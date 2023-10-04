Підрив свободи інтернету у світі внаслідок російської агресії та небезпека ШІ у медіа – новий звіт Freedom House

Повномасштабна агресія Росії проти України продовжує підривати свободу інтернету в Україні. На цьому наголошує новий щорічний звіт про свободу в інтернеті (Freedom of the Net, 2023) правозахисної організації Freedom House.

Атаки Росії на українську інтернет інфраструктуру

У звіті йдеться, що російські військові атаки суттєво пошкодили українську інтернет інфраструктуру, але спільні зусилля українського уряду, постачальників послуг інтернету і мобільного зв’язку, а також міжнародних партнерів допомогли зберегти доступ до інтернету в Україні.

“Особливо постраждали від війни східні регіони України. Окупаційна російська влада в деяких із цих територій перенаправила інтернет через російські мережі, в результаті чого платформи соціальних мереж, месенджери, VPN-сервіси та вебсайти медіа, які заблоковані в Росії, також стали недоступними в деяких частинах України”, – наголошується у звіті Freedom House.

Кібератаки агентів пов’язаних з Росією на критично важливі сектори, державні установи та медіа відбуваються регулярно, але українським державним органам вдавалось послабити найсерйозніші атаки

У правозахисній організації наголошують, що відновлення інтернет-зв'язку у місцях, де він ставав недоступним через бойові дії чи тимчасову окупацію, стало пріоритетом для українських сил одразу після відновлення контролю над цими територіями.

Посилаючись на інформацію компанії Meta, у звіті наводиться статистика, що Україна у 2022 стала другою у світі за обсягами атак, які класифікуються як так звана “скоординована неавтентична поведінка”. Головним джерелом цих атак була Росія.

“Кібератаки агентів пов’язаних з Росією на критично важливі сектори, державні установи та медіа відбуваються регулярно, але українським державним органам вдавалось послабити найсерйозніші атаки”, – йдеться у звіті Freedom House.

Українські реформи у сфері свободи слова

Freedom House відзначив, що починаючи з 2014 року, Україна провела серію реформ, спрямованих на подолання проблем, як поширена корупція, атаки проти журналістів, активістів, членів етнічних меншин.

“Водночас, урядові ініціативи у напрямку розв'язання цих проблем іноді страждають від відсутності політичної волі та зазнають невдач. У той час як вторгнення 2022 року змусило уряд перенести основну увагу з реформ на більш нагальні потреби воєнного часу, влада продовжила роботу над узгодженням законодавства зі законодавством Європейського Союзу”, – зауважують у Freedom House.

У звіті відзначається, що в Україні у березні 2023 набув чинності новий закон про медіа, що описує процес добровільної реєстрації, визначає онлайн медіа, перераховує категорії забороненого контенту та дозволяє уряду штрафувати або забороняти медіа, які не видаляють заборонений контент.

Штучний інтелект відкриває нові можливості для дезінформації

Автори доповіді оцінили ситуацію в 70 державах світу, в яких зосереджується 88% всіх користувачів інтернету. Серед цих країн, за оцінкою звіту Freedom of the Net, у 29 країнах погіршились умови для онлайн прав людини і тільки у 20 країнах був помітний прогрес. Показники інтернет свободи у світі погіршуються вже 13-й рік поспіль, а атаки проти свободи волевиявлення стали більш звичним явищем у світі.

Це не дивує, що інтернет свобода у світі погіршується вже 13-ий рік поспіль. Посилення штучного інтелекту за останній рік це погіршує цю кризу інтернет свободи

Freedom House також наголошує, що штучний інтелект може бути використаний для посилення онлайн кампаній з дезінформації.

“Щонайменше 47 урядів залучили коментаторів для маніпулювання онлайн дискусіями на свою користь. Це вдвічі більше, ніж десять років тому. Водночас інструменти, які на основі штучного інтелекту можуть генерувати текст, аудіо та зображення, швидко стали більш досконалими, доступними та простими у використанні. Це викликає занепокоєння щодо ескалації використання подібних тактик дезінформації”, – йдеться у звіті.

У звіті Freedom House наголошується, що штучний інтелект також дозволив урядам посилити й удосконалити онлайн-цензуру. “Це не дивує, що інтернет свобода у світі погіршується вже 13-ий рік поспіль. Посилення штучного інтелекту за останній рік це погіршує цю кризу інтернет свободи”, – говорить співавтор звіту Елі Фанк.

Як раніше повідомляв Голос Америки, згідно з торішнім звітом Freedom House, рівень свободи у світі знижується 17-й рік поспіль. Аналітики Freedom House зауважили, що загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні.

“Найбільш серйозні перешкоди для свободи та демократії були результатом воєн, переворотів та нападів на демократичні інститути з боку неліберальної влади. Авторитарний режим у Росії розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись підірвати здобутий із зусиллями демократичний прогрес у цій країні”, – йшлось у березневому звіті Freedom House-2023, що підсумовував ситуацію за минулий рік.