Заочний “арешт” Джамали є частиною кампанії Москви проти антивоєнних активістів – NYT

Суд у столиці Росії Москві заочно заарештував Джамалу, українську співачку кримськотатарського походження, звинувативши її у створенні «фейків» проти армії Росії, передає російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на прокуратуру. Минулого тижня МВС Росії оголосило співачку в міжнародний розшук.

У прокуратурі заявили, що Джамалу звинувачують у «публічному поширенні свідомо хибної інформації, що містить дані про використання збройних сил Російської Федерації, за мотивами національної ненависті».

Російський “заочний арешт” української співачки, переможниці Євробачення, Сусани Джамаладінової, яка використовує сценічний псевдонім Джамала, засудили як правозахисники, так і західні оглядачі у ЗМІ.

Газета New York Times назвала переслідування артистки "кампанією Кремля", що має на меті “змусити замовкнути активістів, які відмовляються визнати окупацію Криму і виступають проти війни Росії в Україні”.

Москва розширює свої зусилля щодо діячів культури, які критикували її вторгнення в Україну, пише видання New York Times.

Газета нагадала своїм читачам, що співачка має кримськотатарське походження і є відомою захисницею свого народу, який був депортований радянською владою з Кримського півострова, коли він входив до складу СРСР.

Саме пісня про цю сторінку історію принесла Джамалі перемогу на пісенному конкурсі Євробачення у 2016 році.

“Джамала свого часу перемогла на Євробаченні. Зараз вона перебуває в російському розшуку через те, що була відомою захисницею кримськотатарського населення”, – написав колишній директор Human Rights Watch Кеннет Рот написав у мережі Х (колишній Twitter).

Він також нагадав у твіті: Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році.

Джамала завдяки концертам зібрала понад 90 мільйонів євро на допомогу Збройним Силам України, нагадує голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

В середині жовтня Джамала отримала нагороду за перший в історії альбом кримськотатарського фольку «Qirim» (Крим) у номінації «Музична цифрова спадщина» національної премії Muzvar award.

У листопаді Джамала співала під час вручення нагород і вшанування активістів, які сприяють просуванню свободи у світі, Національного фонду демократії (NED) у Вашингтоні.

«Переможниця конкурсу Євробачення Джамала своїми словами та музикою закликає людей у всьому світі підтримувати Україну», – повідомляли організатори заходу.

Минулого тижня міністерство культури Росії оголосило про створення в країні власного пісенного конкурсу під назвою “Інтербачення”.

У 2022 році Росію виключили з “Євробачення” через війну проти України.