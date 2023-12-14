Чому європейців тривожить ідея вступу України до ЄС? Експлейнер

Європейські лідери погодилися розпочати переговори про членство України в ЄC.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель оголосив у четвер, 14-го грудня, що Євросоюз "відкриє переговори про вступ з Україною та Молдовою" і надав статус кандидата Грузії.

Президент України Володимир Зеленський у четвер привітав заяву лідерів Євросоюзу і назвав його "перемогою".

"Це перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає і зміцнює", – написав президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

На саміті лідери ЄС також вирішують питання продовження безпекової та економічної допомоги України на наступний рік. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримка України є питанням існування цієї країни.

Німеччина, за даними Reuters, на саміті підтримала виділення Україні 50 мільярдів доларів економічної допомоги у вигляді грантів та кредитів впродовж наступних чотирьох років, як рекомендувала раніше Європейська комісія. Угорщина перед самітом заявила, що виступає проти надання Україні цієї допомоги.

Третім питання саміту є допомога Україні військовим обладнанням. Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель пропонував протягом чотирьох років виділити Україні безпекової допомоги на 20 млрд євро. Німеччина виступила проти цієї суми.

Як повідомили дипломатичні джерела виданню Reuters, сума безпекової допомоги Україні, яку обговорюють на саміті, складає 5 млрд доларів на наступний рік.

Навіть якщо ЄС оголосить початок переговорів з Україною про вступ, ці переговори можуть тривати роками. Україна географічно найбільша з усіх країн Євросоюзу зі значним населенням. Видання Reuters проаналізувало основні причини, чому вступ України до ЄС може стати викликом для європейців.

Допомога Україні позбавила б дотацій деяких інших членів ЄС

Наразі ВВП України на душу населення за купівельною спроможністю складає менше третини того, мають європейці. Відтак, якщо Україна стане членом ЄС, Брюсселі змушений буде виділяти їй значні суми коштів, щоб вирівняти рівень життя людей і підтримати її сільське господарство, що складає значну частину економіки країни.

За даними Reuters, внутрішнє дослідження ЄС у липні показало, що якби Україна зараз стала членом, вона б отримала 96,5 мільярдів євро (106 мільярдів доларів) у рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років і ще 61 мільярд євро в рамках політики згуртованості ЄС, яка спрямована на вирівнювання рівня життя в усьому блоці.

У дослідженні ЄС йдеться, що загалом за 7 років фінансування України як потенційного члена ЄС, Україна могла б отримати 186.3 млрд євро.

Це означало б, що деякі країни, які зараз є отримувачами допомоги всередині ЄС, стануть платниками. А нинішні платники змушені будуть платити ще більше, ніж зараз.

Сільське господарство України може поглинути цілі сектори європейської економіки

Площа ораних земель України складає 41 мільйон гектарів, це на 11 мільйонів більше, ніж площа сільськогосподарських земель географічно найбільшої країни ЄС – Франції (30 мільйонів гектарів).

Якщо Україна приєднається до єдиного ринку з ЄС, вона зможе продавати свою сільськогосподарську продукцію в Європі без тарифів чи квот, і зможе вільно переміщати товар через кордони.

Європейці побоюються, що Україна, якщо почне розвиватися, ймовірно збільшить виробництво сільськогосподарської продукції та експорт до ЄС, що може поглинути цілі сектори європейської економіки. Цим будуть незадоволені європейські фермери, які тиснутимуть на свої уряди у формуванні їхньої політики щодо України.

Приплив українців на ринок праці може означати безробіття для місцевих

Якщо Європа відкриє кордони для менш оплачуваних українських працівників, чимало країн можуть стикнутися з проблемою внутрішнього безробіття. Як пише Reuters, масовий приплив польських робітників до Британії після вступу Польщі до ЄС у 2004 році став одним із факторів, які призвели до Brexit – виходу Британії з ЄС.

Деякі країни ЄС зазвичай запроваджують тривалі перехідні періоди, перш ніж відкрити свої ринки праці для нових членів ЄС.

Вступ України створить безпекові виклики

Договори ЄС зобов’язують усіх членів допомагати «всіма засобами» тій країні, яка стала жертвою збройної агресії на території ЄС.

Якщо Росія нападе на Україну, коли вона буде членом ЄС, кожен член Євросоюзу змушений буде поважати договори. Крім того, у разі розширення ЄС за рахунок вступу України, новими сусідами Європейського союзу стануть Росія та Білоруссю, що матиме наслідки для політики з безпеки, міграції та оборони.