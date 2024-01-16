FT: ЄС перевіряє кількість поставленої зброї для України

Брюссель проводить аудит того, скільки військової допомоги Україні надали країни ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії, у відповідь на заяви про те, що деякі європейські союзники не надіслали стільки, скільки могли, пише Financial Times.

З посиланням на свої джерела у ЄС, видання зазначає, що перевірку проводить дипломатична служба ЄС - Служба зовнішніх дій (EEAS). Представити результати відомство планує до саміту лідерів ЄС 1 лютого.

Заклик Шольца до більшої прозорості

Як пише FT, рішення провести аудит було прийнято після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти обіцяні та реальні постачання військової допомоги Києву.

Кільський інститут світової економіки підрахував, що серед 31 країни-донора допомоги Україні Німеччина - лідер у Європі за вартістю уже наданої військової підтримки Києву із майже 19 млрд доларів виділеної допомоги. Лише США надали більше - майже 48 млрд дол. На третьому місці - Велика Британія (майже 7 млрд дол.), далі йдуть - Норвегія, Данія і Польща.

Водночас Німеччина лідирує і щодо обіцянок надання військової допомоги: Берлін зобов'язався надати Києву озброєння на понад 18,5 млрд дол. Для порівняння, у США обіцяна підтримка має сягнути 47,7 млрд дол., у Великої Британії - понад 7 млрд дол., в інших союзників України цей показник не перевищує 4 млрд.

Як пише FT, хоча зауваження Шольца сприйняли як докір іншим великим державам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові обіцянки набагато менші, але заклик німецького канцлера до більшої прозорості непублічно підтримали високопосадовці в Брюсселі, які вважають, що деякі країни можуть надавати Києву більше зброї у критично важливий час війни.

Деякі країни ЄС також наполягають на розширенні Європейського фонду миру для постачання оборонної підтримки Україні, адже 27 держав ЄС не змогли домовитися про крок щодо створення спеціальної частини у 5 мільярдів євро на рік для України.

Відстеження американської допомоги

Нагадаємо, раніше у звіті генерального інспектора Пентагону йшлось, що військова допомога США Україні, зокрема майже 40 тисяч одиниць зброї, відстежувалась неналежним чином. Водночас не було доказів, що будь-що з наданого озброєння було використане не за призначенням.

Він підкреслив, що "Росія продовжує поширювати дезінформацію про протилежне, але... українці використовують ці спроможності на полі бою ефективно з усіх очевидних причин".

Речник Міноборони США Пет Райдер також заявив, що немає перевірених доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні. Райдер заявив, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації щодо наданого США обладнання. Про відсутність доказів неналежного використання озброєння, наданого Україні наголосили й у Білому домі.