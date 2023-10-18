Технологічна війна та боротьба за штучний інтелект – ЗМІ про американсько-китайське протистояння довкола мікросхем

Видання BBC називає ситуацію довкола обмежень на експорт мікросхем американсько-китайською війною чипів. CNN пише про битву технологій та змагання між технологічними наддержавами. А інформагенція АР цитує високопосадовців США про загрози національній безпеці та правам людини через неналежне використання можливостей штучного інтелекту.

Йдеться про останні санкції, накладені Сполученими Штатами (а також Японією та Нідерландами) на експорт чипів до Китаю. Офіційний Пекін висловив незадоволення оголошеними обмеженнями – у МЗС країни заявили про “порушення принципів ринкової економіки та чесної конкуренції”.

У США санкції пояснюють необхідністю перешкодити Китаю в отриманні передових технологій, які він міг би використовувати для зміцнення своєї армії, особливо у сфері штучного інтелекту.

Китай у відповідь обмежує експорт двох ключових для напівпровідникової промисловості матеріалів – галію та германію. За даними Альянсу критичних сировинних матеріалів (CRMA), КРН виробляє 80% світового галію та 60% германію.

Ці матеріали зазвичай не зустрічаються самі по собі в природі, а часто є побічним продуктом інших процесів.

Адміністрація президента США Джо Байдена заперечує наміри завдати економічної шкоди Китаю, але МЗС Пекіна назвало цей крок “примусовим розривом з політичними цілями”. Китайські фондові ринки фіксують падіння показників компаній, пов'язаних із чипами після оголошених обмежень.

Тим часом, у США пояснюють, що припинення поставок до Китаю найбільш досконалих чипів штучного інтелекту спрямоване на те, щоб Пекін не отримував передові американські технології для зміцнення своєї армії, інформує Reuters.

Видання New York Times, своєю чергою, цитує адміністрацію президента США Джо Байдена про те, що доступ Китаю до передових технологій чипів є небезпечним, оскільки може допомогти військовим країни в таких завданнях, як керування гіперзвуковими ракетами, встановлення передових систем спостереження або зламування надсекретних кодів США.

Експерти попереджають, пише NYT, що технологія, якщо її не використовувати належним чином, може становити загрозу існуванню людства.