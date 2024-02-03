Відбір на Євробачення-2024 у Києві триває в укритті. У "Дії" – збій

Пряма трансляція українського відбору до Євробачення триває з укриття, а електронний додаток “Дія” перестав належно працювати. За словами ведучих відбору, це могла статися через перевантаження під час голосування або внаслідок кібератаки.

“Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів”, – йдеться у Телеграм-каналі сервісу.

Раніше адміністраторка USAID Саманта Пауер назвала український електронний додаток "Дія" "історією успіху", яка показує, що "українці не лише захищають майбутнє демократії, а також несуть демократію у майбутнє", –повідомляв Голос Америки.

"Дія показує демократіям всюди, як ми можемо застосовувати технології для надання життєво важливих послуг більш рівноправно і більш ефективно, ніж будь-коли і таким чином зменшити можливості для корупції і більше з'єднати уряд з громадянами", - сказала Пауер.

У "Дії" українці голосували і за склад журі Національного відбору на Євробачення-2024. Лідерами голосування стали народний артист України Андрій Данилко (43,79%), переможниця Євробачення-2016 Джамала (23,62%) та фронтмен гурту «Без обмежень» (12,42%) Сергій Танчинець.

Загалом в опитуванні взяли участь 720 841 людей.

Радіо Промінь веде трансляцію Нацвідбору на Євробачення-2024 українською та англійською мовами.

Співачка Альона Альона закликала на міжнародних сценах нагадувати про полонених з Азовсталі та прийшла на відбір з надписами на їхню підтримку на своєму одязі.

У бомбосховищі під час відбору у складі журі працює і співачка Джамала, оголошена у розшук Росією. Через начебто поширення "фейків" про російську армію російський суд ухвалив рішення про її заочний арешт.

Як відомо, фінал Євробачення 2023 мала приймати Україна, бо на телеконкурсі попереднього року перемогу здобула пісня Стефанія українських виконавців Kalush Orchestra.

Але через російське вторгнення і бомбардування, яких зазнають багато українських міст Європейська спілка телерадіомовлення надала право господаря концертів місту Ліверпуль на північному заході Англії.

У пісенному конкурсі Євробачення-2024, яке у травні наступного року відбудеться у шведському Мальме, візьмуть участь представники 37 країн, пише офіційний сайт українського відбору. Росія і Білорусь не будуть представлені на конкурсі.

Європейська мовна спілка прийняла рішення у 2022 році що жоден російський артист не братиме участі у конкурсі через неспровоковану війну Росії проти України.