В ЄС напередодні саміту зважують шанси на виділення Україні фінансової допомоги

Німеччина заявляє, що самостійно не зможе підтримувати обороноздатність України в довгостроковій перспективі, мовляв, іншим доведеться збільшити свої внески.

Про це у вівторок, 23 січня, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, закликавши до справедливого розподілу витрат на рівні ЄС.

“Не може бути так, щоб Німеччина робила більше для допомоги Україні, щоб інші робили менше”, — наголосив глава німецького мінфіну під час заходу, який організувала Німецька Східна Бізнес Асоціація.

Як повідомляє видання Reuters, Лінднер назвав Україну готовою до членства в ЄС, яка відповідає цінностям ЄС, але зауважив, що Києву все ще потрібно провести реформи для приваблення інвестицій у розвиток приватного сектора.

“Є багато умов, які повинні бути виконані для того, щоб ініціативи приватного сектора були там успішними”, – сказав міністр фінансів Німеччини.

Крістіан Лінднер також заявив, що кожен, хто закликає до мирних переговорів з Росією в обхід України, насправді готовий пожертвувати Україною.

Цього ж дня міністр закордонних справ Люксембургу заявив, що Євросоюзу на саміті наступного тижня буде складно домовитись про фінансову допомогу Україні через блокування Угорщини.

Ксав’є Беттель, який раніше був прем’єр-міністром Люксембургу та представляв Люксембург на самітах ЄС протягом десяти років, розкритикував рішення ЄС на грудневому саміті розморозити 10 млрд євро для Угорщини. Після цього рішення ЄС Орбан вийшов з зали саміту, що дозволило іншим лідерам європейського блоку розпочати переговори про членство в ЄС з Україною.

“Минулого разу у нас була непроста домовленість. Віктор Орбан пішов до вбиральні.

Це була, я вважаю, найдорожча технічна перерва для політика, для Євросоюзу, якщо я правий. І що не добре тут, що ззовні це виглядало для деяких людей як угода. Знаєте, "Ти отримуєш ці 10 мільярдів, а потім йдеш в туалет" – то ж це була найдорожча технічна перерва для політика. Принаймні так це виглядає ззовні, і це недобре. Але вони (лідери ЄС) були креативними, бо не знали, як досягти згоди щодо цього”, — розповів Беттель.

“Коли ти шантажуєш, по суті, інших 26 (лідерів ЄС), це складно. Я добре знаю Віктора Орбана. Знаю, що його буде нелегко переконати. … Але тепер ми знаємо, що якщо ми не підтримаємо Україну, то хто наступний?” – додав Ксав’є Беттель. Він висловив сподівання, що наступного тижня ЄС зможе ухвалити угоду щодо допомоги Україні.