Масова стрілянина у штаті Мейн. У США продовжують шукати чоловіка, який розстріляв 18 людей

Сотні працівників правоохоронних органів США в п'ятницю продовжують інтенсивні пошуки 40-річного чоловіка, якого влада вважає причетним до вбивства 18 людей у боулінг клубі та гриль-барі невеличкого міста Льюістон, штат Мейн, на північному сході США.

Начальник поліції штату Мейн полковник Вільям Росс заявив, що підозрюваного Роберта Карда “слід вважати озброєним і небезпечним”, і якщо хтось його побачить, мають негайно викликати поліцію, і не виступати проти нього.

У четвер правоохоронці зосередили свою роботу на території помешкання, що належить родичу Карда.

У Льюістоні у п’ятницю, поки тривають пошуки, закрили школи та шкільні округи.

За даними поліції, Роберт Кард - резервіст армії США, який нещодавно повідомив, що має проблеми з психічним здоров’ям. Пізно ввечері у середу він зайшов у боулінг центр Just-In-Time Recreation та зробив низку пострілів із напівавтоматичної зброї.

Потім, за даними влади, він перемістився до розташованого неподалік бару Schemengees Bar & Grille, де через 12 хвилин зробив ще серію пострілів.

Начальник поліції Росс повідомив, що у боулінг клубі загинуло семеро людей, восьмеро - у ресторані, ще троє померли пізніше внаслідок вогнепальних поранень у місцевих лікарнях. Тринадцять осіб отримали поранення.

Наразі видано ордери на арешт Карда, його звинувачують за вісьмома пунктами вбивства.

“Причина, чому є 8 пунктів звинувачення, тому що 10 осіб ще не ідентифіковано. Коли цих людей ідентифікують, кількість пунктів звинувачення, ймовірно, сягне 18”, - заявив начальник поліції Льюістона.

У п’ятницю біля Білого дому приспустили прапори. Президент Джо Байден вкотре закликав до жорсткішого регулювання зброї.

У США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.

Коментуючи чергове масове вбивство в країні, президент Байден заявив:

“Сьогодні, після ще однієї трагедії, я закликаю законодавців-республіканців у Конгресі виконати свій обов’язок захистити американський народ. Працюйте з нами, щоб ухвалити законопроєкт про заборону штурмової зброї та магазинів збільшеної ємності, запровадити загальну перевірку даних [власника зброї], вимагати безпечного зберігання зброї та скасувати імунітет від відповідальності для виробників зброї”.

Новообраний спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон у свій перший робочий день заявив: “Це темний час в Америці. Ми дуже, дуже сподіваємось і молимось. Молитва є доречною в такий час, щоб зло закінчилося, а безглузде насильство зупинилося”.

При цьому Джонсон не відповів на жодне питання журналістів, зокрема, чи повинен Конгрес ухвалити законодавство про посилений контроль над зброєю.

Міністр юстиції США Меррік Гарланд заявив, що федеральні правоохоронні органи приєдналися до поліції Мейн, щоб допомогти знайти втікача.

Масові стрілянини у США, коли вбили чотирьох або більше людей, стали звичайним явищем і зросли з початку пандемії Ковід-19 з 2020 року.

За даними Gun Violence Archive, у 2022 році в країні зафіксували 647 масових стрілянин, у 2023 році прогнозується 679, виходячи з тенденцій станом на липень цього року.

Озброєні напади відбувалися в найбільш публічних місцях — у церквах, школах, синагогах, торгових центрах, продуктових магазинах, ресторанах.

Найбільш смертоносна сучасна масова стрілянина в США – це вбивство 58 людей на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі у 2017 році. Озброєний чоловік стріляв по натовпу учасників фестивалю з високоповерхівки готелю.