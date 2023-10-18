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Технологічна війна та боротьба за штучний інтелект – ЗМІ про американсько-китайське протистояння довкола мікросхем
Видання BBC називає ситуацію довкола обмежень на експорт мікросхем американсько-китайською війною чипів. CNN пише про битву технологій та змагання між технологічними наддержавами. А інформагенція АР цитує високопосадовців США про загрози національній безпеці та правам людини через неналежне використання можливостей штучного інтелекту.
Йдеться про останні санкції, накладені Сполученими Штатами (а також Японією та Нідерландами) на експорт чипів до Китаю. Офіційний Пекін висловив незадоволення оголошеними обмеженнями – у МЗС країни заявили про “порушення принципів ринкової економіки та чесної конкуренції”.
У США санкції пояснюють необхідністю перешкодити Китаю в отриманні передових технологій, які він міг би використовувати для зміцнення своєї армії, особливо у сфері штучного інтелекту.
Китай у відповідь обмежує експорт двох ключових для напівпровідникової промисловості матеріалів – галію та германію. За даними Альянсу критичних сировинних матеріалів (CRMA), КРН виробляє 80% світового галію та 60% германію.
Ці матеріали зазвичай не зустрічаються самі по собі в природі, а часто є побічним продуктом інших процесів.
Адміністрація президента США Джо Байдена заперечує наміри завдати економічної шкоди Китаю, але МЗС Пекіна назвало цей крок “примусовим розривом з політичними цілями”. Китайські фондові ринки фіксують падіння показників компаній, пов'язаних із чипами після оголошених обмежень.
Тим часом, у США пояснюють, що припинення поставок до Китаю найбільш досконалих чипів штучного інтелекту спрямоване на те, щоб Пекін не отримував передові американські технології для зміцнення своєї армії, інформує Reuters.
Видання New York Times, своєю чергою, цитує адміністрацію президента США Джо Байдена про те, що доступ Китаю до передових технологій чипів є небезпечним, оскільки може допомогти військовим країни в таких завданнях, як керування гіперзвуковими ракетами, встановлення передових систем спостереження або зламування надсекретних кодів США.
Експерти попереджають, пише NYT, що технологія, якщо її не використовувати належним чином, може становити загрозу існуванню людства.
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- Голос Америки
Байден в Ізраїлі підтвердив намір подати запит до Конгресу на “безпрецедентний пакет допомоги”
Президент США Джо Байден у своєму виступі для преси у Тель-Авіві 18 жовтня підтвердив, що пізніше цього тижня він планує подати запит до Конгресу США щодо “безпрецедентного пакету допомоги” для Ізраїлю.
“Ми подбаємо про те, щоб у вас було те, що вам потрібно, щоб захистити свій народ і свою націю. Протягом десятиліть ми забезпечували наявність якісної військової переваги Ізраїлю. Пізніше цього тижня я попрошу Конгрес Сполучених Штатів надати безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю”, - заявив президент.
Як повідомляв Reuters з посиланням на поінформовані джерела, загальний обсяг пакету може сягнути 100 мільярдів доларів, і цей пакет включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Водночас Байден не згадав Україну чи Тайвань у своїй промові в Тель-Авіві сьогодні.
Президент також повідомив, що уряд Ізраїлю погодився дозволити доставлення гуманітарної допомоги у Сектор Гази з Єгипту “якомога швидше” й з дотриманням перевірок для запобігання тому, щоб допомога потрапляла до рук ХАМАСу.
Окремо Байден закликав уряд Ізраїлю дозволити Міжнародному червоному хресту відвідати заручників, однак, не зробив жодних уточнень з цього питання.
Також президент Байден оголосив надання додаткових 100 000 доларів гуманітарної допомоги США палестинським територіям Сектору Гази й Західного берега для підтримки більше ніж 1 мільйона палестинців, які вимушено залишили свої домівки.
Він також знову підтвердив, що покладає відповідальність за ракетний удар по лікарні у секторі Гази 17 жовтня, де загинули сотні людей, на ракету яка збилася з курсу, випущену “терористичною групою”.
"Сполучені Штати безперечно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту", – президент США Джо Байден. Відео
"Сполучені Штати безперечно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту", – президент США Джо Байден
- Голос Америки
Фінляндія бачить зростання кіберзагроз з боку Росії - служба безпеки
Служби безпеки Фінляндії повідомляють про зростання кількості спроб онлайн-шпигунства проти їхньої країни з боку Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Фінська служба безпеки та розвідки (Supo) заявляє, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні та вступу Фінляндії до НАТО країна стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії, включаючи кібератаки та дезінформацію.
Після видворення кількох дипломатів із Гельсінкі Росія перенесла фокус збору розвідданих в онлайн. У червні президент Фінляндії оголосив про видворення дев'яти осіб з російського посольства, заявивши, що «їхні дії суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини». Норвегія та Швеція також протягом останніх місяців вислали низку росіян, звинувативши їх в роботі на розвідку.
Важливі сфери інтересу російських шпигунів включають членство Фінляндії в НАТО, підтримку України та пошук шляхів ухилення від санкцій через Фінляндію, кажуть аналітики.
"Очевидно, що Росія має потенціал у кіберсфері, тому ми готові, — цитує старшу аналітикиню служби розвідки Суві Альварі The Guardian. - Ми оцінюємо ймовірність того, що Росія продовжить здійснювати атаки, під час яких хакери блокують для користувачів доступ до сервісів, інформаційних систем, пристроїв та інших ресурсів".
"Але ми вважаємо малоймовірним, що Росія спробує завдати фізичної шкоди нашій критичній інфраструктурі на фінській землі в найближчому майбутньому", - каже Альварі.
У понеділок Швеція також заявила, що зіткнулася зі зростаючими загрозами кібервійни з боку Росії та інших акторів.
Начальник відділу кіберзахисту збройних сил Швеції генерал-майор Йохан Пеккарі заявив телекомпанії SVT, що країна відчуває "підвищену активність у кіберсфері" та готується захистити критичну інфраструктуру від майбутніх кібератак.
Альварі сказала, що найбільшою зміною у відносинах з Росією після вступу Фінляндії до НАТО цього року стало "ставлення Росії до нас – те, як Росія розмовляє з нами публічно".
За її словами, до вторгнення Росії в Україну між двома країнами були "функціональні відносини", але зараз Росія вважає Фінляндію недружньою країною, чого не було десятиліттями.
Альварі каже що Росія використовує дезінформацію для створення негативного іміджу Фінляндії в державних російських ЗМІ, до якого може бути вразливим 80-тисячне російськомовне населення Фінляндії.
"Росія хоче послабити імідж Фінляндії в очах її власного населення, і тому про нас багато негативних репортажів", — сказала вона.
Минулого тижня фінські слідчі заявили, що не можуть виключити, що «сили іншої країни» несуть відповідальність за пошкодження підводного газопроводу в Балтійському морі. Путін відкинув будь-які заяви про те, що за цим стоїть Росія, назвавши їх "сміттям".
“Цілком ймовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю зв’язку є результатом зовнішньої діяльності”, — заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністе у соцмережі X (колишній Twitter), додавши, що причина пошкодження ще не з’ясована.
У заяві, оприлюдненій у понеділок увечері, Національне бюро розслідувань Фінляндії заявило, що його робота триває і що "залишається ще кілька напрямків розслідування".
Як повідомляв Голос Америки, США, ЄС та НАТО підтримали розслідування цього інциденту, а український експерт прокоментував, що Росія "зондує" реакцію Заходу.
- Голос Америки
Опитування: Дві третини американців вважають, що підтримка України - у національних інтересах США
Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, показало нове опитування Quinnipiac, опубліковане у вівторок.
65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються.
Серед опитаних прихильників Демократичної партії, 87% висловились за те, щоб США підтримували Україну, тоді як 8% були проти.
Республіканці розділилися майже порівну — 49% сказали, що підтримка України відповідає національним інтересам США, а 44% вважають, що ні.
Лише 36% респондентів вважають, що США роблять належне, щоб допомогти Україні у війні. 37% - що США роблять надто багато, а 20% кажуть, що США роблять надто мало.
Згідно з опитуванням, думки щодо обсягу підтримки різняться залежно від політичної партії. Республіканці загалом кажуть, що США роблять занадто багато для підтримки України, тоді як демократи твердять, що США роблять стільки, скільки треба.
«Ми за вашою спиною, кажуть виборці, які вірять, що Сполучені Штати зацікавлені в стримуванні Путіна. Але є розбіжності в тому, наскільки велика підтримка є занадто великою, залежно від того, яку партію запитують про продовження альянсу», - цитує аналітика Університету Квінніпіак Тімя Маллоя видання The Hill.
61% республіканців вважають, що США надають Україні надто велику підтримку, і лише 9% демократів дотримуються цієї думки.
Лише 19% республіканців вважають, що США надають належну підтримку, в той час, як адекватною підтримку України з боку США вважають 59% демократів.
15% республіканців вважають, що США роблять занадто мало для підтримки України, відповідно 27 % демократів дотримуються цієї думки.
Як раніше повідомляв Голос Америки, згідно з іншими опитуваннями, бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне, втім знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні - 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.
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