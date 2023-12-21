Фінляндія оголосила новий пакет оборонної допомоги Україні. Німеччина - додаткову підтримку енергетиці на тлі нових атак РФ

Фінляндія оголосила про виділення нової оборонної допомоги Україні. 21-й пакет військової підтримки сягає 106 мільйонів євро.

"Фінляндія налаштована на підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - повідомляє фінський уряд. Там підкреслили, що вже надіслали Києву оборонного обладнання на понад 1,6 мільярда євро.

У ніч на 21 грудня 2023 року російські сили знову атакували Україну ударними дронами, повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ. Захисникам вдалося збити 34 із 35 дронів-камікадзе. Водночас на Київщині внаслідок потрапляння уламків безпілотника в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа, повідомляє ДСНС.

Для посилення української енергетичної інфраструктури Німеччина оголосила, що надасть Україні додаткові 88,5 мільйонів євро.

Ці кошти спрямовані до європейського Фонду енергетичної підтримки України. Фінансування з цього фонду українські енергетики можуть використати для купівлі генераторів, трансформаторів і запчастин, а також для ремонту зруйнованих внаслідок російських атак підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом, інша частина коштів буде використана для проєктів переходу на зелену енергетику, йдеться у заяві німецького уряду.

"Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який зібрав близько 400 мільйонів євро з лютого 2022 року", а загалом "німецька участь зросла до 218 мільйонів євро", повідомляє уряд ФРН.

Внески до фонду енергетичної підтримки є частиною цьогорічного так званого зимового пакета Німеччини для України у понад 1,6 мільярда євро, який також включає внески в протиповітряну оборону, підтримку політики розвитку та гуманітарну допомогу.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Київ отримав останній транш у 1,5 мільярда євро з пакета макрофінансової допомоги Україні розміром 18 мільярдів євро. На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року у 50 мільярдів євро, але Угорщина заблокувала цей проєкт допомоги.

У США до кінця року закінчується фінансування для нових пакетів оборонної допомоги.

В цих умовах український уряд шукає інші джерела поповнення бюджету, що включає, зокрема, пільгові кредити від Японії та Британії, а також транші позик від МВФ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що вже працює "механізм плану Б", однак "найбільшу невизначеність" для України "формує сектор безпеки та оборони".