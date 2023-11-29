F-16 можуть відкрити Україні нові можливості для тиску на Крим - експерти  

Винищувачі F-16, коли потраплять в Україну, можуть змінити хід війни, зокрема відкинути на більшу дистанцію російські літаки та допомогти в деокупації Криму та наступі на Токмак.

Про це пише Ніко Ланге, старший науковий співробітник програми трансатлантичної оборони та безпеки у Центрі аналізу європейської політики (CEPA) у США у статті “В Україні лютують бої, поки чекають на F-16” від 28 листопада.

“Росія зараз продовжує завдавати авіаударів по всій лінії фронту. Очікується, що це зміниться, коли українські F-16 будуть вперше дислоковані. Це може змусити російські винищувачі триматися на більшій відстані”, - пише експерт.

На думку Ланге, прибуття F-16 “може відкрити нові можливості для розширення плацдарму, наступу під Вербовим [на північ від м.Токмак] і подальшого тиску на Крим”.

“Наразі, як виглядає, Україні доведеться перейти до стратегічної оборони та зволікання на сході, якщо вона хоче зберегти свій власний атакувальний потенціал на півдні. Таким чином, наступальний етап війни може призвести до поділу лінії фронту”, - аналізує експерт.

F-16 може забезпечувати повітряне прикриття військ, атакувати наземні цілі, збивати літаки противника та перехоплювати ракети, - мовиться у статті видання CNN.

Американський канал взяв інтерв'ю в одного з українських пілотів, який тренується в Україні на винищувачах F-16. Військовий, який в Україні літав на радянських винищувачах Міг та Су, розповів журналістам про переваги і недоліки американських військових літаків.

“До нього треба звикнути, - розповів український пілот, який не назвав своє справжнє ім'я з міркувань безпеки. - Кабіна для пілотів досить тісна”.

При цьому він називає F-16 більш досконалим, з точки зору авіоніки, та дуже простим в управлінні та в інтерфейсі.

"[F-16] дуже маневровий. Це заохочує літати агресивно”, – сказав він.

За словами пілота, якби F-16 зараз були в Україні, вони б, у першу чергу, застосовувалися для відбиття російських дронів та ракет.

“Програмне забезпечення [на F-16] постійно вдосконалюється. … Тоді як програмне забезпечення МіГ-29 і Су-27 - ще з кінця 1980-х років, коли ці літаки розробляли. На той час дрони існували лише у книгах з наукової фантастики. Тоді ніхто не сприймав дрони серйозною загрозою, яку може знищити винищувач”, - розповів в інтерв’ю CNN український пілот, що навчається у США.

28 листопада із Норвегії вилетіли перші три винищувачі F-16 у Румунію, яка раніше закупила в Осло загалом 32 винищувачі F-16 для розширення свого авіаарсеналу.

“Продаж F-16 зміцнить і модернізує захист Румунії, країни-союзника на східному фланзі НАТО, яка також є сусідньою країною з Україною”, - повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам. За словами норвезьких посадовців, поставки винищувачів триватимуть до 2025 року.

Бухарест зробив запит до Норвегії на закупівлю F-16, які були виведені з озброєння Королівських ВПС Норвегії, ще в грудні 2021 року. Угода передбачає також постачання Румунії запчастин, допоміжного обладнання та навчання техперсоналу.

Раніше румунські посадовці заявляли, що розглядають F-16 проміжними, і розглядають можливості для придбання F-35 у 2030-х роках.

У Румунії розташований центр із тренування українських пілотів на винищувачах F-16.