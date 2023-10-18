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Freedom House: Війна призвела до масового руйнування інтернет-інфраструктури України. Інтервʼю
Повномасштабна агресія Росії проти України продовжує підривати свободу інтернету в Україні. На цьому наголошує новий щорічний звіт про свободу в інтернеті правозахисної організації Freedom House. У звіті йдеться, що російські військові атаки суттєво пошкодили українську інтернет інфраструктуру, але спільні зусилля українського уряду, постачальників послуг інтернету і мобільного зв’язку, а також міжнародних партнерів допомогли зберегти доступ до інтернету в Україні. Детальніше про звіт та аналіз свободи інтернету в Україні Голос Америки поговорив із дослідником Європи й Азії та одним з авторів звіту Freedom House Грантом Бейкером.
Олексій Коваленко, Голос Америки: Freedom House опублікував новий звіт, в якому оцінюється свобода інтернету у світі. Як ви можете описати прогрес України у цьому звіті?
Грант Бейкер, Freedom House: Звичайно ж, повномасштабне вторгнення змінило оцінку свободи інтернету в Україні. Оцінка України знизилась на три бали порівняно із попереднім роком [до повномасштабної війни — ГА], що сталось через дії російських військових, які руйнували інфраструктуру, окупували території та чинили насильство проти журналістів.
Одна із важливих тенденцій, яку ми побачили – вражаючі зусилля українського уряду з відновлення української інфраструктури в місцях, де вона була зруйнована, а також тимчасові рішення для пунктів незламності.
Ми також спостерігали за іншими трендами стосовно нового закону про медіа та що цей закон означає для видань, за тим, чи було затримано людей за онлайн-контент або виправдання російського вторгнення.
О.К.: Як саме повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на свободу інтернету в Україні?
Г.Б.: Російське вторгнення, як ми вже згадували призвело до масової руйнації інфраструктури. Україна має відносно велике покриття, але, звичайно ж, руйнація цієї інфраструктури залишила багатьох без зв’язку. Також, варто згадати перенаправлення мереж – зокрема у Херсоні, коли окупаційна влада захопила українські інтернет-мережі і перенаправила їх через російські інтернет-мережі, як вони зробили раніше в Криму. Тож для користувачів цих мереж були заблоковані ті самі сайти що й в Росії.
Російське вторгнення, як ми вже згадували призвело до масової руйнації інфраструктури.Грант Бейкер
Отже, існує велика різниця в досвіді користувачів на окупованих територіях порівняно з користувачами в інших регіонах країни.
О.К.: Ви згадали кібератаки. Чи на вашу думку, Україна виявилась підготовленою, щоб їх зупинити?
Г.Б.: Україна зазнає значної кількості кібератак. Хоча не було таких виснажливих кібератак, які ми бачили в минулому. Тож українська влада провела вражаючу роботу у боротьбі з кібератаками.
Ми спостерігали величезне зростання практично всіх типів кібератак з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, але не було жодної, яка б повністю зірвала роботу. Є речі, які допомагають українській інтернет-екосистемі – як різноманітність постачальників інтернет-послуг. Тож не можна однією атакою вивести всіх в офлайн.
О.К.: У звіті Україна отримала оцінку 59 з 100 за показником інтернет свободи. За якими напрямками в України є потенціал для позитивних змін?
Г.Б.: З точки зору того, що український уряд може зробити, щоб ця оцінка підвищилась в майбутньому, думаю, це продовжувати відновлювати інфраструктуру, щоб якомога більше людей мали доступ до інтернету. Але є також і інші напрямки – як то масові блокування сайтів, що посилилось після повномасштабного вторгнення, хоч було присутнє і до війни. Після того як ситуація зміниться, корисно було б переглянути цю політику та зробити блокування сайтів більш прозорим. Думаю, це сьогодні не завжди прозоре.
Один із висновків звіту – глобально штучний інтелект використовують для поширення дезінформації.Грант Бейкер
О.К.: У звіті Freedom House значна увага приділяється поширенню штучного інтелекту. Чи ви бачили використання штучного інтелекту в Україні для поширення фейків і дезінформації?
Г.Б.: Було кілька прикладів в Україні, які ми знайшли, але було не до кінця зрозуміло, чи вони насправді були створені за допомогою штучного інтелекту. Один із висновків звіту – глобально штучний інтелект використовують для поширення дезінформації. Тому що це зробило дешевше поширювати ефективну дезінформацію. Думаю, що багато діпфейків та різновидів штучного інтелекту досі не дуже якісні і їх легко помітити. Але деякі з них якісніші.
О.К.: Росія позначена у звіті як не свободна країна. Як, відповідно до вашого дослідження, Росія використовує інтернет як один із різновидів зброї у війні проти України?
Г.Б.: Росія має найнижчий показник в регіоні Євразії. Вона продовжує контролювати інтернет. З часів, коли Росія оголосила про плани створити незалежний інтернет мережу кілька років тому, ми бачили кроки, які приймались, щоб відрізати Росію від глобальної мережі.
Ми бачили як в Росії блокують представників громадянського суспільства, блокують українські та міжнародні новинні сайти, а російські новинні сайти мусять залишати Росію і працювати за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення там встановили значні кримінальні покарання для всіх, хто критикує війну. За “дискредитацію армії” може загрожувати до 15 років позбавлення волі. І ми бачили як ці судові вироки приводяться в дію.
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США допомагають Україні підготувати військових капеланів. Інтерв’ю з військовим капеланом. Відео
Гасло капелана – «Бути поруч». Він є душпастирем для всіх, незалежно від того, якої віри військовослужбовці й навіть якщо вони атеїсти.
Кірбі: Економіка США неймовірно сильна. Ми можемо подбати і про свої інтереси, і про наших союзників у світі
Сполучені Штати рішуче відкидають думку про те, що Америка не може одночасно підтримувати України і Ізраїль, стверджує Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
Білий дім визнає, що зараз вся енергія спрямована на те, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, але, як це не означає, що Вашингтон відволікається від інших пріоритетних питань, серед яких – допомога Україні.
Ми твердо і рішуче підтримуємо Ізраїль, його право захищати себе, жити в мирі та безпеці, переслідувати терористів ХАМАСу, які вчинили це варварське насильство проти ізраїльських громадян, невинних людей, і ми збираємося продовжувати підтримувати їхні потреби
Юлія Ярмоленко розпитала Джона Кірбі про те, чи готується адміністрація до того, що війна в Ізраїлі може перерости у регіональний конфлікт, чи планує Білий дім об'єднати запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю, і про те, чи Білий дім вже вирішив, коли передасть Києву далекобійні ракети ATACMS.
Інтерв'ю було записано 10 вересня на галявині біля Білого дому, воно було перекладено і скорочено для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Як Сполучені Штати планують реагувати на ситуацію в Ізраїлі? Чи готуєтеся ви до того, що це може перерости у тривалу, регіональну війну?
Джон Кірбі: Те, як довго триватиме цей конфлікт, - це належить коментувати ізраїльтянам, не Сполученим Штатам.
Ми твердо і рішуче підтримуємо Ізраїль, його право захищати себе, жити в мирі та безпеці, переслідувати терористів ХАМАС, які вчинили це варварське насильство проти ізраїльських громадян, невинних людей, і ми збираємося продовжувати підтримувати їхні потреби.
Один транш військової допомоги вже в дорозі до Ізраїлю, він має надійти найближчим часом. Я підозрюю, що будуть й інші. Також варто не забувати про заручників. І це не схоже на типову ситуацію із заручниками, це зона бойових дій. Це ускладнить процес повернення. У нас у Сполучених Штатах є чудові експерти з повернення заручників, і ми готові поділитися цим досвідом, якщо ізраїльтяни визнають, що їм це потрібно.
Ю.Я.: Адміністрація Байдена досить обережно описує роль Ірану в атаці ХАМАСу на Ізраїль. Чому? І чи є ознаки можливої причетності Росії?
Д.К.: Безперечно, Іран, певним чином, причетний. Вони підтримують ХАМАС впродовж багатьох років: тренуванням, інструментами, зброєю, спроможностями. Ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не допомога, яку вони отримують від Ірану.
Що ми кажемо, і також кажуть наші ізраїльські партнери, - це те, що ми не бачимо жодних прямих доказів того, що вони були задіяні безпосередньо у цих атаках. Але ми продовжимо вивчати, моніторити розвідувальну картину та докази, і побачимо, до чого це нас приведе.
Ю.Я.: А як щодо російської участі?
Д.К.: Ми так само не бачимо жодних ознак, що Росія була якимось чином прямо задіяна у цих атаках.
Ю.Я.: Є повідомлення у пресі, що президент Байден у своїй розмові (йдеться про першу телефонну розмову Байдена з Нетаньягу, – ред.) із прем’єр-міністром Нетаньягу не закликав його проявити певну стриманість у Газі у відповідь на атаки ХАМАСу. Чи планує адміністрація озвучити якісь застереження чи поради напередодні очікуваної наземної операції Ізраїлю у Газі?
Ми надамо необхідну підтримку Ізраїлю, і ми завжди будемо відстоювати протилежний приклад до того, що робить ХАМАС, а це не лише відсутність поваги до життя, але безглузде, невибіркове вбивство, кривава розправа з людським життям
Д.К.: Не говорячи про військові операції Ізраїлю – це їм належить коментувати – я вважаю, що ми всі розуміємо, зважаючи на загрози, з якими вони зіткнулися, і насильство, з яким вони мають справу, вони мусять відповісти агресивно на дії ХАМАСу, і ви бачите, як це відбувається.
Вони це і роблять. Ніхто не хоче бачити смерті і шкоду невинним цивільним. На жаль, ми вже бачимо занадто багато цього. Майже 1000 ізраїльтян були вбиті – зарізані, зґвалтовані та зазнали тортур на очах у членів їхніх сімей.
Однією з чудових речей у наших відносинах з Ізраїлем є те, що ми – дві яскраві демократії, і ми віримо в такі речі, як повага до невинного життя та верховенство права. І ми завжди сильніші разом, наші дві країни, коли ми показуємо світові, що ми поважаємо невинне життя, і що ми поважаємо не лише верховенство права, але й звичаї війни.
Тому, звісно ж, ми надамо необхідну підтримку Ізраїлю, і ми завжди будемо відстоювати протилежний приклад до того, що робить ХАМАС, а це не лише відсутність поваги до життя, але безглузде, невибіркове вбивство, кривава розправа з людським життям.
Ю.Я.: Щодо України. Напередодні ви казали, що адміністрація Байдена хоче переконатися, що не станеться жодної прогалини у допомозі Україні, навіть і дня. Чи упевнені ви у тому, що так і буде, зважаючи на все, що відбувається в Ізраїлі? Чи розглядає адміністрація варіант сумістити запит на допомогу Україні та Ізраїлю, щоби забезпечити швидше схвалення у Конгресі?
І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги. І це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але і для наших також
Д.К.: Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну їй допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі.
Ви праві, ми не хочемо допустити навіть найменшої прогалини у допомозі. Тому ми будемо продовжувати працювати з Конгресом, щоби отримати додаткове фінансування. У нас достатньо коштів на певний час, але як я казав раніше, не на невизначений час.
Саме тому ми запросили додаткове фінансування. Яким буде результат цих розмов з Конгресом, і як вони відбуваються, я не можу зараз сказати. І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги. І це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але і для наших також, щоб вони отримали цю допомогу. Тож ми продовжимо працювати з Конгресом.
Ю.Я.: Чи говорите ви із Конгресом про те, аби сполучити ці два запити на фінансування для швидшого схвалення?
Д.К.: Я не буду говорити про процес дискусій, які ми маємо з Конгресом. Обидві країни потребують американської військової допомоги у плані озброєння та спроможностей. Обидві країни – зазнають нападу. Обидві мають усі права захищати себе і своїх громадян. І від цього виграють наші інтереси національної безпеки. Ми будемо продовжувати вести ці розмови із Конгресом. У що це виллється – я не можу сказати.
Ми вже подали запит на додаткове фінансування на перший квартал фіскального року. Ми вважаємо, що цей запит був адекватним, зважаючи на завдання. І ми закликаємо Конгрес схвалити цей запит
Ю.Я.: Чи розглядає адміністрація варіант запитати про більше фінансування для України у Конгресі, один великий пакет допомоги аж до наступних виборів у США?
Д.К.: Знову ж, я не хочу вдаватися у деталі наших розмов із членами Конгресу. Ми вже подали запит на додаткове фінансування на перший квартал фіскального року. Ми вважаємо, що цей запит був адекватним, зважаючи на завдання. І ми закликаємо Конгрес схвалити цей запит.
Ю.Я.: Ви вчора також сказали, що в України лишається кілька тижнів гарної погоди, щоб провести ефективний контрнаступ. Чи нині не найкращий час, аби надати Україні [ракети] ATACMS?
Д.К.: Передача ATACMS не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися.
Ю.Я.: Включно з передачею ATACMS?
Д.К.: Я зупинюся на сказаному.
Ю.Я.: Гаразд. Дозвольте мені запитати ось що: ви сказали вчора (9-го жовтня, – ред.), що вся енергія зараз спрямована на те, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе. Як ви думаєте, чи існує ймовірність того, що такі гравці, як Росія та Китай, можуть використати цю можливість, коли всі погляди спрямовані на Ізраїль, у своїх інтересах, і як цьому запобігти?
Д.К.: Цілком можливо, що інші країни, інші гравці, які вороже ставляться до Ізраїлю, можуть спробувати скористатися цією ситуацією. І це одна з причин чому президент, як головнокомандувач, спрямував авіаносну ударну групу (ВМС США) у східне Середземномор’я, щоб надіслати потужний сигнал усім, хто міг би подумати, що це гарна можливість спробувати розширити цей конфлікт, що вони повинні переглянути свої плани.
Ю.Я.: Чи є якісь занепокоєння щодо того, що Росія може скористатися моментом, коли всі погляди спрямовані на Ізраїль, аби посилити атаки на Україну? Або Китай – у відношенні до Індо-Тихоокеанського регіону?
Я не думаю, що пан Путін шукає додатковий привід, аби запустити ще одну ракету в Україну
Д.К.: Я не можу говорити про те, що можуть думати інші іноземні лідери про те, що відбувається, і яку користь це може їм принести. Я не думаю, що пан Путін шукає додатковий привід, аби запустити ще одну ракету в Україну. Він продовжує атакувати цю країну та вбивати невинних цивільних.
А щодо напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, ми як і раніше віддані сильній, потужній військовій присутності в регіоні, і це збережеться. Будь-яка нація, яка думає, що Сполучені Штати якось відволікаються, повинна подумати ще раз. Ми достатньо велика, потужна, економічно життєздатна країна, наша економіка зараз неймовірно сильна, щоб ми могли дбати про інтереси нашої національної безпеки та інтереси наших союзників у всьому світі.
Майбутній спікер може піти на угоду щодо зупинки допомоги Києву: Конгресмен Майк Квіглі. Ексклюзив
"Я був єдиним демократом, який проголосував проти резолюції про короткострокове фінансування уряду, бо я вважав, що це наш останній найкращий шанс для фінансування України".Майк Квіглі, конгресмен-демократ
Демократ від штату Іллінойс Майк Квіглі був єдиним демократом який не підтримав двопартійну резолюцію про короткострокове фінансування уряду США, яка виключала допомогу Україні. Ця резолюція уможливила безперебійну роботу уряду ще на 45 днів, до середини листопада, але призвела до політичної кризи з відставкою спікера Палати представників.
Нині в у інтерв’ю для української служби Голосу Америки він говорить, що одним із ризиків продовження допомоги для України є можливі угоди крайньоправих з кандидатами на посаду спікера.
Противники допомоги Україні вимагатимуть зупинити фінансування Києва в обмін на їхні голоси.
Спілкуючись з конгресовою кореспонденткою Голосу Америки Катериною Лісуновою, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі розповів, чому демократи підтримали відставку спікера Кевіна Маккарті, як нинішні вибори голови Палати представників можуть вплинути на допомогу Україні та яку роль у цьому може відіграти колишній президент США Дональд Трамп.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Чому демократи проголосували за відставку спікера? І чи вважаєте ви це правильним рішенням?
Зі спікером Маккарті є проблема довіри
Майк Квіглі, конгресмен-демократ від 5-го округу штату Іллінойсу: Ми бачили це, як громадянську війну всередині Республіканської партії, і не нам у це втручатися.
Також, зі спікером Маккарті є проблема довіри. Я був у Конгресі під час штурму 6-го січня. На наступний день спікер Маккарті справедливо звинуватив президента Трампа. Але згодом змінив свою позицію та навіть намагався дискредитувати розслідування Комісії. Це зашкодило його відносинам з демократами.
Потім у червні ми уклали угоду, яка мала б профінансувати Україну, це була угода про ліміт державного боргу, і вона заздалегідь встановлювала усі базові цифри нашого бюджету. Але через тиждень він знову відмовився від свого слова та став на бік крайньоправих.
Отже, ми вирішили що республіканці мають самостійно розбиратися зі своєю партією. Важко сказати, що буде далі, але очевидно, що це погано для нашої демократії.
К.Л.: Яка подальша процедура? Скільки часу може зайняти призначення наступного спікера?
М.К.: Це голосування членів Палати представників, але оскільки демократи в меншості, республіканцям доведеться робити це самостійно. Потрібно набрати 218 «за» або більшість від присутніх. Наразі, нас усіх відправили додому, у цей час республіканці проводять зустрічі, щоб якось розібратись. Як тільки ми повернемося до роботи, наступного вівторка, у нас буде організаційна зустріч. А вже у середу республіканці, ми так думаємо, призначать голосування за спікера.
Проблема полягає в тому, як утримати когось на посаді? Тому що будь-який новий спікер працюватиме за тими ж правилами, які мав Маккарті. Вони дозволяють одному єдиному законодавцю, який одного дня може бути не в настрої, запропонувати звільнити спікера. Таким чином, це може зробити жменька людей.
Занепокоєння решти світу, полягає в тому, що ми схиляємося до крайньоправого вектора. У Палаті представників 435-ть законодавців, із них жменька людей має непропорційну владу над усіма та схиляє інших у свій бік. Окрім того, ці люди не є проукраїнськими. Будь-хто, кому не байдужа ця війна, має звернути увагу на голосування в Палаті представників минулого четверга.
Доктрина Рейгана провалилась всередині Республіканської партії. Ми бачимо нову групу республіканців, які підштовхують до ізоляціоністського напрямку
Ми голосували за 300 мільйонів доларів прямої допомоги Україні. Я не можу пригадати жодного голосування, яке б більше ілюструвало те, що ми називаємо доктриною Рейгана. «Ми завжди будемо невпинно підтримувати наших союзників у протистоянні російській агресії», - це доктрина Рейгана (Республіканського президента часів Холодної війни з СРСР, – ред.).
Під час цього голосування усі демократи виступили «за», 117 республіканців проголосували «проти», і лише 101 республіканець голосував «за». Це невелика перевага, яка показує, що доктрина Рейгана провалилась всередині Республіканської партії. Ми бачимо нову групу республіканців, які підштовхують до ізоляціоністського напрямку.
Саме тому, я був єдиним демократом, який проголосував проти резолюції про короткострокове фінансування уряду, бо я вважав, що це наш останній найкращий шанс для фінансування України. Ми все ще можемо це зробити, але є великий ризик, тому що ми бачимо зсув у підтримці. І зараз, посеред цього хаосу, я не впевнений, чи вдасться нам щось погодити поки спливе 45-денний термін. А нам потрібно погодити щось для України якомога швидше.
К.Л.: Як ви думаєте, хто може бути наступним спікером?
М.К.: Імена, які ми зараз чуємо найчастіше, це Стів Скаліс та Джим Джордан. Але ситуація може обернутись неочікувано. Ми вже мали людей, яких ніхто не передбачав, але вони стали спікерами. Я не присутній на переговорах республіканців, вони вирішують це самотужки. Тут, я такий самий глядач, як і ви. Подивимось, чи зможуть вони з цим розібратись.
На мою думку, в Палаті представників близько 100-та республіканців, які більш раціональні, вдумливі, розуміють необхідність компромісу та хочуть рухатись вперед. Мене турбують інші - група від 2-х до 20-ти людей, які є екстремістами, а також група, на яку активно впливає Трамп, щоб ті були умиротворювачами Путіна. Нам буде важко отримати підтримку останніх, коли це буде потрібно.
К.Л.: Як, на вашу думку, відставка спікера може вплинути на допомогу Україні?
Мене хвилює, що зараз апологети Путіна мають непропорційний контроль над тим, чи законопроєкт про допомогу Україні потрапить на розгляд
М.К.: Головною загрозою є час. Ми зараз не займаємося законодавством. І важко сказати, коли ми повернемося до нормальної роботи. Допомога може затриматись саме через це. Іншими словами, мене хвилює, що зараз апологети Путіна мають непропорційний контроль над тим, чи законопроєкт про допомогу Україні потрапить на розгляд.
К..Л: Як ви думаєте, чи винесе Палата представників якісь законопроєкти щодо України протягом цих вже менше ніж 45-ти днів?
М.К.: По-перше, потрібно проголосувати за спікера. По-друге, я думаю, що будь-яка угода щодо України, ймовірно, буде частиною більшого пакета фінансування, або чергової короткострокової резолюції, або сподіваюся, повноцінного бюджету на рік. Тому що короткострокові резолюції, насправді не дуже добре працюють.
Хто б не став наступним спікером, йому потрібні голоси усіх республіканців. Тож, крайньоправі можуть висунути радикальні вимоги
Окрім того, перед тим як піти, спікер Маккарті сказав, що «пріоритетом є фінансування кордону США». Ну, це може тривати цілу вічність. Це одна з причин, чому демократи не були зацікавлені у тому, щоб Маккарті залишався на посаді, він не був дуже помічним у будь-якому разі.
Тож, це важко передбачити. Подивимось, що буде наступного тижня зі спікером. Сподіваюся, кандидати не підуть на якусь жахливу угоду, яка зашкодить Україні, щоб отримати цю позицію. Ми маємо крайньоправих республіканців, а для того, щоб зірвати призначення вистачить кількох людей. Хто б не став наступним спікером, йому потрібні голоси усіх республіканців. Тож, крайньоправі можуть висунути радикальні вимоги. І я стурбований, що одна з них може стосуватися України.
К.Л.: Однією з найбільших загроз для допомоги Україні є час. Бо, схоже, що призначення нового спікера затягнеться. Як ви думаєте, скільки часу це може тривати?
М.К.: Сенат збирається погодити допомогу Україні, я переконаний у цьому, і жодні законопроєкти не будуть прийняті як компроміс без допомоги України. Мене хвилює не це, мене хвилює безвихідь і нездатність рухатися вперед в будь-яких питаннях, те, що ми застрягнемо тут. Знову ж таки, саме тому я проголосував «ні» за короткострокову резолюцію. Тому версія Сенату включала допомогу Україні. І в Палаті представників були аналогічні пропозиції і ми навіть частково ухвалили допомогу Україні минулого четверга. Отже, я думаю, що Маккарті нас підвів, і тепер ми воюємо з браком часу.
Як повідомляв Голос Америки, несподіване усунення з посади спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті викликало побоювання в Україні й серед союзників щодо подальшої допомоги США для українського захисту від російської агресії. Однак, американські експерти, з якими спілкувався Голос Америки, вважають, що підтримка України в обох партіях залишається сильною.
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Тарас Тополя про досвід на передовій, допомогу дітям загиблих побратимів, втому від війни й віру в перемогу. Відео
“Аптечки, турнікети, бандажі — це розхідники. Вони як насіння – губляться, використовуються, горять”, — сказав Тарас Тополя, лідер гурту “Антитіла” та боєць 130 батальйону тероборони.
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