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Держдеп нагородив Google Польща за проєкти, які надають підтримку українкам
Цю нагороду ми присвячуємо всім відважним жінкам-підприємницям УкраїниМарта Послад
Філіал американської корпорації Google у Польщі став однією з п’яти компаній, які були відзначені нагородами за корпоративну досконалість Державного секретаря США у 2023 році. На 24-й щорічній церемонії нагородження, яка відбулася 30 жовтня, підрозділ Google у Польщі отримав нагороду у номінації “Економічна безпека жінок” за проєкти з надання наставництва і безплатних курсів для жінок, зокрема жінок-біженок з України.
“Наша третя й остання нагорода сьогодні є в номінації “Економічна безпека жінок”. На початку цього року ми запустили Американську стратегію глобальної економічної безпеки жінок, яка допоможе подолати перешкоди для повноцінної участі жінок в економічній діяльності, тому що ми знаємо, що економіка сильніша, коли кожен може зробити свій внесок у повну реалізацію свого потенціалу”, - зазначив на церемонії Держсекретар США Ентоні Блінкен.
“Для Google у Польщі це означає надання програм наставництва для жінок, а також безкоштовних курсів у таких сферах, як кібербезпека та аналіз даних для українських жінок-біженок у Польщі. Ці програми очолює команда керівництва компанії, усі п’ятеро з яких є жінками”.
За словами посла Польщі у США Марка Бжезінського, Google Польща здійснює декілька ініціатив з підтримки жінок в країні, а більшість керівних посад в польському офісі компанії обіймають жінки. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія також надає підтримку і допомогу жінкам-біженкам з України. Завдяки програмам компанії, близько 1500 українок отримали безплатну соціальну та психологічну допомогу та підтримку кар’єрної мобільності, опанувавши ключові навички у сфері інформаційних технологій.
“Google Польща є чудовим прикладом того, як американські компанії можуть бути лідерами, подаючи приклад, і бути позитивною силою добра у світі”, - зауважив Бжезінській.
Своєю чергою, Марта Послад, директор Google з публічної політики в Центральній та Східній Європі, зазначила, що справжні випробування для програм компанії з підтримки жінок розпочалися після того, як Росія вдерлася в Україну, й Польща “стала прихистком для багатьох відважних українських жінок, яким не залишилося іншого вибору, як полишити свої домівки та шукати нового життя, дуже часто в Польщі”.
За словами Послад, 2500 українських жінок здобули стипендії та отримали професійні навички на курсах Google, що дозволило їм значно покращити свої позиції на абсолютно новому для них ринку праці.
“Іншою ініціативою став Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, де ми працювали з понад 50 компаніями-початківцями, половину з яких заснували жінки, що набагато вище середнього показника по галузі. Тільки цей проєкт приніс […] 800 нових робочих місць”, - додала Послад, яка сподівається, що усі набуті навички буде також використано для відбудови України після війни, коли вимушені переселенці зможуть повертатися додому в більш безпечні умови.
“Цю нагороду ми присвячуємо всім відважним жінкам-підприємницям України”, - підсумувала Послад.
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Європейські політики планують турне по США, щоб посилити підтримку України
Європейські політики планують турне по США, щоб посилити підтримку України на тлі закликів деяких республіканських політиків скоротити віськову та фінансову допомогу Україні.
«Нам потрібно знайти способи достукатися до [громадськості] по обидва боки Атлантики — не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином, — цитує Politico міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса. - Ми плануємо поїхати в окремі штати, зустрічатися, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, яке фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, насправді були витрачені в США», - додав він.
Ландсбергіс зазначив, що зустрічі, під час яких країни Балтії та інші країни, які мають тісні зв’язки з Україною, висловлюватимуться на користь подальшої підтримки Києва, «можуть спрацювати досить добре, якщо їх проведуть не лише американські політики, а й ті, хто залежить від цієї допомоги та від цього напрямку зовнішньої політики».
Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть взяти участь у цьому турне, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала POLITICO, що її офіційні особи вже спілкуються з пересічними американцями. «Міністр закордонних справ моєї країни був в Арканзасі, спілкувався з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо це постійно», — сказала вона.
Своєю чергою американські сенатори від обох партій кажуть, що інформаційна робота європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед виборців.
«Я вважаю, що важливо показати, що це стосується не тільки України та Росії, що це впливає на інші країни Європи, що це впливає на всіх нас, корисно, щоб цей месседж був посилений лідерами інших країн», – сказав сенатор-демократ Бен Кардін, який очолює Комітет із закордонних справ Сенату.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також вважає цей напрямок роботи корисним. Разом з тим, він упевнений, що підтримка Києва залишається міцною: «Громадська думка важлива, але ніяким чином припинення допомоги Україні не допоможе нам в довгій перспективі».
Скотт Куллінан, директор із зв’язків з урядом у Razom, яка нещодавно організувала саміт із допомоги Україні із законодавцями в Конгресі, каже, що важливо показати американцям, що вони не несуть самі увесь тягар допомоги Україні.
«Серед деяких членів Республіканської партії є відчуття, що США несуть тягар самі, і це зовсім не так. Згідно з різними показниками, європейські союзники роблять стільки ж, а то й більше, ніж ми, зокрема у забезпеченні військовою технікою та несенні витрат на запровадження санкцій».
Він каже, особисте звернення європейських політиків до американських колег допоможе роз’яснити справжню ситуацію.
«Ця інформація не завжди доходить до США, законодавці не завжди повністю розуміють масштаби того, що робиться в ЄС і Великій Британії тому обмін даними з Конгресом допомагає зміцнити та збільшити підтримку допомоги Україні», — каже він.
Як повідомляв раніше Голос Америки, пересічні американці й надалі значною мірою підтримують надання зброї та фінансової допомоги Україні. Втім, як свідчать свіжі соціологічні опитування, рівень підтримки знижується. Серед причин аналітики називають економічні проблеми у США, інформаційну втому від затяжної війни та гучні заяви окремих американських політиків.
Бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне, втім знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні - 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4 млрд доларів допомоги Україні та 14,3 млрд дол. допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.
Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.
- Голос Америки
Перші F-16 для України прибудуть з Нідерландів до Румунії за два тижні
Перший американський винищувач F-16, який Нідерланди надають Україні, прибуде до тренувального центру Румунії протягом двох тижнів. Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
"Я очікую, що ракети (для установки) Patriot будуть доставлені найближчим часом, щоб допомогти Україні протягом зими. І такі ж строки (передачі) стосуються F-16, – повідомив Рютте у мережі Х під час віртуальної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. - Перші (літаки) будуть відправлені до навчального центру в Румунії протягом наступних двох тижнів, щоб того ж дня ми підготувалися до подальшого навчання".
Минулого тижня стало відомо, що кілька українських льотчиків перейшли цього тижня до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії військово-повітряних сил США в Аризоні.
Як повідомляв Голос Америки, йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми Повітряних сил США. Курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути пілотів на поле бою в Україні.
Раніше Данія, Норвегія та Бельгія оголосили, що передадуть Україні літаки F-16.
Під час розмови Зеленський подякував Рютте за послідовну підтримку й розповів про ситуацію на фронті, про оборонні потреби Києва, підготовку енергетичної системи України до зимового періоду й також про продовження роботи "зернового коридору" в Чорному морі, повідомляє Офіс президента.
Рютте також привітав мирні перемовини на Мальті та відзначив, що ситуація на Близькому Сході не повинна відвернути увагу від України: "Ми повинні переконатися, що світ зможе зосередитися як на Україні, так і, звичайно, бути залученим у те, що зараз відбувається на Близькому Сході".
У статті використано матеріали Reuters
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Звіт ООН: Росія вбила 59 людей у Грозі, бо цілилася у цивільних, або неналежно перевірила військові цілі
Правозахисна група ООН опублікувала висновки про російський ракетний удар у селі Гроза на Харківщині, що убив 59 людей на поминках за воїном ЗСУ та став одним із найбільш смертоносних інцидентів для мирного населення України з лютого 2022 року.
У звіті йдеться, що російські збройні сили “або не зробили всього можливого, щоб переконатися, що ціль була військовою, або навмисно цілили по цивільних чи цивільних об’єктах”.
Будь-який сценарій є порушенням міжнародного гуманітарного права, стверджують в ООН.
На підставі здійсненого аналізу експерти ООН дійшли висновку про “наявність розумних підстав” вважати, що ракету запустили російські збройні сили, і що не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч з ним кафе під час нападу.
Звіт ґрунтувався на інформації, зібраній та перевіреній експертами Моніторингової місії з прав людини в Україні, які здійснили дві місії для встановлення фактів у Грозі 7 та 10 жовтня.
Вони оглянули місце вибуху, опитали 35 осіб, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники моргу.
Усі загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик – були цивільними особами, які були на поминальному обіді після перепоховання місцевого військовослужбовця ЗСУ.
Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.
У звіті детально описано руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі: 15 сімей втратили двох або більше членів родини.
Документ містить опис людських страждань у Грозі. Зацитовано місцеву мешканку, яка розповіла, що подругу її дочки можна було впізнати лише за манікюром, коли рятувальники виявили її руку.
Для багатьох інших ідентифікація ґрунтувалася на ДНК-тестах останків.
“Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому. Ми також закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи належне відшкодування, для жертв і їх сімей”, – йдеться у публікації ООН.
У день нападу, як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш рішуче засудив атаку.
"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - мовиться у заяві прессекретаря Ґуттеріша.
Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США. Відео
Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу – Марафоні морської піхоти США. Цієї неділі у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах.
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