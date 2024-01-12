Фінляндія продовжила закриття кордонів з Росією ще на місяць. Нелегальні мігранти ідуть через ліс

Фінські прикордонники затримали групу чоловіків з Ірану, які незаконно, через ліс, перетнули кордон Фінляндії з Росією. Уряд у Гельсінкі повністю закрив цей кордон понад місяць тому через наплив нелегальних мігрантів з третіх країн.

Як зазначає у п'ятницю агентство Bloomberg, для фінського уряду поява мігрантів, що в морозних умовах переходять кордон через ліс, стала тривожним знаком того, що шукачі притулку намагаються проникнути до країни, попри закритий кордон.

Це свідчить про загострення напруги у стосунках з Росією, ключовим супротивником НАТО, пише агентство.

Наприкінці грудня високопоставлений російський дипломат заявив, що Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між Росією та НАТО через свою близькість до Росії.

У розмові з російським агентством РІА постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов сказав, що після того, як десятиліттями Фінляндія зберігала нейтральний статус, вступ до НАТО "перетворив Гельсінкі на ворожого гравця", а "оскільки вони - наші сусіди, якщо, не дай Бог, буде якась ескалація, вони першими постраждають".

Кордон Фінляндії, яка нещодавно, після російського вторгнення в Україну, стала членом НАТО, простягається на 1300 кілометрів, і є найдовшим кордоном Росії з членом альянсу.

У середу міністерка сільського та лісового господарства Фінляндії Сарі Ессая заявила національній телерадіокомпанії YLE, що кордон, який раніше планувалося знову відкрити 15 січня, залишатиметься закритим, повідомляє Reuters.

У четвер про рішення продовжити закриття контрольно-пропускних пунктів ще на місяць, до 11 лютого, офіційно повідомив уряд Фінляндії. Кордон Фінляндії і Росії залишається закритим з середини листопада у відповідь на зростаючий приплив шукачів притулку, що, як вважають у Гельсінкі, був організований Москвою для дестабілізації ситуації в країні.

Кремль заперечує це твердження.

Фінляндія намагалася відкрити два пункти пропуску на кордоні в грудні, але після того, як понад 300 шукачів притулку в’їхали з Росії протягом двох днів, уряд знову вирішив закрити весь кордон ще на місяць.