Папа Римський закликає до миру в Україні та припинення вогню в Газі на тлі повідомлень про голод серед біженців у лікарнях смуги

Аль-Шіфа — це мікросвіт кошмару, який розігрується в Газі

На тлі початку святкування Різдва у християнському світі, Папа Римський Франциск у своїй різдвяній проповіді заявив, що благає про мир в Україні.

“Відновімо нашу духовну та людську близькість до її людей, які потерпають від боротьби, щоб завдяки підтримці кожного з нас вони могли відчути справжню реальність Божої любові”, — сказав Папа щодо України, цитує агентство AFP.

Понтифік також наголосив на необхідності негайного припинення вогню у Смузі Гази та звільненні усіх заручників, в міру того, як гуманітарна ситуація серед палестинців стає дедалі більш жахливою, і майже все населення смуги вимушено покинуло свої домівки внаслідок війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про дедалі більший відчай серед десятків тисяч голодних людей, які знайшли прихисток у колись найбільшій та найсучаснішій - а наразі зруйнованій - лікарні Гази Аль-Шіфа та інших лікарнях північної Гази, куди місія ВООЗ доставила гуманітарну допомогу 23 грудня. Про це повідомляють світові новинні агентства.

У своєму традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi 86-річний глава майже 1,4 мільярда католиків у світі, якого цитує AFP, зазначив: “Моє серце сумує за жертвами жахливого нападу 7 жовтня, і я повторюю свій терміновий заклик звільнити тих, хто все ще залишиться в заручниках”.

“Я благаю про припинення військових дій із жахливими жертвами серед невинного цивільного населення та закликаю до вирішення розпачливої гуманітарної ситуації шляхом надання гуманітарної допомоги”, — додав понтифік у соборі Святого Петра у Ватикані.

У проповіді Франциск також згадав інші конфлікти навколо світу, на додаток до України, включно з Сирією, Ліваном, Єменом, Вірменією та Азербайджаном, а також африканськими країнами.

Своєю чергою, коментуючи зростання відчаю через голод у лікарнях північної Гази, який спостерігали учасники місії ВООЗ і партнерів, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив на своїй сторінці в мережі Х:

“Люди там страждають від голоду, і ризик голоду реальний, як і по всій Газі.

Через гостру нестачу їжі, її пошуки змушують людей впадати в жахливий стан голоду, а деякі з відчаю змушені брати продукти з вантажівок, як це сталося під час спільної місії.

Я можу тільки уявити, які муки довели б людей до таких дій.

Постійний доступ для гуманітарних поставок має важливе значення, щоб гуманітарні організації безпечно та безперервно доставляти їжу, воду, паливо, ліки та інші припаси понад 2 мільйонам людей. Але такий гарантований, постійний, безпечний доступ досі не запроваджено.

Аль-Шіфа — це мікросвіт кошмару, який розігрується в Газі, де гостра нестача ліків, їжі, електроенергії, води та, перш за все, безпеки ставить під загрозу населення”.

За повідомленням AFP, Шон Кейсі, координатор груп екстреної медичної допомоги ВООЗ, який брав участь у місії, на відео з Аль-Шіфи описав переповнені хірургічні палати, а також вказав на неможливість провести оцінку операційних приміщень лікарні, адже “всередині є люди, і вони не відкривають двері”.

Кейсі додав, що "усі, з ким ми говоримо, голодні", показавши на відео велику кількість біженців всередині лікарні, більшість з яких діти.

“Є ризик голоду”, - додав Кейсі, якого цитує AFP.

Гебреєсус у своєму повідомленні зазначив, що 19 200 літрів пального для генераторів лікарні дозволить відновити надання життєво важливих послуг, адже до цього лікарня могла надавати лише “найбільш базову першу допомогу”. Але, за його словами, потрібно буде більше допомоги.

“Лікарні мають бути місцем для догляду та відновлення, а не для небезпеки та невблаганних страждань”, — додав Гебреєсус у своєму дописі в мережі Х.

Як повідомляє Голос Америки з посиланням на контрольовані ХАМАСом служби охорони здоров’я Гази, внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців Аль-Магазі у Смузі Гази ввечері в неділю, 24 грудня, загинули щонайменше 70 людей. Ізраїльські військові заявили, що розслідують повідомлення про авіаудар, й ще раз наголосили на своїх намірах мінімізувати шкоду цивільному населенню у своїй війні з ХАМАСом.