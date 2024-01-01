“Шок для системи”. Експерти про роль FPV-дронів на війні в Україні у 2023 році

Якщо 2022 рік був роком DJI-квадрокоптерів, то у 2023 році одним з основних знарядь на полі бою стали FPV-дрони (від англ. First Person View — вид від першої особи). Як Україна, так і Росія застосовували їх у досі небачених масштабах через їхню летальність, дешевизну та доступність. Про це пише військовий аналітик зі США, який спеціалізується на дронах та безпілотниках, Семюель Бендетт.

Ще в грудні 2022 року складно було передбачити, яку роль відіграють FPV-дрони у війні, адже тоді їх використовували в обмежених кількостях, каже експерт. “Але у 2023 Україна продемонструвала, що дрон за 400 доларів може мати величезний вплив на сучасну війну”, — додає він.

Семюель Бендетт відзначає, що ефективність FPV-дронів швидко зрозуміли і в Росії; навесні минулого року там почали нарощувати виробництво такого виду озброєнь.

“У 2023 році [виробництво FPV] в Росії почало розвиватися настільки швидко, що було важко встигати за місячними оцінками, які обчислювались багатьма десятками тисяч. А до кінця 2023 року використання FPV оцінюється сотнями тисяч”, — пише Бендетт.

На цю мить як Росія, так і Україна інвестують у виробництво малих квадрокоптерів, розуміючи, що "та сторона, в якої буде більше ударних дронів різних типів і класів — та сторона і переможе", — продовжує аналітик.

На його думку, це означає, що велике значення у цьому має Китай, оскільки FPV-дрони виготовляються з китайських деталей. Попри те, що Україна та Росія стверджують, що намагаються замінити такі деталі на власні запчастини, на практиці це реалізувати складно, вважає військовий експерт. На додачу, дрони китайського виробництва DJI Mavic та DJI Matrice залишаються дуже популярними, і в Україні та Росії продовжують закуповувати їх у великих кількостях.

Семюель Бендетт підсумовує, що FPV-дрони та інші квадрокоптери в Україні стали справжнім "шоком для системи" авторитетних армій у всьому світі, продемонструвавши, що масштабне використання дешевих безпілотників може перевернути теперішні підходи та тактику ведення наземної війни.

На ефективність FPV-дронів звертають також OSINT-аналітики та оглядачі, які стежать за війною, аналізуючи інформацію у відкритому доступі.

Важливість дронів на полі бою підкреслюють і українські військові. “Хід війни динамічно змінюється, а дрони стають все важливішими, і з кожним місяцем їх буде ставати більше”, — говорив у коментарі Голосу Америки військовий та колишній народний депутат Єгор Фірсов.

Раніше в українському Міноборони заявляли, що у 2024 році Україна планує закупити щонайменше мільйон FPV-дронів. І перші партії таких дронів вже замовили, стверджує міністр оборони України Рустем Умєров.

Він підкреслює, що раніше закупівлею таких дронів займались волонтери, обласні військові адміністрації, Мінцифри, однак не Міністерство оборони України — передовсім через відсутність чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою. “Ми працюємо над ефективною логістикою, над здешевленням закупівлі, над виробництвом достатньої кількості бойових частин”, — розповів Умєров.