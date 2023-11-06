Єврокомісія може рекомендувати почати переговори про вступ до ЄС з Україною і Молдовою вже цього тижня, припускають оглядачі

Європейська комісія 8 листопада готується оприлюднити свій звіт щодо прогресу України, Молдови, Грузії та 7 інших країн на шляху до вступу у Європейський Союз. Аналітики очікують, що у доповіді ЄК рекомендуватиме країнам-членам розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, пише видання Politico Europe. Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, за додаткових умов, пов’язаних із боротьбою з хабарництвом і захистом прав меншин - питання, яке порушує Угорщина, раніше зауважувало видання Reuters, з посиланням на інформацію посадовців.

За умови позитивної рекомендації, саміт лідерів ЄС 14-15 грудня може прийняти рішення щодо початку офіційних переговорів з Україною про членство. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 2 листопада висловила впевненість, що Євросоюз ухвалить таке рішення.

"Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу, - сказала Бербок. - Європейський Союз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни Росії проти України”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, прибула до Києва, де вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями, а також виступила у Верховній раді.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у Києві фон дер Ляєн наголосила, що Україна досягла “визначного прогресу” у здійсненні реформ, необхідних для початку переговорів про вступ, виконавши загалом понад 90% зобов’язань.

Візит фон дер Ляєн до Києва – шостий від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – відбувся на тлі її подорожей до декількох країн потенційних кандидатів на вступ до ЄС, де вона побувала з метою “управління очікуваннями”, додає Politico Europe.

Відтак, візит до Києва, за словами журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, який посилається на свої джерела в Євросоюзі, не міг би відбутися, якби з України не надходило “позитивних сигналів”.

Після оприлюднення звіту 8 листопада, країни-члени ЄС голосуватимуть з питань розширення на Раді ЄС із загальних справ, яка збирає міністрів закордонних справ блоку, і відбудеться у Брюсселі 12 грудня, додає у своєму аналізі Йозвяк.

Потенційне рішення про початок переговорів про вступ з країнами-кандидатами, прийняте на Раді, повинно бути затверджене на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Водночас будь-які рішення, що стосуються розширення ЄС, мають бути схвалені одностайно всіма 27-ма теперішніми країнами-членами блоку, нагадує Politico Europe.

Українські посадовці, з якими спілкувалося видання, були налаштовані оптимістично щодо можливості досягти консенсусу у питанні початку переговорів. На думку віцепрем’єрки Ольги Стефанишиної, це стосується також і Угорщини, яка може “використовувати імпульс для певних маніпуляцій і спекуляцій”, але врешті-решт може погодити початок переговорів, цитує Politico Europe.