Ексклюзив: Другий іранський корабель, який підозрюють в перевезенні складника для виробництва ракет, вийшов з Китаю

Ексклюзивне дослідження Голосу Америки показує, що другий іранський корабель, який західні ЗМІ назвали частиною схеми імпорту компонентів для ракетного палива з Китаю, прямує до Ірану з великим вантажем.

Вебсайти відстеження руху суден показують, що вантажне судно Jairan під прапором Ірану вирушило з Китаю в понеділок, на місяць пізніше, ніж очікувалося.



У своїх статтях від січня та лютого The Financial Times, The Wall Street Journal і CNN називали Jairan одним із двох іранських вантажних суден, які Тегеран використовує для імпорту 1000 тонн перхлорату натрію з Китаю. Три видання посилалися на неназвані джерела в західній розвідці, які стверджували, що з такої партії можна зробити достатню кількість перхлорату амонію — ключового компонента твердого палива — для виробництва 260 іранських ракет середньої дальності.



Інше іранське вантажне судно, назване в новинах, Golbon, завершило 19-денну подорож зі східного Китаю до іранського порту Бандар-Аббас 13 лютого. Під час подорожі воно зробило дводенну зупинку в південному китайському порту Чжухай-Гаолан і доставило невідомий вантаж до Ірану, повідомляє вебсайт для відстеження суден MarineTraffic.

Як Golbon, так і Jairan перебувають під санкціями Міністерства фінансів США як судна, що використовує державна компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines, яка сама потрапила під санкції через те, що Держдепартамент назвав "судноплавним каналом, якому надають перевагу іранські розповсюджувачі (зброї - ред.) і агенти із закупівель".



Коли Golbon плив із Китаю до Ірану наприкінці січня та на початку лютого, транспондер системи автоматичної ідентифікації Jairan — пристрій, який передає позиційні та інші дані в рамках міжнародної системи стеження — повідомив, що судно пришвартовано на острові Люхен у східному Китаї.



Під час спільного перегляду даних AIS Jairan на MarineTraffic і на іншому вебсайті Seasearcher, який займається відстеженням суден, Голос Америки та дубайський аналітик розвідки Мартін Келлі з EOS Risk Group визначили, що Jairan не повідомляв про значну зміну осадки під час стоянки на острові Люхен у лютому та на початку березня. Це означало, що іранське судно знаходилося майже на тій самій глибині у воді, що й коли воно прибуло до східного Китаю наприкінці минулого року, вказуючи на те, що з того часу воно не було завантажене великим вантажем.



Jairan залишався на острові Люхен до 3 березня, коли він попрямував на південь у напрямку Чжухай Гаолан і пришвартувався в порту 8 березня. Два дні потому Jairan полишив порт і повідомив, що його пунктом призначення є Бандар-Аббас із очікуваним прибуттям 26 березня. Іранське судно також повідомило про значну зміну осадки після виходу з Чжухай Гаолан, передавши дані, які показують, що воно сиділо на глибині понад 2 метри у воді та вказує, що Келлі сказав Голосу Америки, що він прийняв великий вантаж у порту.

Станом на п'ятницю за місцевим часом Jairan перебував у водах індонезійського архіпелагу Ріау, прямуючи на південний захід у бік Сінгапурської протоки.



Державний департамент США не прокоментував відхід Jairan з Китаю, на звернення Голосу Америки. Місія Ірану в ООН у Нью-Йорку не відповіла на аналогічний запит Голосу Америки про коментар, надісланий електронною поштою у вівторок.



Минулого місяця Державний департамент повідомив Голосу Америки, що йому відомо про січневі новини The Financial Times і Wall Street Journal щодо передбачуваного використання Іраном Golbon і Jairan для імпорту перхлорату натрію з Китаю.



Представник сказав, що Державний департамент не коментує питання розвідки, але "залишається зосередженим на запобіганні розповсюдженню предметів, обладнання та технологій, які можуть принести користь іранським ракетним або іншим озброєнням, і продовжує притягувати Іран до відповідальності за допомогою санкцій".



Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив на пресбрифінгу 23 січня, що Китай дотримується власних експортних обмежень та міжнародних зобов’язань і відкидає накладені іншими країнами односторонні санкції, які Пекін вважає незаконними.



Минулого місяця китайські державні ЗМІ не згадували про Jairan, а в соціальних медіа Китаю також не було помітно обговорень щодо іранського корабля, згідно з оглядом Служби мовлення Голосу Америки мандарин.



У своєму звіті від 22 січня The Financial Times посилалася на слова "посадовців безпеки двох західних країн", які сказали, що Jairan покине Китай на початку лютого, але він відправився лише 10 березня.

Грегорі Брю, старший аналітик з питань Ірану в Eurasia Group, нью-йоркській консалтинговій компанії з політичних ризиків, сказав, що Іран, можливо, хотів перевірити, чи зможе Golbon безперешкодно завершити подорож з Китаю, а лише потім відправити за ним Jairan.



"Кораблі, що перевозять дуже чутливі матеріали, пов'язані з ракетною промисловістю Ірану, яка перебуває під санкціями США, знаходяться під загрозою перехоплення, і іранці, ймовірно, усвідомлюють це", - сказав Брю.



Вісім американських сенаторів-республіканців на чолі з Джимом Рішем і Пітом Рікеттсом надіслали 4 лютого листа держсекретарю Марко Рубіо про можливу ірансько-китайську схему, закликаючи його співпрацювати з глобальними партнерами США, щоб "перехопити та зупинити поточні поставки", якщо повідомлення в пресі виявляться правдивими.



Не було жодних ознак того, що Golbon був перехоплений під час його нещодавньої подорожі з Китаю до Ірану.



Відповідаючи на запит Голосу Америки щодо листа, в пресслужбі Держдепартаменту США сказали: "Ми не коментуємо листування Конгресу".



Офіс Рікеттса також не відповів на запит Голосу Америки про те, чи відповів Рубіо на лист сенаторів.



До роботи над статтею долучилась Служба мовлення Голосу Америки мовою мандарин.