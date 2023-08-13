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- Голос Америки
"Що далі: танки, гусениці яких блокуються при перетині кордону?" Німецькі політики про ідею надання Києву ракет Taurus з обмеженям дії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням, чи відправляти Україні німецькі крилаті ракети далекої дії Taurus.
"Як і в минулому, ми завжди дуже ретельно перевірятимемо кожне рішення, що відбувається, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому виданню ZDF 13 серпня.
Зміна риторики Німеччини?
Канцлер пояснив, що не хоче поспішати в питанні Taurus і додав, що більшість німців вважають правильним те, щоб не на кожну вимогу Києва про постачання нових типів зброї відповідати одразу "так".
Раніше у Берліні офіційно казали, що про постачання українцям ракет Taurus наразі не йдеться. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Німеччина зосереджується на своїй "провідній ролі" у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, але "зараз не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення" стосовно крилатих ракет.
Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек тоді ж заявив, що Німеччина не відмовляється назавжди від можливості надання Україні ракет Taurus, але зараз Берлін вважає це недоцільним.
Можливе обмеження дії Taurus
В інтерв'ю Шольц підтвердив повідомлення про те, що також розглядається технічне обмеження дальності дії цих ракет, що може сягати 500 кілометрів.
При цьому не всі в Німеччині погоджуються з таким підходом. Як депутат партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив в коментарі для видання Tagesshau, він виступає проти обмежень дальності дії цих ракет. "Технічна модифікація Taurus призведе лише до подальшої затримки і не має сенсу, - сказав він. - Призначення крилатої ракети - висока точність і дальність 500 кілометрів"
Обмеження використання цієї ракети виключно українською територією Кізеветтер називає більш розумним і вказує, що Україна не використовує на території Росії британську крилату ракету Storm Shadow. Ця "фіктивна дискусія" скоріше свідчить про те, що канцлер Олаф Шольц не має довіри до України, сказав він і додав: "Швидше я боюся, що офіс канцлера хоче запобігти використанню Taurus для того, що має найбільший стратегічний військовий сенс: для звільнення Криму".
Депутатка від партії ФДП Марі-Агнес Штрак-Ціммерман також розкритикувала ідею обмеження радіуса дії в інтерв'ю Rheinische Post: "Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus для того, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно ведуться напади на Україну".
Представниця "Партії зелених" Сара Нанні також заявила: "Україна повинна отримати звичайні матеріали, які ми б використали самі, якби нам довелося захищати себе або НАТО".
А депутат від Лівої партії Лоренц Геста Беутін підкреслив: "Крилата ракета із обмеженнями радіуса дії - це злий жарт". "Будь-яка молодь може обійти стандартне геоблокування (для обмеження дальності) для цифрових сервісів", а сучасна держава, яка має доступ до ІТ-компаній і виробників літаків, "зможе обійти таке блокування". Він попередив, що таке рішення може довести до абсурду: "Що буде далі: танки, гусениці яких блокуються, щойно вони перетинають кордон? Штурмові гвинтівки з попередженнями "стрілянина вбиває"?"
Тиск з боку Києва
Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав до постачання Києву крилатих ракет і запевнив, що західну зброю не використовуватимуть для ударів на території РФ: "Ракети великої дальності виявилися вирішальними. Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше. Обидва типи зброї будуть використовувати виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність ракети, то коротша війна".
Також Кулеба закликав до цього у розмові державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Також нещодавно пресслужба президента України оприлюднила репортаж, що підтверджує використання українськими військово-повітряними силами крилатих ракет британського та французького виробництва SCALP/Storm Shadow, що стали першими західними далекобійними ракетами загального призначення для України з радіусом дії у понад 250 кілометрів.
Репортаж нагадав, що Україна віддавна закликає міжнародних партнерів надавати їй далекобійну зброю, і зокрема сподівається на німецькі крилаті ракети Taurus, а також на американські ракети ATACMS.
SCALP, Storm Shadow. Чи далі ATACMS?
Як відзначають оглядачі, з Вашингтона останнім часом лунали неофіційні повідомлення, що США "розглядають можливість" надання Україні ракет ATACMS. Однак офіційно підтверджень цього не було.
Низка західних експертів неодноразово закликали США надати Україні ракети далекої дії, зокрема ATACMS. "Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати й завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам", - сказав Голосу Америки колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав.
Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики, також сказав, що ATACMS надали б Україні "надзвичайні можливості" і дозволили б ЗСУ ще більше послабити російську логістику і "бойову міць" РФ.
Генерал-лейтенант армії США у відставці Дугласом Лют також розповів в інтерв'ю Голосу Америки, що підтримує як надання Україні винищувачів F-16, так і ракет ATACMS. Він пояснив: "Україна хоче мати можливість вражати російське командування та управління, російські логістичні об’єкти, російську транспортну мережу всередині окупованої території України".
"Українці мають бути забезпечені як технікою для розмінування, так і засобами дальнього вогню типу ATACMS, а також F-16", - погоджується й генерал ВПС США у відставці Девід Дептула. В інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що ці потужності надали б українцям "асиметричну перевагу" і важливі "важелі впливу".
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Що кажуть німецькі посадовці про можливість передачі Києву ракет Taurus?
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер особисто сподівається, що питання про надання Україні ракет Taurus вирішать якнайшвидше, оскільки ці ракети допоможуть наблизити українську перемогу.
- Голос Америки
Одеса оговтується від серії нічних атак: деталі з місця подій
У ніч проти понеділка Росія також атакувала Одесу. Про ситуацію на місці подій розповів Михайло Боцюрків - експерт Атлантичної ради та колишній речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Білий дім активно працює з Конгресом щодо "важливості та терміновості" коштів для України - Карін Жан-П’єр
Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається на продовження двопартійної підтримки України в Конгресі і веде постійні перемовини із законодавцями щодо важливості та терміновості виділення коштів на українські потреби. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у понеділок, 14 серпня.
"Що стосується нашої взаємодії з Конгресом, то високопосадовці адміністрації Білого Дому, включно з директоркою адміністративно-бюджетного управління Шаландою Янг і нашим відділом із законодавчих питань, мали численні особисті розмови та телефонні дзвінки із законодавцями на місцях від обох партій. Представники адміністрації ведуть ці перемовини для того, щоб пояснити нагальні потреби та підкреслити терміновість цього запиту", - пояснює речниця Білого Дому.
Під час брифінгу журналісти зауважили, що у Конгресі спадає двопартійна підтримка ініціатив, що стосуються України. Втім, за словами представниці Білого Дому, адміністрація вдячна американським законодавцям за підтримку Києва, яку вони демонстрували донині, та сподівається на незмінності єдиної позиції у цьому питанні.
"Як ви знаєте, це повномасштабне вторгнення з боку Росії. І ми впевнені, що ця підтримка продовжиться, оскільки ми разом працюємо над тим, щоб український народ мав усе необхідне для продовження мужньої боротьби за свою свободу. Це те, що ми сподіваємось бачити й надалі (двопартійну підтримку ред.), і ми віримо, що так і буде", - заявила Карін Жан-П’єр.
Речниця Білого дому наголосила, що це боротьба українського народу за власну незалежність проти загарбницької, неспровокованої війни РФ.
"Я нагадаю вам, що наша підтримка була втілена двопартійним шляхом, і ми віримо, що вона й надалі триватиме на двопартійному рівні. Український народ бореться за свою демократію, бореться за свою свободу, і ми вважаємо, що важливо продовжувати їх підтримувати. І не забуваймо, що це неспровокована, повномасштабна війна РФ проти українського народу", - підсумувала Карін Жан-П’єр.
У п’ятницю, 11-го серпня, Білий Дім звернувся з офіційним запитом до Конгресу США, щодо виділення понад 40-ка мільярдів доларів на додаткове фінансування. Із цієї суми в середньому 24-ри мільярди доларів прописано на витрати, пов’язані з Україною. Зокрема, понад 13 мільярдів доларів - на військову допомогу та 8,5 мільярдів доларів для економічних та гуманітарних ініціатив. Окрім того, в запиті прописані гроші на протидію злочинній діяльності групи Вагнера, зокрема, в країнах Африки.
Дивіться також: Білий дім просить у Конгресу додаткове фінансування Україні
- Голос Америки
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні. Відео
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на двісті мільйонів доларів.
- Голос Америки
"Неприйнятна ескалація" - Держдеп про ситуацію з кораблем Sukru Okan у Чорному морі
Заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією." Про це під час брифінгу в понеділок, 14 серпня, заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи ситуацію із суховантажним судном Sukru Okan у Чорному морі.
"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - сказав Пател.
Він нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі Москви в Чорноморській зерновій ініціативі, Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.
"Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією. І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - наголосив Пател.
Речник Держдепартаменту США наголосив, що Росія повинна "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи."
"Це те, що, як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 млн тонн зерна. І це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін, а також стало ключовим фактором того, щоб зерно потрапляло туди, куди йому потрібно потрапити", - сказав Пател.
Міністерство оборони РФ заявило, що 13 серпня російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь, оскільки капітан корабля Sukru Okan під прапором республіки Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, нібито не відреагував на прохання зупинитися для огляду. У Москві твердять, що після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
У заяві від 14 серпня Міністерство закордонних справ України засудило "провокативні дії" Російської Федерації в Чорному морі щодо судна Sukru Okan.
"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства в Чорному морі", - заявили у МЗС України та закликали міжнародну спільноту "вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі."
Раніше у Міноборони РФ, повідомлення якого цитували російські ЗМІ, заявили, що всі судна, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, незалежно від прапора, Росія розглядатиме як такі, що залучені до воєнного конфлікту.
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