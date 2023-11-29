Сенатор США політав на F-16, на якому тренуються українці у США (оновлено)

Сенатор США Марк Келлі, який в минулому був військовим пілотом ВМС США та астронавтом, відвідав авіабазу, де навчають українських пілотів на F-16.

У мережі Х (у минулому Twitter) законодавець оприлюднив фотографії винищувача і розповів, що покатався на одному з цих літаків.

“Завжди приємно повернутися на швидкісний літак. Мені дуже сподобалося покататися на F-16 на авіабазі Національної гвардії Морріс, де американські пілоти навчають українських пілотів використовувати ці літаки в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна”, - написав сенатор Келлі.

Посолка США в Україні Бріджет Брінк, коментуючи повідомлення сенатора Келлі, заявила, що США продовжуватимуть надавати Україні підтримку для її захисту.

"Пишаюся роботою, яка проводиться в Арізоні з підготовки українських пілотів для польотів на F-16 у боротьбі з агресією Путіна. Ми продовжуватимемо надавати Україні підтримку, необхідну для захисту свого народу, суверенітету та незалежності", - написала в мережі Х посолка США в Україні Брінк.

У середу, 29 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що постачання винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом.

“Я не можу назвати точну дату, але сподіваюся, що постачання розпочнеться якомога швидше. Літаки там [у центрі підготовки пілотів у Румунії]. Але що потрібно зробити — це навчити пілотів, і це триває”, — сказав Столтенберг за підсумками засідання Ради “Україна-НАТО” на рівні міністрів закордонних справ.