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- Голос Америки
Двоє загинули, 18 поранені внаслідок стрілянини у Флориді
Двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення внаслідок стрілянини й «бійки між двома групами людей» в Тампі, штат Флорида, повідомляє CNN.
Інцидент стався в районі Тампи Ібор-Сіті незадовго до 3 години ночі неділі, повідомив на пресконференції керівник поліції Тампи Лі Беркоу.
Влада вважає, що стріляли щонайменше двоє. Поки невідомо, чи всі 18 постраждалих в результаті інциденту отримали вогнепальні чи інші травми. Наразі правоохоронці заявили, що один чоловік, який, на їхню думку, причетний до інциденту, «здався, і детективи зараз його опитують». Поліція просить людей надавати інформацію та відео.
«Ми притягнемо винних до відповідальності, але для цього нам потрібна співпраця спільноти, і це наше прохання», — заявив Лі Беркоу. Поліція не виключає версію насильства, пов'язаного зі злочинними угрупуваннями.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.
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- Голос Америки
Єрмак розповів про результати зустрічі на Мальті щодо миру в Україні
У третій зустрічі радників з питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української "формули миру" на Мальті взяли участь представники 66 держав та міжнародних організацій. Про це повідомив глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак.
Раніше в такому форматі представники міжнародної спільноти збирались у Копенгагені у червні та у саудівській Джидді у серпні. Цього разу, розповів Єрмак, долучилось більше делегацій з Азії, Африки і Латинської Америки.
Зустріч відбувалась за закритими дверима. Українські посадовці презентували учасникам плани з реалізації цих пропозицій Києва, розроблених у співпраці з міжнародними робочими групами.
Учасники зосередили увагу на п'яти ключових пунктах мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського. В питанні ядерної та радіаційної безпеки план передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки.
Щодо продовольчої безпеки, то Київ пропонує зокрема посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні й забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі.
Для повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених план дій "передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених", - пише Єрмак.
В питанні дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України офіційний Київ наполягає на реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето, посиленні ролі Міжнародного суду ООН, а також створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.
Москва розкритикувала Мальту за проведення заходу, назвавши його антиросійським заходом.
Як повідомляв Голос Америки, США вважають створення формули миру для України важливим питанням і "роблять все, щоб актуалізувати та операціоналізувати" процес, заявив в аудіоінтерв'ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
- Голос Америки
Британська розвідка каже про посилення цензури в російських університетах
Британська воєнна розвідка у своєму щоденному зведенні повідомляє про посилення цензури в російських університетах.
«У середині жовтня 2023 року Міністерство освіти і науки Росії, як повідомляється, видало наказ університетам уникати відкритого обговорення будь-яких негативних політичних, економічних та соціальних тенденцій» в Росії під час навчальної діяльності», - йдеться у зведенні британських розвідників.
Аналітики зазначають, що цей крок є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань. У довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме розвитку тенденції формування російської політики «в ехокамері політично прийнятних, прокремлівських позицій».
«Цілком ймовірно, що Кремль бажає і далі замовчувати негативні перспективи «спеціальної військової операції» напередодні очікуваного висування президентом Володимиром Путіним своєї кандидатури на переобрання в березні 2024 року», - підсумовують розвідники.
- Голос Америки
- Reuters
Помер актор Метью Перрі, відомий роллю Чендлера у "Друзях"
Відомий голлівудський актор Метью Перрі, відомий своєю роллю у Чендлера Бінга серіалі "Друзі", помер у Лос-Анджелесі. Ймовірно, 54-річний артист втонув у гідромасажній ванні.
NBC News з посиланням на неназваного представника Перрі та джерело в правоохоронних органах повідомляє, що його знайшли мертвим в його будинку. Розслідування ще триває, але слідчі припускають, що це нещасний випадок.
Після виходу серіалу "Друзі" у 1990-х до Перрі - а також його колег-акторів Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Девіда Швіммера, Метта Леблана і Лізи Кудроу - прийшла світова слава. Шоу деякий час було найпопулярнішою телевізійною програмою США в прайм-тайм, й на піку популярності кожен з шести головних акторів заробляли 1 мільйон доларів за епізод.
Пізніше Перрі знявся в інших теле- й кінопроектах, в серед яких робота із Брюсом Віллісом у фільмі "Дев'ять ярдів".
Протягом довгих років він страждав на алкогольну та опіоїдну залежності, включаючи час зйомок "Друзів". Про свою боротьбу із залежністю він багато писав у мемуарах, опублікованих у 2022 році, й в інтерв'ю торік стверджував, що він тверезий протягом півтора року.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який був колишнім однокласником Перрі в Оттаві, описав його смерть як "шокуючу і сумну". "Я ніколи не забуду ігри на шкільному подвір’ї, в які ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку він приніс їм, - сказав Трюдо в ефірі X. - Дякую за весь сміх, Метью. Тебе любили. І за тобою будуть сумувати".
Акторка Меггі Вілер, яка зіграла в серіалі дівчину Чендлера Дженіс, написала у своєму Instagram: "Яка втрата". "Світ сумуватиме за тобою, Метью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє надто коротке життя, буде жити. Я почуваюся дуже благословенною кожним творчим моментом, який ми розділили", - додала вона.
"Ми неймовірно засмучені передчасною смертю Меттью Перрі, - заявили в компанії NBC Entertainment, що знімала "Друзів". - Він приніс стільки радості сотням мільйонів людей у всьому світі своєю ідеальною комедійною влучністю та іронічним розумом. Його спадщина житиме незліченними поколіннями".
- Голос Америки
Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах, а Захід у бажанні війни “між хрестом та півмісяцем”
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив у Стамбулі під час мітингу солідарності з палестинцями Смуги Гази та виголосив низку заяв про “гноблення” Ізраїлем Палестини, звинувачення Заходу у війні між ХАМАСом та Ізраїлем, а також у соцмережі Х (колишня Twitter) запросив до об'єднання United4Palestine.
Ердоган зокрема, заявив, що ХАМАС – “не терористична організація, а визвольна”, Ізраїль – “окупант” і взагалі “не держава, а організація” .
“Все, що зараз відбувається – справа рук Заходу”, – заявив президент Туреччини та додав, що, на його думку, “країни заходу хочуть війну між хрестом та півмісяцем”.
Ердоган назвав ХАМАС “борцями за свободу”, чим розлютив Ізраїль, інформує агенція Reuters.
“Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб відреагувати на це”, - сказав Ердоган натовпу в Стамбулі, що розмахував палестинськими прапорами, цитує президента Туреччини Reuters.
“Ми скажемо всьому світу, що Ізраїль є воєнним злочинцем. Ми готуємося до того, щоб оголосити Ізраїль воєнним злочинцем”, - сказав Ердоган.
У годинній промові Ердоган також повторив свою попередню заяву про те, що “ХАМАС не є терористичною організацією” та описував Ізраїль як окупанта.
За оцінками інформагентств, на мітингу у Стамбулі побували сотні тисяч осіб, зустріч тривала за день до відзначення сторіччя світської республіки Туреччини.
Політичні аналітики, на яких посилається Reuters, стверджують, що Ердоган висловив гучні заяви саме з метою затьмарити святкування, присвячені світським корінням Туреччини.
Сінан Улген, колишній турецький дипломат і директор стамбульського Центру економічних і зовнішньополітичних досліджень сказав, що погіршення гуманітарної кризи в Газі та тиск з боку політичних союзників спонукали Ердогана загострити свою риторику.
Аслі Айдінтасбас, співробітник вашингтонського інституту Брукінгса каже, що хоча коментарі Ердогана щодо ХАМАС “відображають давню позицію Анкари”, він очевидно мав на меті отримати вигоду з антиізраїльських настроїв усередині країни та “консолідувати сунітських консерваторів Туреччини”.
“Гноблення, яке Ізраїль безперервно здійснював щодня протягом 75 років, обов’язково колись закінчиться”, – написав Ердоган у мережі Х, закликаючи до участі у мітингу напередодні.
Президент Туреччини також заявив про ізраїльтян: “Коли їхні власні будинки почнуть горіти, жителі Заходу, на яких вони покладаються, підуть, і Ізраїль залишиться наодинці з людьми та їхніми братами, яких він гнобив у цій географії протягом 75 років.
Туреччина, за його словами, “стане надією для всіх пригноблених людей, які потрапили в біду, як це було 500 років тому і під час Другої світової війни”.
У березні 2024 року на Туреччину очікують місцеві вибори.
Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council прокоментувала: “Серед політичних сил Туреччини немає єдиної думки щодо ХАМАСу, але є майже одностайна підтримка Гази/Палестини. Тому, критикуючи Ізраїль, Ердоган може почуватися достатньо впевнено. З ХАМАСом складніше”.
Натомість, як каже експертка, Озгюр Озель, лідер парламентської фракції головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) розкритикував відмову Ердогана назвати ХАМАС терористичною організацією. “Ми вважаємо це надзвичайно ганебним курсом для Туреччини”, – сказав він.
Мераль Акшенер, лідерка "Хорошої" націоналістичної опозиційної партії (İYİ parti) також заявила: “Ми повинні засудити дії ХАМАС, тому що ерез них також загинули мирні жителі”.
Політикиня вважає, що заяви Ердогана спрямовані на поляризацію суспільства саме заради політичної вигоди перед місцевими виборами 2024 року, цитує діячку Євгенія Габер.
Як повідомляв Голос Америки, раніше експерти вважали, що президент Ердоган, який бачить себе у ролі регіонального лідера, планує стати посередником у конфлікті між ХАМАСом та Ізраїлем.
За повідомленням ЗМІ, Анкара відмовила притулку політичному лідеру ХАМАСу Ісмаїлу Ханії, який жив в добровільному вигнанні в Катарі та Туреччині, коли ХАМАС здійснив свій напад на Ізраїль.
Експерти вважали, що Анкара намагається зберегти баланс і продовжувати підтримку палестинської справи, але при цьому не ставити під загрозу нещодавнє покращення у стосунках з Ізраїлем.
А криза пов’язана з нападом ХАМАСу на Ізраїль, сталася в той час, коли президент Ердоган намагався нормалізувати відносини з регіональними державами, включаючи Ізраїль.
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