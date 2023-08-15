Літаки F-16 допоможуть Україні навіть своєю появою – експерт

Надавати, чи не надавати Україні літаки F-16 – західні політики та аналітики понад рік не могли дати однозначної відповіді на це питання. Обговорювалися і ймовірність того, що Росія сприйме цей крок як ескалацію та потрактує його як вступ у війну західних держав. Також обговорювалося питання ефективності винищувачів у ситуації, коли українська армія не мала їх на озброєнні і не має не лише підготовлених пілотів, але і необхідної наземної підтримки для цих літаків.

Про це, зокрема, у розмові з газетою New York Times (NYT) говорив неназваний чиновник з адміністрації Байдена, який просив не називати свого імені через те, що обговорення цього питання є «наболілим для українців».

Навіть зараз, після ухвалення рішення у Вашингтоні про те, що потрібно почати підготовку пілотів, яке відкриває можливість для постачання літаків протягом кількох місяців, деякі західні оглядачі кажуть, що навряд чи F-16 встигнуть зіграти якусь важливу роль у цьому контрнаступі. Бо Україна не має навіть достатньо мовно підготовлених пілотів, щоб розпочати навчання, яке триватиме близько року.

Як пише NYT, за словами американських офіційних осіб, Україна знайшла лише вісім бойових пілотів — менше однієї ескадрильї — які володіють англійською достатньо добре, щоб розпочати принаймні річне навчання. Газета повідомляє, що близько двох десятків пілотів поїдуть до Британії цього місяця вивчати англійську мову.

Також у розмові з NYT Дуглас Баррі, експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, каже, що відправка лише кількох F-16 у бій не матиме великого значення у війні.

Росія не має достатніх ресурсів для утримання літаків – експерт

Але військовий інженер, дослідник аналітичного центру Rand Майкл Бонерт каже, що навіть не зробивши жодного пострілу, літаки F-16 в Україні можуть завдати шкоди російському війську. У війні на виснаження, Україна, за словами колишнього інженера, може змусити Росію витрачати ресурси, які вона не зможе поповнити вже тим, що Росія буде змушена піднімати в небо свої літаки на додаткові вильоти.

У своїй публікації у Defensenews він пише, що Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) до вторгнення в Україну в 2022 році мали приблизно 900 літаків тактичної авіації, але втратили від 84 до 130 із них – їх збила українська протиповітряна оборона, винищувачі, або ж вони самі зазнали аварії.

Це – не єдині втрати, каже військовий інженер, бо надмірне використання старого повітряного флоту також веде до втрат. Особливо це стосується літаків радянського виробництва. За його підрахунками, «додаткові години, протягом яких Росія використовувала свої літаки з лютого 2022 року, фактично коштували їй додаткових 27-57 літаків».

«У той час як новітні російські літаки розраховані на 3500-4500 годин нальоту, а деякі досягають 6000, ці літаки радянських часів розраховані на те, щоб перебувати в повітрі лише 2000-3500 годин. Хоча деякі платформи, такі як МіГ-31, були модернізовані для продовження терміну служби, багато з цих старих літаків (Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29) наближаються до кінця свого терміну служби. У кращому випадку їм залишилося від 500 до 1000 годин», – вважає колишній військовий інженер.

Але не всі експерти погоджуються з цими розрахунками. Як пише Business Insider, британський аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень вважає, що Росія зберегла спроможність швидко збільшити поставки своїх літаків зі своїх авіаційних заводів. Тобто, згідно з дослідженням биртанських аналітиків, це означає, що вона потенційно може відносно швидко замінювати старі літаки, і її загальна сила в повітрі була істотно не зменшиться.