iPhone 15 продають в Росії попри санкції

21 вересня російські ЗМІ повідомили, що МТС, найбільший російський оператор зв’язку, презентував у своєму московському магазині новий iPhone 15 від Apple за 24 години до початку світових продажів.

МТС (скорочення від Мобільні Телеcистеми) працює в Росії, Білорусі та Вірменії, надаючи телекомунікаційні послуги приблизно 80 мільйонам абонентів.

У липні 2022 року Комісія з цінних паперів і бірж США виключила її з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі через санкції.

Lenta.ru, новинний сайт, який належить російському уряду через дочірню компанію державного банку «Сбербанк», повідомив:

“Компанія МТС першою в Росії презентувала iPhone 15 Pro Max в своєму флагманському магазині за добу до початку світового продажу. ... На презентації МТС відвідувачі магазину змогли протестувати новинку і отримати детальну консультацію".

Це правда.

МТС презентувала iPhone 15 21 вересня, як передає кореспондент РБК, у "флагманському магазині МТС у Москві".

Всі версії iPhone 15 також доступні на сайті МТС для онлайн-замовлень готівкою або кредитною системою компанії. Ціни коливаються приблизно від 125 000 до 170 000 рублів, що в перерахунку на долари США відповідає ціновому діапазону в США.

1 березня 2022 року Apple оголосив, що призупиняє всі продажі своїх продуктів і послуг у Росії. Так само вчинили більше тисячі західних компаній у відповідь на агресію Росії в Україні. Apple також припинила створювати додатки для російських державних ЗМІ RT News і Sputnik News для завантаження з App Store за межами Росії.

Тож як найновіша версія культового iPhone американського високотехнологічного гіганта потрапила на російський ринок ще до дебюту світових продажів?

Це через схему "паралельного імпорту", яку російський уряд використовує з березня 2022 року, щоб уникнути дефіциту товарів на внутрішньому ринку.

Система, яка була заборонена в Росії з 2002 по 2022 рік, дозволяє ввозити в країну деякі продукти через треті країни без дозволу правовласника.

У квітні 2022 року Мінпромторг Росії опублікував список груп товарів і брендів, які можна ввозити в Росію без дозволу правовласника. Туди входять електроніка, смартфони Apple, меблі, годинники, автомобілі, кораблі, опалювальне обладнання, зброя, боєприпаси та ядерні реактори.

8 вересня 2022 року міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров заявив РИА Новости, що iPhone 14, який Apple презентувала напередодні, буде доступний в Росії за програмою паралельного імпорту:

"Чому б і ні. Якщо споживачі хочуть придбати такі телефони - будь ласка. Така можливість буде".

У лютому минулого року Міністерство торгівлі США у відповідь на "триваючу агресію Росії проти України" розширило перелік експортних обмежень щодо Росії, включивши обмеження на 276 найменувань "предметів розкоші". Заборонено експорт до Росії смартфонів вартістю понад 300 доларів.

Однак продажі iPhone в Росії продовжилися. За даними російської ділової газети "Ведомости", за підсумками перших двох кварталів 2023 року в Росію було ввезено 1,1 млн iPhone — на 15% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, але вдвічі менше, ніж у січні-червні 2021 року.

12 вересня лондонський новинний сайт Arabian Gulf Business Insight (AGBI) повідомив, що МТС і російські інтернет-магазини вже приймають попередні замовлення на iPhone 15.

AGBI процитував російського телекомунікаційного аналітика Іллю Шатіліна, який сказав, що Об’єднані Арабські Емірати та Гонконг є "великими паралельними ринками імпорту" iPhone на російський ринок, і що смартфони надходять "масовими кількостями".

На презентації iPhone 15 у Москві 21 вересня представники МТС заявили, що нові смартфони надходять до Росії з ОАЕ, Китаю та "деяких інших країн", повідомляє російський новинний сайт РБК.

Apple не відповіла на запит Polygraph.info на момент написання цієї статті.