В ЄС та Канаді відбулись арешти, обшуки та допити через порушення санкцій проти Росії

У Нідерландах заарештували трьох осіб за ухиляння від санкцій щодо Росії.

За повідомленням видання Reuters, у вівторок, 23 січня, Служба боротьби зі злочинністю у Нідерландах заарештувала трьох осіб за підозрою в незаконному експорті технологічного та лабораторного обладнання, яке могло використовуватися у військових цілях в Росії.

Підозрювані - двоє чоловіків віком 56 і 57 років з Дімена та Гааги, а також 54-річна жінка з Гааги, які нібито були причетні до міжнародної контрабанди. За даними слідства, зареєстрована в Нідерландах торгова компанія, до якої заарештовані можуть бути причетні, купувала обладнання в Європі й транспортувала його до Росії через країни Східної Європи. Такий експорт голландська влада вважає незаконним, оскільки ЄС запровадив санкції щодо Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Повідомляється, що обшуки та допити були проведені також у Німеччині, Латвії, Литві та Канаді. Операцію підтримав європейський орган прокуратури Євроюст.

Як повідомляв Голос Америки 18 січня, США запровадили санкції проти компанії-перевізника з Об'єднаних Арабських Еміратів Hennesea Holdings Limited, чий флот нараховує 18 кораблів. Компанію звинувачують у транспортуванні російської нафти, законтрактованої за ціною, що перевищує цінове обмеження, встановлене США та союзниками.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на початку січня цього року закликав західні держави запровадити ще жорсткіші санкції щодо Росії.