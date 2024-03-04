Трамп переміг у Верховному Суді в справі про рішення Колорадо не включати його до виборчих списків

Верховний Суд США прийняв рішення на користь Дональда Трампа, заборонивши штатам дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади й скасувавши рішення штату Колорадо виключити експрезидента з бюлетеня праймеріз Республіканської партії штату.

Судді Верховного Суду одноголосно скасували рішення вищої судової інстанції штату Колорадо від 19 грудня про виключення Трампа з внутрішньопартійних виборів у Колорадо.

Чому штат Колорадо хотів виключити Трампа з бюлетеня

Раніше суд Колорадо визнав, що Трамп брав участь у повстанні через підбурювання та підтримку атаки своїх прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року, а тому судді Колорадо вирішили, що 14-та поправка до Конституції США позбавляє Трампа права обіймати державні посади.

Розділ 3 14-ї поправки забороняє обіймати посади будь-якого американського, який склав присягу "підтримувати Конституцію Сполучених Штатів", а потім взяв участь у заколоті чи повстанні проти неї, або надав допомогу чи заохочення у таких діях ворогам країни.

"Ми робимо висновок, що штати можуть дискваліфікувати осіб, які обіймають або намагаються займати державні посади. Але штати не мають повноважень згідно з Конституцією забезпечити дотримання Розділу 3 щодо федеральних посад, особливо президента", — йдеться у висновку Верховного Суду.

Судді також встановили, що лише Конгрес може застосувати це положення проти посадових осіб і кандидатів на федеральному рівні.

На рішення відреагував Трамп, влада штату Колорадо

"Велика перемога для Америки", – написав Трамп у своїй соцмережі одразу після винесення рішення.

Державний секретар штату Колорадо Джена Ґрісуолд висловила розчарування постановою про "позбавлення штатів повноважень" щодо виконання положення про дискваліфікацію. "Колорадо має бути в змозі заборонити, учасникам повстання, що порушують присягу, бути в наших бюлетенях", — написала вона.

Виносячи рішення проти включення Трампа в бюлетені, вищий суд Колорадо посилався на "загальну атмосферу політичного насильства, яку створив президент Трамп" і на те, що він сприяв "загальній протиправній меті повстанців — перешкодити мирній передачі влади в цій країні".

Під час слухання у Верховному Суді США 8 лютого адвокат Трампа стверджував, що на нього не поширюється вимога про дискваліфікацію, оскільки президент не є "посадовою особою Сполучених Штатів", що положення не може бути виконане судами за відсутності відповідного законодавства, прийнятого у Конгресі, і що те, що сталося 6 січня, було ганебним, злочинним і жорстоким, але не повстанням.

Трампа також прагнули не допустити до виборів у штатах Мен та Іллінойс на підставі 14-ї поправки, але ці рішення були призупинені до оголошення рішення Верховного Суду у справі Колорадо.

Верховний Суд пішов далі, ніж потрібно для справи, йдеться в окремій думці суддів

Хоча усі дев'ять суддів Верховного Суду виступили на боці Трампа, але троє ліберальних суддів та одна консервативна суддя окремо розкритикували те, що висновок більшості пішов далі, аніж тою мірою, що була необхідно для конкретної справи.

"Сьогодні більшість виходить за рамки необхідності цієї справи, щоб обмежити те, як Розділ 3 може заборонити повстанцю, який порушив присягу, стати президентом, — заявили ліберальні судді. - Хоча ми згодні з тим, що Колорадо не може забезпечити дотримання Розділу 3, ми протестуємо проти спроб більшості використати цю справу для визначення меж федерального примусового виконання цього положення".

Консервативна більшість у Верховному суді 6-3 включає трьох суддів, який призначили за адміністрації Трампа. З моменту винесення рішення у знаковій справі "Буш проти Гора", яка передала перемогу на виборах 2000 року республіканцю Джорджу Бушу над демократом Елом Гором, суд не відігравав такої центральної ролі в президентських перегонах, зауважує Reuters.

Виборча кампанія Трампа та інші справи проти нього

Трамп є фаворитом внутрішніх змагань Республіканської партії на висунення у президенти у листопаді 2024. Єдиною його суперницею серед однопартійців залишається колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі. Демократів на виборах президента 5 листопада представлятиме чинний глава Білого дому Джо Байден.

Рішення Верховного Суду щодо Трампа й Колорадо було винесено напередодні так званого Супервівторка, коли більшість штатів проводять внутрішньопартійні вибори, які визначать кандидата на голосуванні у листопаді.

Днями Верховний Суд також погодився винести рішення у поданні Трампа щодо його імунітету від судового переслідування за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою скасувати його програш на виборах 2020 року Байдену.

У грудні судді відхилили пропозицію прискорити винесення рішення щодо питання про імунітет. Тож розглядаючи питання вилучення з бюлетенів, суд діяв швидше, ніж у вирішенні щодо справи про імунітет, зауважує Reuters. Агенція додає, що затримки у розгляді питання імунітету можуть допомогти Трампу, відклавши розгляд його кримінальної справи.

Нагадаємо, відмовляючись визнати перемогу Джо Байдена на президентських виборах у 2020 році та намагаючись не дозволити Конгресу підтвердити перемогу Байдена, прихильники Трампа напали на поліцію, прорвали барикади та захопили Капітолій. Перед тим Трамп виголосив промову перед прихильниками, повторивши свої не підтверджені фактами заяви про нібито широкомасштабні фальсифікації голосування та закликавши їх йти до Капітолія та "боротись". Після того, як твердять свідки, він протягом кількох годин відкидав прохання до нього закликати натовп зупинитися.

14-та поправка була ратифікована після Громадянської війни 1861-1865 років, під час якої відокремлені південні штати, які дозволяли рабство, повстали проти уряду США.