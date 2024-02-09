Не лише F-16. Український пілот розповів, які ще літаки потрібні Повітряним силам ЗСУ

Шведський винищувач Saab Gripen міг би значно посилити українську авіацію, розповів в інтерв'ю Голосу Америки льотчик ПС ЗСУ Фантом.

Коментуючи перенавчання українських пілотів на F-16 у Європі та США, Фантом висловився за подальшу модернізацію українського військового авіафлоту, зокрема завдяки винищувачам Gripen.

"Це дуже сучасний літак, він пройшов багато етапів модернізації і наразі той офіційний парк, який мають в своєму складі шведські Повітряні сили, може виконувати як придушування сил ППО противника, як завдання точкових вогневих уражень, так і те, що англійською називають standoff weapon - тобто зброї на відстані, яка не дозволяє вразити свій літак", - пояснив Фантом.

Як і F-16 американського виробництва, шведські літаки також могли б допомогти захистити українське небо від російських атак, додав Фантом: "І так само в нього є великий потенціал проти літаків противника, і таких, які зараз Росія має у власному розпорядженні, літаки Су-35 і Су-30, Gripen останнього покоління може потягатися".

У січні тоді ще командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський, призначений 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ, говорив про потребу в А-10 Thunderbolt. Це американський броньований штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей. Зокрема він наголосив, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.

Фантом погоджується, що "А-10 - це чудовий літак у своєму класі", який "гарно підходить для підтримки наземних сил з повітря". При цьому він пояснив, що у сучасних реаліях українського повітряного простору поблизу лінії бойового зіткнення і біля окупованих територій для цього літака потрібне значне прикриття із повітря. "Потрібна дуже велика авіаційна компонента для його прикриття, для розчищення авіаційного простору від засобів вогневого ураження противника... засоби ППО великої дальності і середньої дальності", - розповів український пілот.

Повне інтерв'ю із українським льотчиком Фантомом читайте тут.

Нагадаємо, досвідчені українські пілоти проходять навчання на F-16 у США та Європі у межах зусиль міжнародної авіаційної коаліції на чолі з Данією та Нідерландами для переходу із радянської винищувальної авіації ЗСУ.