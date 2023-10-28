Підозрюваного у масовій стрілянині в штаті Мен знайшли мертвим

Влада штату Мен оголосила, що чоловіка, звинуваченого у вбивстві 18 людей у боулінгу та ресторані на початку цього тижня, знайшли мертвим у п’ятницю ввечері.

Тіло 40-річного Роберта Карда було виявлено біля річки приблизно в 10 милях від містечка Льюїстон, де відбулася стрілянина, із вогнепальним пораненням, якого, ймовірно, він завдав самим собі, заявив комісар із громадської безпеки штату Мен Майкл Сошук на пресконференції в п’ятницю ввечері.

Протягом пошуків імовірного вбивці, що тривали протягом двох днів, багато мешканців тихої мальовничої місцевості на півночі США, жили у напрузі й боялися залишати свої домівки, повідомляє зі штату Мен телеканал CNN.

Пізно ввечері у середу підозрюваний резервіст армії США Роберт Кард зайшов у боулінг центр Just-In-Time Recreation та зробив низку пострілів із напівавтоматичної зброї.

Потім, за даними влади, він перемістився до розташованого неподалік бару Schemengees Bar & Grille, де через 12 хвилин зробив ще серію пострілів.

Поліція повідомила, що у боулінг клубі загинуло семеро людей, восьмеро - у ресторані, ще троє померли пізніше внаслідок вогнепальних поранень у місцевих лікарнях. Тринадцять осіб отримали поранення.

За даними поліції, Роберт Кард нещодавно повідомив, що він мав проблеми з психічним здоров’ям.

Масові стрілянини у США, коли вбили чотирьох або більше людей, стали звичайним явищем і зросли з початку пандемії Ковід-19 з 2020 року.

За даними Gun Violence Archive, у 2022 році в країні зафіксували 647 масових стрілянин, у 2023 році прогнозується 679, виходячи з тенденцій станом на липень цього року.

Озброєні напади відбувалися в найбільш публічних місцях — у церквах, школах, синагогах, торгових центрах, продуктових магазинах, ресторанах.

У п’ятницю біля Білого дому приспустили прапори. Президент Джо Байден вкотре закликав до жорсткішого регулювання зброї.

У США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.