5 порад, як відновити довкілля в Україні після війни - Всесвітній фонд дикої природи  

Як інвестиції в природу можуть сприяти постійному відновленню українського довкілля - одне із питань щодо України, яке найбільше хвилює екологів. Тема відновлення української природи, яка зруйнована або й знищена війною, була серед пріоритетних під час Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у грудні.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, за час повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждали щонайменше 812 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,9 мільйона гектарів.

Під загрозою знищення - 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі. У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення, які мають унікальне біорізноманіття. Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів.

Після кліматичної конференції у грудні минулого року дослідники Фонду оприлюднили рекомендації, що може робити Україна та її партнери, аби відновити навколишнє середовище.

1. Інвестиції у засадження лісів

Щоб відновити лісове господарство, Україна потребує засадження великих штучних лісів. Але через виклики, пов'язані зі змінами клімату, лісники мають впроваджувати технології, що підвищують адаптацію лісу і сприяють збереженню суцільного лісового покриву.

Лісова стратегія України, що розрахована на період до 2035 року, має передбачати природокористування в умовах змін клімату.

2. Інвестиції у збереження річкових басейнів

Щоб інтегруватись в ЄС Україна зобов'язалась створити план з управління водними ресурсами. Цей документ має передбачати кроки, які Україна планує зробити для розв'язання проблеми індивідуально кожного річкового басейну чи водойми.

Дослідники Всесвітнього фонду дикої природи вважають, що природоорієнтовані рішення можуть стати необхідним інноваційним інструментом для збереження водних ресурсів України.

Природоорієнтованими рішеннями, за визначенням Міжнародного об'єднання зі збереження природи, є ті, що спрямовані на захист, ефективний менеджмент і відновлення природних екосистем, ефективно і гнучко відповідають на суспільні виклики, та створюють переваги для людей та для біорізноманіття.

3. Землеробство на болотах

Болота мають здатність поглинати вуглець, впливати на водний баланс і сприяють збереженню біорізноманіття. Висохлі болота пожежонебезпечні, тому в Європі спостерігається тенденція до відновлення боліт.

Землеробство на відновлених болотах є перспективним природним рішенням для України, вважають у Всесвітньому фонді дикої природи, яке не тільки сприятиме екологічній рівновазі, але також може розглядатися як ефективний метод ведення сільського господарства на цих територіях.

4. Міжгалузева співпраця

Ефективна співпраця між галузями може стати фундаментом успішного впровадження рішень, заснованих на природі. Ці рішення підвищать стійкість суспільства до змін клімату, стихійних лих чи браку ресурсів, а також відіграють ключову роль у післявоєнному відновленні України - мовиться на сайті Всесвітнього фонду дикої природи.

5. План на майбутнє

Як країна-кандидат на вступ до ЄС, Україна повинна ухвалити низку норм, стандартів та зобов’язань, а також взяти курс на “Зелену політику”, де увага буде зосереджена на сталому використанні ресурсів.

В Україні має сформуватись колективне бачення про гармонійне співіснування людини й природи, - вважають фахівці Всесвітнього фонду природи. Це бачення ґрунтуватиметься на використанні екосистем для боротьби зі зміною клімату, збереження біорізноманіття та сприяння розвитку громади.

Всесвітній фонд дикої природи співпрацює з Генпрокуратурою України у питанні розслідування екологічних злочинів під час російської війни.

У жовтні 2023 року Генпрокурор України Андрій Костін підписав Меморандум про взаєморозуміння з Всесвітнім фондом природи, аби об’єднати зусилля із захисту навколишнього середовища.

Як повідомив генпрокурор України, “WWF вже робить багато для зміцнення наших можливостей розслідувати екологічні злочини. Особливо вдячні за тренінги, проведені в Центрі підготовки прокурорів”.