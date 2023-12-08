Показати світові наслідки для довкілля, які спричинила війна - мета України на кліматичній конференції COP28 

Привернути увагу світу до загроз довкіллю України в час російської війни - таке завдання поставила перед собою українська делегація на конференції зі змін клімату, що триває від 30 листопада до 12 грудня у Дубаї.

“Попри війну, Україна завершує розбудову своєї кліматичної архітектури та послідовно виконує свої кліматичні зобов’язання. На COP28 ми плануємо зібрати ще більше партнерів навколо нашої країни, щоб майбутнє України та всього світу було ще більш екологічним”, - сказав в інтерв’ю Голосу Америки міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Завдання України на COP28, за його словами, включають промотування Екологічної декларації та обговорення з іншими країнами питання Глобальної платформи з оцінки шкоди довкіллю внаслідок війни, про яку раніше оголосив президент України.

Експозиція українського павільйону у Дубаї складається з трьох ключових блоків. Один із них розповідає про вибух на дамбі Каховської ГЕС у червні, внаслідок чого було затоплено десятки міст і сіл, і загинуло принаймні 50 людей.

Другий блок - про зусилля українців із відновлення та відбудови. Третій - про руйнівний вплив війни на довкілля.

За даними дослідження екологічної шкоди від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке провела Програма ООН з навколишнього середовища, від жовтня 2022 року майже 1 мільйон гектарів землі в Україні зазнали значного впливу внаслідок воєнних дій, а 812 конкретних ділянок опинилися під загрозою.

Делегатка конференції COP28 Євгенія Копиця, співробітниця організації Oxford Net Zero з Оксфордського університету у Великій Британії, у коментарі Голосу Америки наголосила, що війна також збільшує викиди вуглецю, який, на думку вчених, спричиняє глобальне потепління.

“На додачу до локального забруднення, спричиненого війною, значна кількість парникових газів викидається в атмосферу через споживання палива для воєнних цілей, використання боєприпасів, через пожежі, спричинені обстрілами, бомбардуваннями”, - заявила експертка.

У липні 2022 року під час конференції глав держав у Лугано, Швейцарії, український уряд оприлюднив початкову версію свого 10-річного національного плану відновлення. В документі запропоновані шляхи відновлення для основних секторів економіки з орієнтовною вартістю 750 мільярдів доларів.