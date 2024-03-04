Генерований штучним інтелектом клон української блогерки продає російські товари в Китаї

Велика кількість відео жінок, які виглядають як іноземки, але розмовляють китайською і пропагують любов до Китаю, зроблені за допомогою штучного інтелекту, почали з’являтися на платформах китайських соціальних мереж напередодні місячного Нового року на початку цього місяця.

Аватари у відео створюються з викрадених та змінених онлайн-зображень. Жінки в реальному житті впізнали себе на відео.

Ольга Лоєк – одна з таких жінок. 20-річна українка, яка вивчає когнітивні науки в Університеті Пенсильванії. Кілька місяців тому Лоєк відкрила канал на YouTube, де вона розповідає про ментальне здоров’я та ділиться своїми філософськими поглядами на життя. Однак незабаром після цього вона почала отримувати повідомлення від підписників, які розповідали, що бачили її в китайських соціальних мережах.

Там вона не Ольга Лоєк, а росіянка, яка розмовляє китайською, любить Китай і хоче вийти заміж за китайця. Її звуть Наташа, або Анна, або Грейс, залежно від платформи соціальних мереж в Китаї.

"Я почала перекладати відео за допомогою Google Translate і зрозуміла, що більшість цих облікових записів говорять про такі речі, як Китай, Росія, про те, наскільки хороші відносини між Китаєм і Росією, — сказала вона Голосу Америки. — Це дуже образливо".

У деяких роликах аватари розповідають про те, як вони цінують тісні зв’язки Росії та Китаю. В інших роликах вихваляють китайську історію та культуру або розповідають про те, як сильно росіянки хочуть вийти заміж за китайця.

"Якщо ти одружишся з російськими жінками, ми будемо прати білизну, готувати, мити посуд кожен день, — каже аватарка. — Ми також дамо вам іноземних дітей, скільки захочете".

На відеосайтах Douyin і Bilibili міститься кілька десятків відео, на яких аватар Лоєк розмовляє китайською. Більшість із цих облікових записів запрошують глядачів відвідати онлайн-магазини, щоб купити, як вони кажуть, справжні російські товари.

Douyin, китайська версія TikTok, позначила деякі з цих відео як потенційно згенеровані ШІ. Але з коментарів видно, що багато хто вірить, що дивиться на справжню жінку. Один користувач мережі написав: "Російська красуне, китайці вітають вас".

Лоєк сказала, що ніколи не скаже подібних речей, очевидно, враховуючи, що вона з України, яка перебуває у стані війни з Росією з 2022 року. Вона сказала: "Це, ймовірно, використовується для того, щоб люди, можливо, люди в Китаї, відчували, що іноземці вважають їхню країну кращою".

На Bilibili, найбільшому відеосайті Китаю, деякі відео зі штучним інтелектом, в яких використовується обличчя Лоєк, позначено логотипом HeyGen, що вказує на те, що відео було створено на вебсайті компанії. В одному відео з Bilibili демонстратор навіть показує, як зробити коротке відео на HeyGen із кліпом, на якому розмовляє Лоєк.

HeyGen – це компанія штучного інтелекту зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі, яка працює в Китаї з 2020 року. Вона спеціалізується на реалістичних цифрових аватарах, генерації голосу та перекладі відео. Технологія, розроблена HeyGen, була використана у відео штучного інтелекту, де Дональд Трамп і Тейлор Свіфт розмовляють ідеальною китайською мовою, які стали вірусними в китайських соціальних мережах у жовтні 2023 року.

За даними Forbes, зараз компанія оцінюється в 75 мільйонів доларів.

У політиці модерації HeyGen зазначено, що користувачі не можуть створювати аватари, які "зображують реальних людей, включаючи знаменитостей або громадських діячів, без явної згоди".

Навчальне відео компанії зі створення аватарів показує, що користувачі повинні надіслати відео людей, які дають згоду на використання їх зображення.

Лоєк сказала, що після того, як вона та її підписники на YouTube надіслали скарги китайським компаніям соціальних мереж, близько десятка облікових записів, які імітували її, було видалено.

Голос Америки звернувся до материнської компанії HeyGen і Douyin, ByteDance, за коментарями, але не отримав відповіді. На початку 2023 року уряд Китаю запровадив положення щодо регулювання дипфейків та інших "сервісів глибокого синтезу".

Закон забороняє створювати дипфейки без згоди людей, чиє зображення чи інша інформація використовуються. Лоєк опублікувала свою історію на YouTube, і її поширили в китайських соціальних мережах. Користувачі мережі на різних платформах співчували їй і закликали посилити правила щодо ШІ.

Китайські технологічні гіганти, такі як Baidu і Tencent, інвестують значні кошти в технології ШІ. Однією з найбільш розкручених послуг на основі ШІ є цифрові зображення люди.

Tencent і Xiaoice, китайська студія штучного інтелекту, що відокремилася від Microsoft, пропонують цифрові послуги, які можуть клонувати зображення людей і перетворювати їх на штучні аватари всього за 145 доларів. Аватари створені штучним інтелектом також були знайдені в онлайн-кампаніях з дезінформації, які поширювали прокитайські та антиамериканські наративи.

У лютому 2023 року дослідницька компанія Graphika виявила кампанію в соціальних мережах, яка просувала інтереси Пекіна з використанням реалістичних людей, створених комп’ютером, у відео.

У вересні 2023 року Державний департамент США попередив у звіті: "Доступ до глобальних даних у поєднанні з останніми розробками в технології штучного інтелекту дозволить КНР [Китайській Народній Республіці] хірургічним шляхом націлюватися на іноземну аудиторію і таким чином, можливо, впливати на економічні рішення та рішення щодо безпеки. на свою користь.

Що стосується Лоєк, то вона не планує залишати YouTube або припиняти публікації. "Нам потрібна певна нормативна база, щоб розуміти та запобігти подібним речам", — сказала вона.

Стаття авторства Венхао Ма. До роботи над статтею долучилась Адріанна Чжан.