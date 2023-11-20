Джамалу оголосили у розшук в Росії - міжнародна реакція

Росія оголосила у розшук українську кримськотатарську співачку Джамалу. Артистку, справжнє ім'я якої Сусана Джамаладінова, звинувачують у начебто поширенні "фейків" про російську армію, і російський суд ухвалив рішення про її заочний арешт.

Сама співачка, яка зараз перебуває на гастролях з метою збору коштів в Австралії, прокоментувала новину на своїй сторінці в Instagram зображенням із аватаром з facepalm (емоцією роздратування).

"Схоже, що нападки на Джамалу є частиною кампанії Москви, щоб змусити замовкнути активістів, які відмовляються визнати її правління Кримом і виступають проти війни проти України - як у Росії, так і за її межами", - пише New York Times.

Джамала послідовно публічно засуджує окупацію Криму Росією у 2014 році та повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У 2016 році вона перемогла на "Євробаченні" з піснею "1944" про депортацію кримських татар.

Росія протестувала проти того, щоб пісню "1944" допустили до конкурсу, мовляв, пісня порушує правила щодо політичних виступів на Євробаченні. Але в пісні не було конкретної критики Росії чи Радянського Союзу, нагадує AP. Пісня починалась словами: "Коли приходять чужинці, вони приходять до вас додому, вони вбивають вас усіх і кажуть: "Ми не винні".

"Джамала відома своїми зусиллями просвітити та підвищити обізнаність громадськості про ситуацію в Україні після російського вторгнення. Вона неодноразово публічно критикувала російський режим з цього приводу, що викликало обурення Москви й призвело до цієї ситуації", - пише сайт Eurovision Fun.

В інтерв'ю BBC на початку року про випуск свого нового фольклорного альбому Qirim, Джамала сказала, що її мета - дати голос Криму: "Століття Російської імперії, потім Радянського Союзу, тепер Росії – вони вели багато пропаганди, щоб заткнути нам рот. Потім вони сказали всьому світу, що нас не існує".

Торік Джамала перебувала у Вашингтоні, де зустрілась із представниками американської влади, зокрема із президентом США Джо Байденом.

"Приємно зустріти українську співачку Джамалу вчора перед її чудовим виступом на 45-му щорічному фестивалі у Центрі Кеннеді. Робота Джамали з привернення уваги до того, як Росія ставиться до кримських татар, сьогодні має потужний резонанс. Крим - це Україна", - твітував тоді державний секретар Ентоні Блінкен.