Фінляндія надає нову військову допомогу Україні напередодні президентських виборів у неділю

Напередодні другого туру президентських виборів, що мають відбутися у неділю, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 190 мільйонів євро ($205 мільйонів). Про це у п’ятницю, 9-го лютого, оголосило Міністерство оборони Фінляндії. З міркувань безпеки точний зміст пакета допомоги, спосіб і умови її надання не оприлюднені.

Новий пакет є 22-им з початку неспровокованого вторгнення Росії в Україну, а загальна сума оборонної допомоги, яку Фінляндія надала Києву, наближається до 2-х мільярдів євро.

Через війну Росії проти України Фінляндія стала членом НАТО минулого року, завершивши багатодесятилітню політику нейтральності.

Оглядачі зазначають, що курс на найтіснішу євроатлантичну інтеграцію триватиме, незалежно від того, який з двох кандидатів переможе на президентських виборах.

«Новим главою зовнішньої політики та політики безпеки країни буде проєвропейський космополіт і сильний прихильник України», – пише агентство Reuters.

За президентську посаду змагаються колишній прем'єр-міністр Олександр Стубб із Національної коаліційної партії та колишній міністр закордонних справ, лівоцентристський ліберал Пекка Хаавісто.

Стубб з незначною перевагою переміг у першому турі голосування 28-го січня і випереджає суперника на 6-8 відсотків за результатами опитувань.

Чинний президент Саулі Ніїністе, за якого Фінляндія стала членом НАТО, заявив, що закінчує політичну кар’єру і піде на пенсію.

Президент Фінляндії має переважно представницькі функції, він очолює делегацію своєї країни на засіданнях НАТО та виконує обов’язки головнокомандувача силами оборони Фінляндії.