У Святвечір Вифлеєм нагадує місто-привид. Святкування припинено через війну Ізраїлю та ХАМАСу

ВІФЛЕЄМ, Західний берег (AP) — Зазвичай гамірне біблійне місце народження Ісуса стало схожим на місто-привид у неділю після того, як святкування Святвечора у Віфлеємі були скасовані через війну Ізраїлю та ХАМАСу.

Немає святкових вогнів і різдвяної ялинки, які зазвичай прикрашають площу Менжер, як і натовпу іноземних туристів і радісних молодіжних оркестрів, які щороку збираються в місті на Західному березі, щоб відзначити свято. Десятки палестинських силовиків патрулюють порожню площу.

"Цього року без різдвяної ялинки і без вогнів — просто темрява", — сказав брат Джон Вінь, францисканський чернець із В’єтнаму, який живе в Єрусалимі шість років.



Вінь сказав, що він завжди приїжджає до Вифлеєму, щоб відзначити Різдво, але цей рік був сумним. Він дивився на вертеп на площі Менжер з немовлям Ісусом, загорнутим у білу плащаницю, що нагадало йому про тисячі дітей, убитих у боях у Газі.

Колючий дріт оточував сцену, сірі уламки не відбивали радісних вогнів і спалахів кольорів, які зазвичай заповнюють площу на свята. Холодна дощова погода додала похмурого настрою.

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста. Приблизно 70% доходів Віфлеєму припадає на туризм — майже весь цей прибуток - на час Різдвяного сезону.



Багато великих авіакомпаній скасовують рейси до Ізраїлю і кількість іноземних туристів зменшилась. Місцева влада каже, що понад 70 готелів у Вифлеємі були змушені закритися, залишивши тисячі людей без роботи.

