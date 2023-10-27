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Масова стрілянина у штаті Мейн. У США продовжують шукати чоловіка, який розстріляв 18 людей
Сотні працівників правоохоронних органів США в п'ятницю продовжують інтенсивні пошуки 40-річного чоловіка, якого влада вважає причетним до вбивства 18 людей у боулінг клубі та гриль-барі невеличкого міста Льюістон, штат Мейн, на північному сході США.
Начальник поліції штату Мейн полковник Вільям Росс заявив, що підозрюваного Роберта Карда “слід вважати озброєним і небезпечним”, і якщо хтось його побачить, мають негайно викликати поліцію, і не виступати проти нього.
У четвер правоохоронці зосередили свою роботу на території помешкання, що належить родичу Карда.
У Льюістоні у п’ятницю, поки тривають пошуки, закрили школи та шкільні округи.
За даними поліції, Роберт Кард - резервіст армії США, який нещодавно повідомив, що має проблеми з психічним здоров’ям. Пізно ввечері у середу він зайшов у боулінг центр Just-In-Time Recreation та зробив низку пострілів із напівавтоматичної зброї.
Потім, за даними влади, він перемістився до розташованого неподалік бару Schemengees Bar & Grille, де через 12 хвилин зробив ще серію пострілів.
Начальник поліції Росс повідомив, що у боулінг клубі загинуло семеро людей, восьмеро - у ресторані, ще троє померли пізніше внаслідок вогнепальних поранень у місцевих лікарнях. Тринадцять осіб отримали поранення.
Наразі видано ордери на арешт Карда, його звинувачують за вісьмома пунктами вбивства.
“Причина, чому є 8 пунктів звинувачення, тому що 10 осіб ще не ідентифіковано. Коли цих людей ідентифікують, кількість пунктів звинувачення, ймовірно, сягне 18”, - заявив начальник поліції Льюістона.
У п’ятницю біля Білого дому приспустили прапори. Президент Джо Байден вкотре закликав до жорсткішого регулювання зброї.
У США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.
Коментуючи чергове масове вбивство в країні, президент Байден заявив:
“Сьогодні, після ще однієї трагедії, я закликаю законодавців-республіканців у Конгресі виконати свій обов’язок захистити американський народ. Працюйте з нами, щоб ухвалити законопроєкт про заборону штурмової зброї та магазинів збільшеної ємності, запровадити загальну перевірку даних [власника зброї], вимагати безпечного зберігання зброї та скасувати імунітет від відповідальності для виробників зброї”.
Новообраний спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон у свій перший робочий день заявив: “Це темний час в Америці. Ми дуже, дуже сподіваємось і молимось. Молитва є доречною в такий час, щоб зло закінчилося, а безглузде насильство зупинилося”.
При цьому Джонсон не відповів на жодне питання журналістів, зокрема, чи повинен Конгрес ухвалити законодавство про посилений контроль над зброєю.
Міністр юстиції США Меррік Гарланд заявив, що федеральні правоохоронні органи приєдналися до поліції Мейн, щоб допомогти знайти втікача.
Масові стрілянини у США, коли вбили чотирьох або більше людей, стали звичайним явищем і зросли з початку пандемії Ковід-19 з 2020 року.
За даними Gun Violence Archive, у 2022 році в країні зафіксували 647 масових стрілянин, у 2023 році прогнозується 679, виходячи з тенденцій станом на липень цього року.
Озброєні напади відбувалися в найбільш публічних місцях — у церквах, школах, синагогах, торгових центрах, продуктових магазинах, ресторанах.
Найбільш смертоносна сучасна масова стрілянина в США – це вбивство 58 людей на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі у 2017 році. Озброєний чоловік стріляв по натовпу учасників фестивалю з високоповерхівки готелю.
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- Голос Америки
50 країн зустрінуться на Мальті щодо Української формули миру. Відео
28-29 жовтня на території Мальти відбудеться міжнародна зустріч, присвячена реалізації «формули миру» України. США докладають зусиль докладають значних зусиль, щоб “актуалізувати” питання формули — заявив Джон Кірбі.
У ЄС обговорили ситуації навколо України та Сектору Гази. Відео
27 країн-членів ЄС зустрілися на саміт в Брюсселі. На порядку денному — ситуація навколо Сектору Гази та Україна. В деталях зустрічі розбирався Богдан Цюпин.
Посолка України у США Маркарова про зброю: "Ми на 100% залежимо від союзників. Без США було б важко"
Посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що допомога союзників, і особливо США, є критично важливою для України.
Про це українська дипломатка сказала, виступаючи на заході у Вашингтоні на тлі занепокоєння щодо майбутньої підтримки України у Конгресі.
"У військовому сенсі ми на 100% залежимо від наших партнерів", - підтвердила посолка.
За її словами, Україна отримує зброю від широкої міжнародної коаліції, але США є ключовим партнером.
“Ми маємо допомогу з європейських країн, інших країн поза Євросоюзом, Японія та інші країни також нам допомагають. Але без Сполучених Штатів, звичайно, це буде дуже важко, і це я дуже дипломатично висловлююся”, – сказала Маркарова, виступаючи перед журналістами у п'ятницю, 27 жовтня.
Про вагу американської підтримки України у протистоянні російській агресії вона розповіла на конференції військових репортерів та редакторів у Вашингтоні, участь у якій взяв і кореспондент Української служби Голосу Америки Остап Яриш.
З огляду на опитування громадян США та за підсумками спілкування з представниками обох провідних партій, Маркарова висловила упевненість: “Ми все ще маємо підтримку обох партій”.
“Незалежно від того, дивитесь ви на ідеї та переконання Демократичної партії, чи на доктрину Рейгана і те, що ми чуємо від наших друзів-республіканців, якщо ми віримо у свободу та демократію, і віримо, що повинні захищати це, тоді ми повинні робити це разом, поки війна ще в Україні”, – каже Маркарова.
Зараз, за словами Маркарової, Україна почала власне виробництво безпілотників, і нині вони є «одним із найшвидших виробників цих нових можливостей».
"Але нам вкрай потрібна протиповітряна оборона, артилерія. Ми не хочемо на 100% залежати від наших друзів і союзників. Тому ми чекаємо власного перезапуску нашого виробництва, але це займе час. Ось чому зараз ця додаткова допомога така важлива", – сказала Маркарова.
За її словами, якщо послухати президента РФ Володимира Путіна, його ідеї про відновлення Радянського Союзу чи Російської імперії, то, підбадьорившись у разі перемоги в Україні, він нападе на наступні країни. А це вже вимагатиме і більших грошей і життів американських та інших військових.
“Якщо Росія зможе виграти після того, як вона порушила Статут ООН і всі правила, якщо авторитарна ядерна держава на чолі з військовим злочинцем, звинуваченим у військових злочинцях міжнародним світом, зможе насправді перемогти Україну і рухатися вперед, тоді я думаю, що питання полягатиме не тільки в тому, “що робитимуть українці”, а що робити всім нам”, – підсумувала Маркарова, відповідаючи на питання журналістів.
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Ізраїль посилює "інтенсивні обстріли" на території Смуги Гази
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила в п'ятницю, що "розширює наземні операції" у Смузі Гази. Про це у п’ятницю заявив речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Агарі, повідомляє CNN. Раніше цього дня американські ЗМІ повідомляли про велику кількість вибухів у Газі в ніч на п’ятницю.
Речник ЦАХАЛу заявив, що Армія оборони Ізраїлю “продовжує завдавати ударів по місту Газа та продовжує закликати цивільне населення евакуюватися на південь". За словами Агарі, ЦАХАЛ “активно діє” на всіх фронтах, щоб досягти своїх цілей у війні з ХАМАСом.
Коментуючи можливу угоду щодо звільнення понад 200 заручників, яких утримують в Газі, Агарі порадив “нехтувати чутками”, мовляв, ХАМАС використовує психологічний терор.
Водночас катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на власні джерела повідомив, що Катар веде переговори про припинення вогню у Смузі Гази та про обмін полоненими, і що переговори перебувають "на просунутій стадії".
CNN повідомляє, що офіційні особи у США запевняють, що переговори про звільнення полонених не припиняться, попри майже повне відключення зв’язку в Газі та відновлення ізраїльського нападу.
Повідомляється про перебої з мобільним звʼязком та інтернетом у Смузі Гази. Палестинський мобільний оператор Jawwal у п’ятницю повідомив, що “інтенсивне бомбардування за останню годину призвело до руйнування всіх інших міжнародних маршрутів, що з’єднують Газу із зовнішнім світом”, повідомляє CNN. Це своєю чергою призвело до "повного припинення телекомунікаційних послуг", повідомляють ЗМІ.
Журналісти CNN записали розмови з мешканцями Гази, які назвали нинішні ізраїльські авіаудари “найінтенсивнішими” від початку воєнної кризи в регіоні близько трьох тижнів тому.
До припинення вогню у Газі закликав Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.
“Оскільки бомбардування посилюється, потреби стають дедалі критичнішими та колосальними”, - мовиться у заяві, яку офіс генсека ООН оприлюднив у п'ятницю. Гуттеріш наголосив, що мешканці Гази потребують їжі, води, ліків та пального “у великих масштабах”. Він застеріг, що палестинській гуманітарній системі загрожує “повний колапс” з “немислимими наслідками для 2 мільйонів людей”.
“Враховуючи відчайдушну та драматичну ситуацію, ООН не зможе продовжувати постачання в Газу, якщо не буде негайної та фундаментальної зміни в тому, як надходить допомога”, — заявив Гуттеріш.
Тим часом угруповання ХАМАС оприлюднило заклик до мобілізації. Як повідомляє Al Jazeera, угруповання ХАМАС заявило, що вважає Ізраїль, США та інші західні країни, які підтримують Ізраїль, “повністю відповідальними за серію жахливих масових вбивств”, які були вчинені проти людей у Газі.
ХАМАС закликав палестинців у діаспорі, на Західному березі, у Східному Єрусалимі та на територіях 1948 року “мобілізуватись” на підтримку Гази. Угруповання також звернулось до арабських країн та міжнародної спільноти вжити негайних заходів, щоб припинити “злочини та масові вбивства” у Газі.
Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Загальне число жертв, за даними ізраїльської влади, становить понад 1400. Міністерство охорони здоров’я Гази, контрольоване ХАМАСом, заявило у четвер про 7028 загиблих палестинців, втім наразі ці дані неможливо перевірити.
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