Єгипет висунув пропозицію з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту

Єгипет у понеділок, 25 грудня, висунув амбітну пропозицію щодо припинення війни Ізраїля і ХАМАСу у смузі Гази та запропонував план подальшого мирного врегулювання в регіоні. План включатиме припинення вогню, поетапне звільнення заручників й створення палестинського уряду фахівців для управління Газою та окупованим Західним берегом ріки Йордан. Про це повідомляє агентство AP з посиланням на неназваного єгипетського посадовця та європейського дипломата.

Перша реакція Ізраїля та ХАМАСу на план була прохолодною, однак, вони не відкинули його цілковито, відтак, даючи надію на можливий пошук дипломатичного рішення, яке може покласти край війні.

За інформацією AP, план було розроблено за посередництва Катару й представлено урядам Ізраїля, США та європейських країн, а також ХАМАСу.

Біньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїля, станом на 25 грудня не прокоментував пропозицію напряму, натомість знову підтвердивши в промові до представників своєї партії, що Ізраїль продовжить військову кампанію в Газі.

“Найближчими днями ми розширимо бойові дії, і це буде довга битва, і вона ще не близька до завершення”, — заявив Нетаньягу, якого цитує AP.

Також Нетаньягу написав статтю-коментар для американського видання The Wall Street Journal, видану 25 грудня, в якій він визначив знищення ХАМАСу, демілітаризацію Гази та початок процесу дерадикалізації палестинського суспільства як три головні передумови для досягнення сталого миру в регіоні.

ХАМАС офіційно не прокоментував єгипетський план станом на понеділок. Натомість, пише AP, Іззат Рішк, високопоставлений чиновник ХАМАС, який, ймовірно, мешкає в Катарі, підтвердив небажання угруповання вести переговори до завершення “агресії”, заявивши: "Наш народ хоче зупинити агресію, а не чекає тимчасового або часткового перемир'я на короткий проміжок часу, після якого почнеться нова агресія і тероризм".

AP зауважує з посиланням на особу, ознайомлену з ходом переговорів щодо звільнення заручників, що хоча єгипетську пропозицію розглядають як позитивний знак, водночас присутня невпевненість, що завдяки їй відбудеться прорив щодо звільнення заручників і припинення війни.

Згідно з інформацією видання Military.com, єгипетські посадовці обговорили пропозицію з Ісмаїлом Ханіє, політичним лідером ХАМАСу, який перебуває в Катарі, але відвідав Каїр минулого тижня. Також є плани обговорити пропозицію з лідером угруповання “Ісламський джихад” Зіядом аль-Нахалахом, який перебуває в Каїрі з візитом.

Також видання повідомило, що неназваний західний дипломат визнав обізнаність з пропозицією Єгипту. Але він висловив сумніви, що ізраїльський уряд пристане на неї, не надавши більше пояснень.

Білий дім у Вашингтоні відмовився коментувати пропозицію.

Суть єгипетської пропозиції

Згідно з планом, за описом AP, має відбутися початкове припинення вогню, яке триватиме до двох тижнів. Під час нього ХАМАС має звільнити від 40 до 50 заручників, серед яких будуть жінки, хворі та люди похилого віку. Своєю чергою, Ізраїль повинен буде звільнити 120-150 палестинців з в'язниць країни.

Тим часом триватимуть переговори щодо подальшого припинення вогню та звільнення додаткових заручників й передачі тіл заручників, які досі утримує ХАМАС.

Також Єгипет і Катар домовлятимуться з усіма палестинськими фракціями, включаючи ХАМАС, щодо створення уряду фахівців. Цей уряд керуватиме Газою та окупованим Західним берегом протягом перехідного періоду, під час якого різні палестинські угруповання повинні дійти згоди щодо планів проведення президентських і парламентських виборів.

Водночас Ізраїль і ХАМАС повинні будуть вести переговори про всеохопну угоду, яка включала б звільнення всіх заручників ХАМАСУ, що залишилися, в обмін на всіх близько 8 000 палестинських в’язнів в Ізраїлі, а також виведення ізраїльських військ з Гази та припинення ракетних обстрілів Ізраїлю палестинськими бойовиками.