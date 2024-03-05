Вибори у США: Трамп здобуває підтримку більшої кількості делегатів перед Супервівторком

До президентських виборів у США ще місяці, але більшість питань щодо того, хто братиме участь в перегонах, ймовірно, буде вирішено протягом цих тижнів. Виборці в 15 штатах, включаючи два найбільших штати країни, голосуватимуть на внутрішньопартійних виборах 5 березня, а ще в чотирьох - через сім днів.

Від Демократичної партії президент Джо Байден, як видається, має гарні шанси отримати перевагу на праймеріз своєї партії, бо він не має серйозних суперників.

У праймеріз Республіканської партії перевагу має колишній президент Дональд Трамп, який переміг на всіх внутрішньопартійних виборах, за винятком недільних праймеріз у Вашингтоні, округ Колумбія.

Хоча колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі продовжує участь в праймеріз, Трамп має великі шанси виграти в більшості, якщо не в усіх штатах, які голосують у Супервівторок, включаючи Техас і Каліфорнію.

Якщо 5 березня очікування щодо Трампа справдяться, а також після голосування в чотирьох штатах 12 березня, він зможе набрати більше делегатів, ніж необхідно, щоб гарантувати йому номінацію від Республіканської партії.

Майже половина з 50 штатів, а також кілька територій голосуватимуть пізніше, а до партійного з’їзду в Мілуокі ще чотири місяці.

Напрочуд неконкурентні

Кейтлін Е. Джевітт, доцент кафедри політології Технічного університету Вірджинії, сказала Голосу Америки, що президентські праймеріз 2024 року були надзвичайно неконкурентними.

У той час як чинні президенти рідко стикаються з серйозними суперниками, Трамп, як видається, має перевагу, адже він є колишнім президентом-республіканцем та має великий вплив серед свої бази виборців.

"У нас, по суті, є чинний президент, який змагається з квазічинним президентом, чого раніше не було, — каже Джувітт. — Зазвичай є конкурентоспроможний кандидат принаймні з одного боку, якщо не з обох, а цей сезон праймеріз менш цікавий. Кандидати тепер орієнтуються на загальні вибори раніше, ніж зазвичай".

Трамп також отримує перевагу від правил, за якими проводяться праймеріз республіканців. У більшості випадків, за її словами, за правилами Республіканської партії, всі делегати від штату йдуть кандидату, який отримує більшість голосів на праймеріз. Делегати не розподіляються пропорційно.

"У Супервівторок президент Трамп виграє переважну більшість, якщо не всіх, делегатів, що прискорить його номінацію", — каже Джевітт.

Гейлі продовжує брати участь в перегонах

Незважаючи на незначні успіхи в отриманні делегатів, Гейлі продовжує боротись за номінацію в якості єдиного кандидата від Республіканської партії і під час своєї кампанії наголошує на тому, що Трамп не підходить для посади президента і що, програвши Байдену ще в 2020 році, він цілком може зробити це знову.

Станом на ці вихідні Гейлі отримала лише 43 делегати, у порівнянні з 244 делегатами Трампа. З огляду на 865 делегатів на голосуванні у Супервівторок, розрив, як очікується, різко збільшиться.

Кандидату потрібно набрати 1215 із загальної кількості 2429 делегатів, щоб виграти номінацію. Хайме Домінгес, викладач політології Північно-Західного університету, сказав, що, незважаючи на великі шанси проти неї, Гейлі все ще здатна значно вплинути на внутрішньопартійні вибори своєю постійною присутністю.

"Схоже, що вона й надалі залишатиметься в перегонах, і це буде цікаво, тому що вона як скалка в оці [Трампа], — сказав Домінгес Голосу Америки. — Хоч вона більше не буде конкурентоспроможною — вона не зможе схилити делегатів — вона грає важливу роль з точки зору сигналів, який кампанія висуває щодо конкретних питань".

Критика Байдена від лівого крила партії

Президент Байден наразі виграє всі праймеріз Демократичної партії із великою перевагою і, як очікується, продовжить це робити. Проте дехто з лівих політичних сил намагається спонукати виборців-демократів відмовитися від підтримки президента на знак протесту проти його підтримки Ізраїлю під час атак на Газу протягом останніх кількох місяців.

Минулого тижня в Мічигані Байден переміг, набравши 81% голосів, але 13% виборців на праймеріз від Демократичної партії проголосували за категорію "неприхильні", а не за Байдена чи іншого кандидата.

"Зважаючи на імпульс, створений у Мічигані, ми повинні продовжувати говорити голосніше і посилати чітке повідомлення президенту Байдену — нам потрібне припинення вогню зараз, — заявив у пресі Джозеф Гіваргіз, виконавчий директор організації "Наша революція" у пресрелізі в понеділок. — Якщо ми не змінимо курс, він поставить під загрозу нашу демократію".

Він сказав, що його група разом з іншими, які виступають проти підтримки Ізраїлю Байденом, працюватиме над тим, щоб переконати виборців-демократів в інших штатах продовжувати демонструвати своє несхвалення політики Байдена, відмовляючись голосувати за нього.

Цей рух - здебільшого символічний

Хоча голоси протесту дадуть Байдену сигнал під час праймеріз, Джевітт з Технічного університету Вірджинії не очікує, що рух матиме серйозний вплив на поведінку виборців під час ймовірного матчу-реваншу Байдена проти Трампа в листопаді.

"Я думаю, що зараз це символічно, — каже Джевітт. — Це показує президенту Байдену та його адміністрації, що демократи розчаровані ситуацією в Ізраїлі та Газі. Але ми повинні бути обережними, щоб не робити далекосяжних висновків".

"У нас ще сім місяців до загальних виборів, і особливо якщо буде реванш між Трампом і Байденом, а це, схоже, так і буде, демократи, швидше за все, згуртуються навколо Байдена хоча б тому, що вони не хочуть іншого президентського терміну для Трампа", - сказала вона.