остання передвиборча кампанія. Він це розуміє. І він хоче зробити грандіозне шоу. І в цьому грандіозному шоу він відмовляється від стандартних ходів, від якихось прагматичних розрахунків. Він іде повністю з тими ідеями, в які він вірить, він відстоює їх. Тому я дуже сумніваюсь, що він буде шукати поміркованого кандидата у віцепрезиденти. Я думаю, що тут є одна ключова проблема для Байдена.

Ми розуміємо, що помірковані виборці можуть не проголосувати за Трампа. Питання, чи вони проголосують за Байдена? Тому що ми бачимо, що інші кандидати з третіх партій, такі як Роберт Кеннеді, декілька інших, вони набувають серйозної підтримки серед виборців, і саме помірковані виборці не готові підтримувати Байдена зараз, і в якості протесту проти цієї чергової боротьби між Трампом і Байденом, вони готові голосувати за кандидатів від третіх партії. Це безперечно складає великий ризик для Байдена.

Ю. Я.: Щодо Такера Карлсона. Чи не бракує йому лояльності, адже Трамп дуже цінує лояльність? А все ж таки у них були суперечки із Дональдом Трампом.

С.К.: В них були суперечки, але от з моменту відходу Трампа від президентства, фактично з 2021 року, ми побачили, що Такер відстоював основні ідеї, з якими виступав Трамп. Саме він агітував за те, що вибори були нелегітимними, що Байден не є президентом, він ставив під сумнів всі заяви демократів про те, що відбувалося якесь повстання чи спроба перевороту в Вашингтоні в 21-му році. І тут важливо також відзначити, з точки зору зовнішньої політики, ми бачимо, що Такер Карлсон активно зараз відстоює політику ізоляціонізму. Він запрошує до свого шоу якихось колишніх генералів, військових експертів, які продовжують розвивати ідею того, що Україну не варто підтримувати, що Україна корумпована держава, що потрібно мінімізувати присутність Сполучених Штатів у світі загалом, не брати участь у війнах. Тобто всі ці ідеї зовнішньополітичні, які зараз артикулюються Дональдом Трампом.

Ю.Я.: Якщо ми говоримо про загальну президентську кампанію Дональд Трамп проти Джо Байдена. Якою може бути стратегія Джо Байдена, як він може здобути перемогу?

Для Байдена головна його позиція передвиборчої кампанії пов'язана з економічними успіхом. Це його єдиний, мені здається, ключовий козир передвиборчої кампанії. ​

С.К.: Для Байдена головна його позиція передвиборчої кампанії пов'язана з економічними успіхом. Він вважає, що він зміг побороти інфляцію в Сполучених Штатах, що за його президентства зменшується кількість безробітних, і в принципі, мені здається, економічні успіхи будуть ключовим компонентом його передвиборчої кампанії. Проблема в тому, що його політика справді виглядає добре з точки зору цифр, але для більшості американців немає достатньої переконаності в тому, що вона добре працює з точки зору їхнього особистого побуту.

І ми бачимо зараз поступові зміни в громадській думці щодо ставлення до економіки. Люди стають оптимістичніші, і головне фондовий ринок зростає. Якщо підуть вниз процентні ставки, це також буде дуже позитивно для Байдена. Тому в нього є ще десь приблизно 5-6 місяців, щоб виборці відчули на собі покращення економічне, яке, ми знаємо, з точки зору економічного зростання дійсно відбулося. Це його єдиний, мені здається, ключовий козир передвиборчої кампанії. Другий аспект, який буде акцентувати Байден, — це небезпека, яку складатиме Трамп, з точки зору майбутнього демократії Сполучених Штатів. І ми знаємо, що про це він говорив під час своєї передвиборчої кампанії чотири роки тому. Це був ключовий аспект, і тоді більшість людей активно брали участь у кампанії. Ми знаємо, що явка була набагато вища, ніж традиційно, просто рекордна була, саме тому, що люди повірили в цю ідею, що Трамп є загрозою для американської демократії, і хотіли привести нову людину.

Ю.Я.: 2024 рік — виборчий рік у Сполучених Штатах — що це означатиме для України? Ми зараз є свідками великої суперечки на Капітолійському пагорбі. Яким чином ця кампанія може вплинути на Україну, чи вона вже впливає і це буде лише погіршуватися?

С.К.: Вона впливає. Вона почала впливати ще минулого року, оскільки значна частина республіканців в Палаті представників позиціонують себе з розрахунком на результат наступних президентських виборів, і вся їхня риторика зараз пов'язана з кордоном, і прив'язкою України до кордону, — це все позиціонування себе під час наступних президентських виборів.

Тому що питання еміграції, і криза, яка зараз виникла на кордоні, з величезною кількістю нелегальних мігрантів, або мігрантів, які намагаються пройти в Сполучені Штати, — вона безперечно є важливою для абсолютної більшості американців. Ми бачимо, що це одна з топових тем зараз. Вся риторика, яку ми зараз чули від Дональда Трампа і від його прихильників, — вона не виглядає дуже позитивною для України.

Ми бачимо, що немає готовності наскільки відверто підтримувати Україну, як наприклад Ніккі Гелі це робила під час передвиборчої кампанії, чи Кріс Крісті, який був першим кандидатом, який власне приїхав до Києва і зустрівся в Києві з представниками української влади.

Вони виявляються в меншості — кандидати, які активно підтримують Україну, — і це ставить багато питань щодо майбутньої підтримки щодо України. Але важливо відзначити один момент. Ми розуміємо, що дискусія щодо підтримки України у випадку, якщо Трамп стане президентом, буде складнішою. Трампа буде складніше переконати, але це не означає, що його неможливо переконати.

Єдине, що треба буде кардинально змінити підхід, аргументи, які Україна використовує у спілкуванні, в комунікації з Білим Домом, у випадку якщо Трамп буде президентом. Ми бачимо, що Байден підтримує Україну з двох основних причин. Перша причина — це питання демократії, демократичних цінностей. Він вважає, що війна в Україні — це війна демократичної держави України проти авторитарної держави Росії, яка готова порушувати міжнародне право. Байден стоїть на боці міжнародного права, на боці норм міжнародного права, і на боці демократії. Друга причина, з якою Байден підтримує Україну, — це відчуття загрози, яку Сполученим Штатам складає Росія, визнання того, що Путін є загрозою для країн НАТО, для Європи і таким чином є загрозою для Сполучених Штатів також. З обидвох цих питань у Трампа нема такого переконання. Трампу абсолютно байдуже питання демократії, йому абсолютно байдуже те, наскільки демократія в Україні, в яку він напевно не вірить, наскільки демократія там збережеться, переможе, цінності демократичні візьмуть верх. І йому абсолютно байдуже, чи навіть він не вірить в те, наскільки Путін складає загрозу Сполученим Штатам, тому що він вважає, що ключова загроза приходить від Китаю.

Китай є ключовим суперником з точки зору Трампа, і саме тому всі ресурси Сполучених Штатів мають бути кинуті на те, щоби протидіяти китайській загрозі. Але є й інші аргументи, мені здається, які можуть спрацювати у випадку Трампа. Згадаємо, під час президентства Трампа, він був справді тим лідером, який погодився надати летальну зброю в Україні. Це відбулося на другий рік його президентства. Чому він надав летальну зброю Україні, а Обама, його попередник, відмовився від цього?

Ю.Я.: Продав.

С.К.: Він продав її. Це питання ціни. Але він продав її не тільки в комерційному сенсі. Він продав її в політичному сенсі, тому що в той момент, як ми пам'ятаємо, розпочалося розслідування про імпічмент Трампа, зв'язків з Росією і таке інше, і значна частина людей, які оточували Трампа, переконали його, що йому буде вигідно політично, якщо він продемонструє свою прихильність Україні, продемонструє, що він готовий протидіяти Путіну, і надасть те, що відмовлявся зробити його попередник.

На жаль, мені здається, що Трамп є людиною транзакційною. На жаль з точки зору України…І будь-що, зокрема підтримка України, буде мати свою ціну.

Тобто таким чином він демонструє, що він не має жодних зобов'язань перед Путіним. Це була політична вигода, і, на жаль, мені здається, що Трамп є людиною транзакційною. На жаль з точки зору України. І він буде шукати політичні вигоди, які він зможе отримати від тої чи іншої політики по відношенню до України. Якщо він відчує, що сильна підтримка по відношенню до України надасть йому якісь вигоди — цілком ймовірно, він буде ще переконливішим у цій підтримці, ще сильнішим, ще потужнішим. Його стиль мислення — це мислення політичного комерсанта, який шукає вигоду у будь-чому, що він робить. І будь-що, зокрема підтримка України, буде мати свою ціну.

Ю.Я.: Ви раніше казали що республіканцям, можливо, не вигідно, щоби Україна перемогла, і тому, з затримкою допомоги зараз на Капітолійському пагорбі, можливо вони хочуть домогтися того, щоби виставити це як поразку політики Джо Байдена. Якщо Україна не переможе, і відповідно політика Байдена зазнає поразки, — це буде вигідно Дональду Трампу. Чи лишайтеся ви на своїй думці?

С.К.: Схоже на те, що для республіканців важливо затягувати вирішення проблеми на кордоні. Вони розуміють, що якщо буде ухвалений цей законодавчий документ, — тоді частково проблема на кордоні зменшиться, і Байден може використати це як демонстрацію того, що він зміг досягнути якихось позитивних зсувів у питанні міграції. Для чого це Дональду Трампу? Якщо успіх Байдена, короткостроковий політичний успіх Байдена, буде досягнутий завдяки голосами республіканців, чому мають республіканці це підтримувати?

Ю.Я.: Цього року також багато розмов про те, що можливо Україну почнуть підштовхувати до переговорів? Чи очікуєте ви на це?

С.К.: Я вважаю, що це дуже малоймовірно з декількох причин. Перша причина — ми бачимо, що переговори треба ввести двом сторонам. Україна, можливо, готова до переговорів, на тих умовах, які ми вже виставляли в 2022-му році.

Але Росія очевидно відмовляється від цих переговорів. Ціль захоплення українських територій, ціль збереження тих територій, які були незаконно анексовані Росією, — все це залишається. Путін не демонструє якоїсь готовності йти на поступки. Тому і про переговори напевно говорити малоймовірно. А друге — мені здається, що початок переговорів, чи спроби тиснути на Україну зараз, коли Україна опинилася в такій вразливій ситуації, також буде демонструвати про слабкість самого Джо Байдена, слабкість його політики по відношенню до України. Відмова від тих цілей, які він ставив перед собою два роки тому, коли він казав, що ми маємо допомогти Україні відновити територіальну цілісність, кордони 91-го року. І з цієї точки зору для виборців Байдена, для демократів, багато з яких підтримують допомогу Україні, — це також буде демонстрація слабкості. Тому з цих двох причин, мені здається, це малоймовірно.

Ю.Я.: 2024-го — за чим варто стежити, і до чого варто готуватися?

С.К.: В Сполучених Штатах?

Ю.Я.: Так.

С.К.: Я думаю, що для багатьох є питання про те, наскільки Сполучені Штати зможуть зберегти мир і порядок всередині. Наскільки суспільство зможе мирно і спокійно пройти цей політичний процес. Оскільки рівень поляризації в Америці, мені здається, вищий, ніж за багато-багато десятиліть, і рівень взаємного непорозуміння між не тільки певними категоріями громадян, а між штатами.

Ми бачимо, що Флорида і Техас позиціонується як щось окреме від Каліфорнії. І це протистояння внутрішнє, воно під час передвиборчої кампанії може тільки загостритися. І питання: наскільки спокійно ця передвиборча кампанія зможе закінчитися, і підрахунок голосів буде визнаний обидвома сторонами, обидвома кандидатами. Оскільки ми бачимо по опитуваннях, що демократи переконані, що тільки Байден може перемогти — все решта вони ставлять під сумнів. Те саме республікаці ставлять під сумнів будь-що окрім перемоги Дональда Трампа.